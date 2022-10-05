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20+ снимков, сделанных в самый нужный момент

20+ снимков, сделанных в самый нужный момент

Автор:
05 октября 2022 20:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Кадры   Разное   животные   люди   подборка   удачные фотографии   фото   фотографии   
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Большинство лучших моментов случается, когда мы их совсем не ожидаем. Так и с фотографиями - ведь порой самые забавные и интересные кадры выходят случайно. И к ним не обязательно даже добавлять какие-то слова - всё понятно с первого взгляда! Взглянем на крутые и забавные фото, сделанные в нужный момент.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Кадры   Разное   животные   люди   подборка   удачные фотографии   фото   фотографии   
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4  комментария
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20k
homerchik 2 часа назад
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babuby Полчаса назад
Гусь реально крут!
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70k
Пётровыч Час назад
И чё это с Африкой?
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mercure

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