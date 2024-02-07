В Башкирии обеспокоились количеством детей с отклонениями и задумались о генетическом тесте на совместимость для будущих родителей

На прошедшем заседании своего ведомства он заявил, что к нему обратилось несколько врачей с весьма необычным предложением: проверять молодожёнов на генетическую совместимость. А если те не предоставят соответствующую справку в ЗАГС - не регистрировать брак.

По его словам, сейчас рождается всё больше инвалидов и это связано как раз с генетикой.

Мы говорим о повышении рождаемости, но есть и другая сторона - рождаются дети изначально больные, это связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей: всех, кто собирается заключить брак, попросить, чтобы они представили в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка - они генетически совместимы, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать их. И без этого их не расписывать.

За молодожёнов вступилась министр труда Башкирии Ленара Иванова и назвала инициативу «каким-то фашизмом». Но добавила:

Количество детей-инвалидов растёт. Как ни ужасно - да, постоянно растёт. И среди них растёт доля инвалидов с психическими и нервными расстройствами. Это просто капец какой-то.

Далее они пообсуждали кого надо воспитывать - детей или их родителей. На этом и закончили.