FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10731 пост • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В сети показали магазин, в котором нет ни одного продавца. И находится он не в Китае

В сети показали магазин, в котором нет ни одного продавца. И находится он не в Китае

Автор:
05 сентября 2023 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   автоматизация   заправка   кассир   магазин   минск   
620
1
2

В будущем их станет только больше. Особенно забавно смотреть это на контрасте с видео из США.

Чтобы не томить - видео из Минска. Парень заснял один из магазинов «нового поколения» рядом с заправкой: вход по штрих-коду из приложения, к нему же привязана карта оплаты. Берёшь, что тебе нужно и выходишь, система автоматом списывает деньги.

Кассиры здесь просто не нужны. Рядом с магазинчиком находится заправка электромобилей и электробусов. Так что Минск меняется буквально на глазах. Да, ничего уникального здесь нет - такие торговые точки есть во многих странах. А скоро они будут везде и не только рядом с заправками. Но для любителей баек про «медведей, балалайку и картошку» видео будет «открытием»:

Этот ролик стоит сравнить с видео из США - там мигрант из Украины с интересным «псевдонимом» Каляка, рассуждает о «максимальной технологичности Штатов» и показывает кофемашину:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   автоматизация   заправка   кассир   магазин   минск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Б.Касторский 20 минут назад
А когда Беларусь или Минск в частности ассоциировался с медведями и балалайками? Что за чушь несет "автор" поста?
О Минске многие узнали на ЧМ по хоккею и тогда многие восхищались организаций мероприятия и чистотой города.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
scorpick 14 минут назад
Тут или идея реализована криво, или блогер недопонимает принцип работы. Скорее второе.
Идея в том, что на каждый товар наклеивается стикер чип, который и считывается при выходе. Более того, даже карту или штрихкод вводить не надо, если карта в кармане, она считается при входе, без карты с собой вы просто не войдёте. Помните, во время блм беспорядков в штатах был пост про тупых негров, которые ограбили магазин и всё, что они вынесли, списалось с их карт? Вот тут тоже самое. Весы какие-то. При таком механизме, как описал блогер, только выкладку будешь полдня делать и не дай бог ошибиться. Всё намного проще. Или сложнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 17 минут назад
В этом магазине без кассира может одномоментно находиться только один покупатель. Если в магазин войдут двое и начнут отовариваться, то компьютер не будет знать, с кого списывать деньги. Поэтому очередь будет снаружи магазина.

И второй вопрос: если я поднял бутылочку с полки а потом опустил ее назад, компьютер отреагирует на "отмену"? Если да - то тут появляется интересный вариант жульничества. Войти в магазин, имея в кармане камень, весящий, как самый дорогой товар и совершить подмену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 18 минут назад
Да у нас в казарме в 86 году уже был киоск без продавца! Предполагалось, что солдаты будут приходить, брать то что нужно (там, зубную пасту, бритвенные лезвия, мыло и т.п.), оставлять копеечку и чинно уходить... Естественно, открывался он только при приезде разных комиссий, коих в той части было много))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat 20 минут назад
Молодцы белорусы) но в системе таких магазинов всё зависит от честности людей и их менталитета

А знаете ещё почему смешно смотреть это видео из США? - по тому что там вандалы в наглую грабят и обычные магазины и охранники этих магазинов ничего им сделать не могут! Многие видели эти видел где парни заходят в магазин с мешками и просто сметают в них все с прилавков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
Субботний улыбатор
Субботний улыбатор
Набирающие популярность в сообществах
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Их об этом не просили, но они сделали
Их об этом не просили, но они сделали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#позитив#интересно#забавно#сарказм#вор#удивительно#магазин#истории
#фото#Прикол#дети#кино#криминал#улыбнуло#новости#полиция#школа#преступление
#в мире#США#животные#история#Китай#фильм#ограбление#машина#негатив#Санкт-Петербург
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски Обезьяна несколько раз обокрала магазин Обезьяна несколько раз обокрала магазин Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио Лидер норвежской партии "Красных" попался на краже очков и подал в отставку Лидер норвежской партии "Красных" попался на краже очков и подал в отставку

На что жалуетесь?

Вернуться