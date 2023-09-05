В сети показали магазин, в котором нет ни одного продавца. И находится он не в Китае

Чтобы не томить - видео из Минска. Парень заснял один из магазинов «нового поколения» рядом с заправкой: вход по штрих-коду из приложения, к нему же привязана карта оплаты. Берёшь, что тебе нужно и выходишь, система автоматом списывает деньги.

Кассиры здесь просто не нужны. Рядом с магазинчиком находится заправка электромобилей и электробусов. Так что Минск меняется буквально на глазах. Да, ничего уникального здесь нет - такие торговые точки есть во многих странах. А скоро они будут везде и не только рядом с заправками. Но для любителей баек про «медведей, балалайку и картошку» видео будет «открытием»: