В сети показали магазин, в котором нет ни одного продавца. И находится он не в Китае

В будущем их станет только больше. Особенно забавно смотреть это на контрасте с видео из США.
Чтобы не томить - видео из Минска. Парень заснял один из магазинов «нового поколения» рядом с заправкой: вход по штрих-коду из приложения, к нему же привязана карта оплаты. Берёшь, что тебе нужно и выходишь, система автоматом списывает деньги.
Кассиры здесь просто не нужны. Рядом с магазинчиком находится заправка электромобилей и электробусов. Так что Минск меняется буквально на глазах. Да, ничего уникального здесь нет - такие торговые точки есть во многих странах. А скоро они будут везде и не только рядом с заправками. Но для любителей баек про «медведей, балалайку и картошку» видео будет «открытием»:
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Этот ролик стоит сравнить с видео из США - там мигрант из Украины с интересным «псевдонимом» Каляка, рассуждает о «максимальной технологичности Штатов» и показывает кофемашину:
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О Минске многие узнали на ЧМ по хоккею и тогда многие восхищались организаций мероприятия и чистотой города.
Идея в том, что на каждый товар наклеивается стикер чип, который и считывается при выходе. Более того, даже карту или штрихкод вводить не надо, если карта в кармане, она считается при входе, без карты с собой вы просто не войдёте. Помните, во время блм беспорядков в штатах был пост про тупых негров, которые ограбили магазин и всё, что они вынесли, списалось с их карт? Вот тут тоже самое. Весы какие-то. При таком механизме, как описал блогер, только выкладку будешь полдня делать и не дай бог ошибиться. Всё намного проще. Или сложнее.
И второй вопрос: если я поднял бутылочку с полки а потом опустил ее назад, компьютер отреагирует на "отмену"? Если да - то тут появляется интересный вариант жульничества. Войти в магазин, имея в кармане камень, весящий, как самый дорогой товар и совершить подмену.
А знаете ещё почему смешно смотреть это видео из США? - по тому что там вандалы в наглую грабят и обычные магазины и охранники этих магазинов ничего им сделать не могут! Многие видели эти видел где парни заходят в магазин с мешками и просто сметают в них все с прилавков