"Оставьте наших детей в покое": родители в Лос-Анджелесе устроили пикет рядом со школой в знак протеста против гей-пропаганды

В эту пятницу рядом с начальной школой Saticoy в Северном Голливуде произошло столкновение миров. Фанаты анального секса с себе подобными пришли учить детишек всякому, но вот родители это не одобрили.
Сейчас по всей Америке проходит так называемый Месяц Прайда ( ну или месяц гордости, что ты из ЛГБТ+). Ну и, естественно, начальная школа решила не отставать от модных тенденций и пригласила представителей сами знаете кого на уроки, чтобы деткам почитали "правильную" литературу и рассказали все прелести смены пола.
Родители, узнав об этом, решили устроить протест. Собрались в 8 утра у здания школы с транспарантами, подогнали два трейлера с большими плакатами, гласившими "Оставьте наших детей в покое". Через дорогу собрались около 100 контрпротестантов в поддержку прав ЛГБТК + образования.
Протестующие родители утверждают, что тему ЛГБТ+ следует оставить преподаваться взрослым, а не навязывать ее детям в школе. А когда к рассерженным взрослым вышла член школьного совета Лос-Анджелеса Келли Гонез и заявила типа "Фу, таким быть" её чуть не прибили.
Но заднеприводные молчать не стали и вступили в жаркий спор, выясняя, кому же принадлежит право решать судьбу подрастающего поколения. Попутно обвинили родителей, что те сожгли небольшой флаг Прайда, который был выставлен за пределами классной комнаты кампуса.
Полиция уже расследует это дело, а президент городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян опубликовал заявление в пятницу вечером, в котором говорится, что сожжение флага Прайда неприемлемо.
"Город Лос-Анджелес не играет прямой роли в надзоре за школами, за которые отвечает Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса и члены его правления. Однако общественная безопасность вызывает серьезную озабоченность городских властей. Свободное выражение несогласия с государственной политикой является конституционным правом, и гражданские дебаты всегда приветствуются и будут защищены. Однако угрозы вашим соседям и сеяние ненависти являются угрозой общественной безопасности и никогда не будут терпимы в городе Лос-Анджелес ".
Организаторы родительского протеста категорически отрицают какую-либо причастность к сожжению флага. Они также настаивали на том, что протест основан не на нетерпимости или фанатизме, а на убеждении, что родители должны иметь право решать, когда обсуждать тему ЛГБТ+прайда со своими детьми.
В ходе мероприятия нескольким сторонникам ЛГБТ+ настучали по кумполу и посрывали парики.
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Короче говоря, несмотря на митинг родителей с детьми все же были проведены занятия на тему сексуальной раскрепощенности и прочих непотребств. Хотя особо рьяным родителям разрешили забрать в этот день своих детей по домам.
В заявлении для Eyewitness News представитель Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса, в частности, сказал: "В рамках нашего взаимодействия со школьными сообществами наши школы регулярно обсуждают разнообразие семей, которым мы служим, и важность интеграции. Это остается предметом активного обсуждения с нашими школьными сообществами, и мы по-прежнему привержены продолжению взаимодействия с семьями по этой важной теме. "
Проще говоря, на мнение родителей просто не обратили внимание и посоветовали не мешать просвещению детей.
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поэтому как говорится -двумя руками говорю черпай..