Обезьяна несколько раз обокрала магазин

Камера наблюдения, установленная в магазине в Китае, запечатлела хвостатого вора-рецидивиста. Матёрый преступник трижды обокрал торговую точку и скрылся.
На кадрах с камер видеонаблюдения, снятых в продуктовом магазине, находящемся в городе Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР) 10 июля, видно, как примат сначала слонялся у входа в торговое заведение, а затем быстро схватил товары из корзины у двери и скрылся в неизвестном направлении.
Через час дерзкая обезьянка вернулась на место преступления. На этот раз она не сразу забрала товар. Вместо этого хвостатый воришка неуверенно вошёл, а затем вышел из магазина и, подождав некоторое время у входа, осмотрел окрестности, прежде чем осторожно раздвинуть занавеску на двери, чтобы снова скрыться с украденными товарами.
Спустя несколько часов обезьяна вернулась в торговое заведение в третий раз и стащила очередную партию закусок.
В каждом случает воровства сотрудники магазина понимали, что произошло, только после того, как дикий зверь убегал с продуктами питания. По словам владельца магазина, ловкий вор — это макака с горы Цяньлин и её вид находится под защитой государства. Поскольку магазин находится недалеко от возвышенности, его часто посещают обезьяны.
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