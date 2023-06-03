"Оставьте наших детей в покое": родители в Лос-Анджелесе устроили пикет рядом со школой в знак протеста против гей-пропаганды

Полиция уже расследует это дело, а президент городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян опубликовал заявление в пятницу вечером, в котором говорится, что сожжение флага Прайда неприемлемо.

"Город Лос-Анджелес не играет прямой роли в надзоре за школами, за которые отвечает Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса и члены его правления. Однако общественная безопасность вызывает серьезную озабоченность городских властей. Свободное выражение несогласия с государственной политикой является конституционным правом, и гражданские дебаты всегда приветствуются и будут защищены. Однако угрозы вашим соседям и сеяние ненависти являются угрозой общественной безопасности и никогда не будут терпимы в городе Лос-Анджелес ".