В Башкирии обеспокоились количеством детей с отклонениями и задумались о генетическом тесте на совместимость для будущих родителей

Это уже назвали «фашизмом» и «Спартой».
Глава комитета госсобрания по здравоохранению Башкортостана - Салават Харасов.
На прошедшем заседании своего ведомства он заявил, что к нему обратилось несколько врачей с весьма необычным предложением: проверять молодожёнов на генетическую совместимость. А если те не предоставят соответствующую справку в ЗАГС - не регистрировать брак.
По его словам, сейчас рождается всё больше инвалидов и это связано как раз с генетикой.
Мы говорим о повышении рождаемости, но есть и другая сторона - рождаются дети изначально больные, это связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей: всех, кто собирается заключить брак, попросить, чтобы они представили в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка - они генетически совместимы, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать их. И без этого их не расписывать.
За молодожёнов вступилась министр труда Башкирии Ленара Иванова и назвала инициативу «каким-то фашизмом». Но добавила:
Количество детей-инвалидов растёт. Как ни ужасно - да, постоянно растёт. И среди них растёт доля инвалидов с психическими и нервными расстройствами. Это просто капец какой-то.
Далее они пообсуждали кого надо воспитывать - детей или их родителей. На этом и закончили.
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А предложение о тесте всколыхнуло общественность и защитники всего и вся сразу вспомнили об измерении черепов и евгенике. Были и другие голоса - о том, что безалаберные парочки рожают больных детей и сажают их на шею государства. Но всех спорящих сразу же успокоил председатель Курултая республики Башкортостан Константин Толкачев. Он заявил, что никто никого обязывать не собирается. Взрослые должны сами решать - кого и когда им рожать.
Речи о введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идёт. Мы не можем решать, кому появляться на свет, кому - нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь.
Так что тесты для будущих родителей пока лишь обсуждают.
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А этих вот, которые с фашизмом и евгеникой, обязать содержать плоды такого вот бесконтрольного размножения... посмотрим ,как запоют
Такого количества генетических болезней в СССР не было.
я чего-то не знаю о статистике, или чего-то не знаю о Башкортостане?
Россия правда всегда была многочисленной
у национальностей, с относительно малым количеством населения, выбор очень маленький
либо, как у малых народностей Севера - предлагать свою жену проходящим мимо геологам или редким путешественникам
либо, пытаться это отследить научными методами
П.С. Если в бюджете есть деньги - можно этот тест сделать бесплатным для желающих. В конце концов сэкономят гораздо больше денег государству, чем стоит тест.
Если вопреки тесту все таки родили ребенка и он оказался инвалидом, то тут не знаю, что делать, может отказать в госфинансировании ребенка или снизить его?
Или разойдутся.
Это лучше, чем ребенок-душевнобольной