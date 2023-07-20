Обезьяна несколько раз обокрала магазин

Спустя несколько часов обезьяна вернулась в торговое заведение в третий раз и стащила очередную партию закусок.

В каждом случает воровства сотрудники магазина понимали, что произошло, только после того, как дикий зверь убегал с продуктами питания. По словам владельца магазина, ловкий вор — это макака с горы Цяньлин и её вид находится под защитой государства. Поскольку магазин находится недалеко от возвышенности, его часто посещают обезьяны.