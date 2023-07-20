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Обезьяна несколько раз обокрала магазин

Обезьяна несколько раз обокрала магазин

Автор:
20 июля 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Прикол   животные   кража   магазин   
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Камера наблюдения, установленная в магазине в Китае, запечатлела хвостатого вора-рецидивиста. Матёрый преступник трижды обокрал торговую точку и скрылся.

На кадрах с камер видеонаблюдения, снятых в продуктовом магазине, находящемся в городе Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР) 10 июля, видно, как примат сначала слонялся у входа в торговое заведение, а затем быстро схватил товары из корзины у двери и скрылся в неизвестном направлении.
Через час дерзкая обезьянка вернулась на место преступления. На этот раз она не сразу забрала товар. Вместо этого хвостатый воришка неуверенно вошёл, а затем вышел из магазина и, подождав некоторое время у входа, осмотрел окрестности, прежде чем осторожно раздвинуть занавеску на двери, чтобы снова скрыться с украденными товарами.

Спустя несколько часов обезьяна вернулась в торговое заведение в третий раз и стащила очередную партию закусок.

В каждом случает воровства сотрудники магазина понимали, что произошло, только после того, как дикий зверь убегал с продуктами питания. По словам владельца магазина, ловкий вор — это макака с горы Цяньлин и её вид находится под защитой государства. Поскольку магазин находится недалеко от возвышенности, его часто посещают обезьяны.

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Метки: Видео   Китай   Прикол   животные   кража   магазин   
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6  комментариев
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255
Добрый Самаритянин Час назад
Один в один, как в штатах сейчас. И лица те же.
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Leonid Полчаса назад
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Alex 39 минут назад
В Москве обезьяны тоже регулярно это делают
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1k
poha Час назад
Прочитав заголовок, думал увижу негра.
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