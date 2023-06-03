FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1004 поста • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"Оставьте наших детей в покое": родители в Лос-Анджелесе устроили пикет рядом со школой в знак протеста против гей-пропаганды

"Оставьте наших детей в покое": родители в Лос-Анджелесе устроили пикет рядом со школой в знак протеста против гей-пропаганды

Автор:
03 июня 2023 08:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   видео   дети   митинг   образование   простест   родители   
670
6
2

В эту пятницу рядом с начальной школой Saticoy в Северном Голливуде произошло столкновение миров. Фанаты анального секса с себе подобными пришли учить детишек всякому, но вот родители это не одобрили.

Сейчас по всей Америке проходит так называемый Месяц Прайда ( ну или месяц гордости, что ты из ЛГБТ+). Ну и, естественно, начальная школа решила не отставать от модных тенденций и пригласила представителей сами знаете кого на уроки, чтобы деткам почитали "правильную" литературу и рассказали все прелести смены пола.


Родители, узнав об этом, решили устроить протест. Собрались в 8 утра у здания школы с транспарантами, подогнали два трейлера с большими плакатами, гласившими "Оставьте наших детей в покое". Через дорогу собрались около 100 контрпротестантов в поддержку прав ЛГБТК + образования.


Протестующие родители утверждают, что тему ЛГБТ+ следует оставить преподаваться взрослым, а не навязывать ее детям в школе. А когда к рассерженным взрослым вышла член школьного совета Лос-Анджелеса Келли Гонез и заявила типа "Фу, таким быть" её чуть не прибили.

Но заднеприводные молчать не стали и вступили в жаркий спор, выясняя, кому же принадлежит право решать судьбу подрастающего поколения. Попутно обвинили родителей, что те сожгли небольшой флаг Прайда, который был выставлен за пределами классной комнаты кампуса.


Полиция уже расследует это дело, а президент городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян опубликовал заявление в пятницу вечером, в котором говорится, что сожжение флага Прайда неприемлемо.

"Город Лос-Анджелес не играет прямой роли в надзоре за школами, за которые отвечает Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса и члены его правления. Однако общественная безопасность вызывает серьезную озабоченность городских властей. Свободное выражение несогласия с государственной политикой является конституционным правом, и гражданские дебаты всегда приветствуются и будут защищены. Однако угрозы вашим соседям и сеяние ненависти являются угрозой общественной безопасности и никогда не будут терпимы в городе Лос-Анджелес ".



Организаторы родительского протеста категорически отрицают какую-либо причастность к сожжению флага. Они также настаивали на том, что протест основан не на нетерпимости или фанатизме, а на убеждении, что родители должны иметь право решать, когда обсуждать тему ЛГБТ+прайда со своими детьми.

В ходе мероприятия нескольким сторонникам ЛГБТ+ настучали по кумполу и посрывали парики.


Короче говоря, несмотря на митинг родителей с детьми все же были проведены занятия на тему сексуальной раскрепощенности и прочих непотребств. Хотя особо рьяным родителям разрешили забрать в этот день своих детей по домам.


В заявлении для Eyewitness News представитель Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса, в частности, сказал: "В рамках нашего взаимодействия со школьными сообществами наши школы регулярно обсуждают разнообразие семей, которым мы служим, и важность интеграции. Это остается предметом активного обсуждения с нашими школьными сообществами, и мы по-прежнему привержены продолжению взаимодействия с семьями по этой важной теме. "


Проще говоря, на мнение родителей просто не обратили внимание и посоветовали не мешать просвещению детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Лос-Анджелес   видео   дети   митинг   образование   простест   родители   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
rutt Полчаса назад
Топите печи 3.14дорами, это единственное место где от них будет польза. Молодняк нынче не осознаёт, что вся эта пропаганда нацелена исключительно на сокращение популяции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Мойша 5 минут назад
В Америке еще остались нормальные люди. но мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
MatveiVainrub 8 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 13 минут назад
трандец, господь покинул америку, хотя пусть там творят что хотят, лишь бы к нам со своими питарскми соплями не лезли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
деньги не пахнут , если что то приносит доход капиталисту он пойдет на все чтобы сохранить этот источник. а БЛМ и ЛГБТ приносит ахриненный доход .
поэтому как говорится -двумя руками говорю черпай..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79097



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно сказал

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#подборка#люди#интересное#история#дети#Ynews#Китай
#машина#интересно#животные#аварии#авто аварии#США#знаменитости#кино#Россия#наука
#автомобили#Юмор#Прикол#ДТП#Автовсячина#позитив#факты#милота#забавно#фильм
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться