20+ снимков, сделанных в самый нужный момент

Большинство лучших моментов случается, когда мы их совсем не ожидаем. Так и с фотографиями - ведь порой самые забавные и интересные кадры выходят случайно. И к ним не обязательно даже добавлять какие-то слова - всё понятно с первого взгляда! Взглянем на крутые и забавные фото, сделанные в нужный момент.

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Вулканическая молния. Фотограф Martin Rietze 0 Источник:

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Человеко-пёс 0

Фотобомба 0 Источник:

Дерево на закате в Южной Африке 0 Источник:

Из огня получился дракон 0 Источник:

Цвета моря 0 Источник:

"Ааа, мышь!" 0 Источник:

Охотник притаился 0 Источник:

Момент во время соревнований 0 Источник:

"Это что? А еда будет?" 0 Источник:

Любовь - повсюду 0 Источник:

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Жираф не растерялся 0 Источник:

Идеальный кадр 0 Источник:

"О, еда!" 0 Источник:

Вовремя прилетела 0 Источник:

Лучше не знать, что здесь происходит 0 Источник:

За секунду до.. 0 Источник:

Случайные фото с животными - самые забавные 0 Источник:

Этот малыш тоже хотел сфоткаться 0 Источник:

Серфингист 0 Источник:

"Ну давай, покажи на что ты способен" 0 Источник:

Солнце в корзине! 0 Источник:

Запуск шаттла из космического центра Кеннеди, США 0 Источник:

Машинке плохо 0 Источник:

Зрелищно! 0 Источник:

Похоже на какой-то собачий сатанинский ритуал 0 Источник:

Что здесь происходит 0 Источник:

Пылевое облако в Австралии 0 Источник: