«За деньга Да»: в России нашли самую «горячую» заведующую детским садом и растерялись

Воспитанники садика ничего не понимают, а их родители утирают холодный пот и пишут жалобы в администрацию.
У нас в стране хватает вопросов к дошкольным учреждениям. В одних нет мест, в других уж очень странные воспитатели. Всё это решаемо и над этим работают, в том числе и с активной поддержкой родителей.
Но некоторые моменты ставят их в тупик.
В Красноярске есть детский садик №227. А заведует им Анастасия Игоревна, которая выкладывает в своих соцсетях необычные видео.
Осторожно, ролик 18+:
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Насчёт «влиятельных родителей» - это скорее домыслы. Никаких подтверждений пока нет. Тем не менее, девушка продолжает трудиться на должности. Со слов родителей детишек, садик был передовым в городе, а теперь они даже канцелярию покупают за свой счёт. Это их мнение.
Поэтому они написали коллективную жалобу.
Осторожно, здесь тоже пара моментов 18+:
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Как утверждают родители, их жалобу пока не рассмотрели.
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она же этой яжематери не пишет, что та сначала мужу омлет делает, а потом этими же детей целует.... Лишить чего там можно лишать всех омлетчиков!!!!
Каждой омлетчице - по труду !
А те, у кого голова болит - пусть белье перестилают....