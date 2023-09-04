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«За деньга Да»: в России нашли самую «горячую» заведующую детским садом и растерялись

«За деньга Да»: в России нашли самую «горячую» заведующую детским садом и растерялись

Автор:
04 сентября 2023 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Заведующая   воспитанники   дети   детский сад   жалоба   красноярск   родители   
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Воспитанники садика ничего не понимают, а их родители утирают холодный пот и пишут жалобы в администрацию.

У нас в стране хватает вопросов к дошкольным учреждениям. В одних нет мест, в других уж очень странные воспитатели. Всё это решаемо и над этим работают, в том числе и с активной поддержкой родителей.

Но некоторые моменты ставят их в тупик.

В Красноярске есть детский садик №227. А заведует им Анастасия Игоревна, которая выкладывает в своих соцсетях необычные видео.

Осторожно, ролик 18+:

Насчёт «влиятельных родителей» - это скорее домыслы. Никаких подтверждений пока нет. Тем не менее, девушка продолжает трудиться на должности. Со слов родителей детишек, садик был передовым в городе, а теперь они даже канцелярию покупают за свой счёт. Это их мнение.

Поэтому они написали коллективную жалобу.

Осторожно, здесь тоже пара моментов 18+:

Как утверждают родители, их жалобу пока не рассмотрели.

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Метки: Видео   Заведующая   воспитанники   дети   детский сад   жалоба   красноярск   родители   
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9  комментариев
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11k
Летучий Мыш 43 минуты назад
Может она так на шторы зарабатывает
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36k
Опаньки 9 минут назад
Опять какая-то необремененная заботой зараза лазит по соц сетям и поднимает шухер. Да что же вы от людей то в свободное от работы время не отстанете.
она же этой яжематери не пишет, что та сначала мужу омлет делает, а потом этими же детей целует.... Лишить чего там можно лишать всех омлетчиков!!!!
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15k
Kostick 11 минут назад
допустим такого добра "за деньги" от 2 косарей, ипать-не переипать))
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5k
Дмитрий ! 17 минут назад
"За деньга..."
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535
ruslan d 20 минут назад
Нафиг ей этот детский сад ???
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60k
pynh 52 минуты назад
что не так? она в саду так ходит? или [мат] в каждой группе?
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August

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