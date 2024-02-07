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В Башкирии обеспокоились количеством детей с отклонениями и задумались о генетическом тесте на совместимость для будущих родителей

В Башкирии обеспокоились количеством детей с отклонениями и задумались о генетическом тесте на совместимость для будущих родителей

Автор:
07 февраля 2024 17:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Башкортостан   Видео   Генетика   дети   загс   родители   совместимость   тест   
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Это уже назвали «фашизмом» и «Спартой».

Глава комитета госсобрания по здравоохранению Башкортостана - Салават Харасов.

На прошедшем заседании своего ведомства он заявил, что к нему обратилось несколько врачей с весьма необычным предложением: проверять молодожёнов на генетическую совместимость. А если те не предоставят соответствующую справку в ЗАГС - не регистрировать брак.

По его словам, сейчас рождается всё больше инвалидов и это связано как раз с генетикой.

Мы говорим о повышении рождаемости, но есть и другая сторона - рождаются дети изначально больные, это связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей: всех, кто собирается заключить брак, попросить, чтобы они представили в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка - они генетически совместимы, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать их. И без этого их не расписывать.

За молодожёнов вступилась министр труда Башкирии Ленара Иванова и назвала инициативу «каким-то фашизмом». Но добавила:

Количество детей-инвалидов растёт. Как ни ужасно - да, постоянно растёт. И среди них растёт доля инвалидов с психическими и нервными расстройствами. Это просто капец какой-то.

Далее они пообсуждали кого надо воспитывать - детей или их родителей. На этом и закончили.

А предложение о тесте всколыхнуло общественность и защитники всего и вся сразу вспомнили об измерении черепов и евгенике. Были и другие голоса - о том, что безалаберные парочки рожают больных детей и сажают их на шею государства. Но всех спорящих сразу же успокоил  председатель Курултая республики Башкортостан Константин Толкачев. Он заявил, что никто никого обязывать не собирается. Взрослые должны сами решать - кого и когда им рожать.

Речи о введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идёт. Мы не можем решать, кому появляться на свет, кому - нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь.

Так что тесты для будущих родителей пока лишь обсуждают.

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Метки: Башкирия   Башкортостан   Видео   Генетика   дети   загс   родители   совместимость   тест   
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42  комментария
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5k
Ухалус Посовиномус 11 часов назад
А мужик-то прав.
А этих вот, которые с фашизмом и евгеникой, обязать содержать плоды такого вот бесконтрольного размножения... посмотрим ,как запоют
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10k
Garpia121 5 часов назад
Хорошее дело. В наше время высоких технологий, не должны допускать врожденных заболеваний и генетических аномалий.
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9k
TitaniumAngelSmiht 7 часов назад
На самом деле- "Мы есть то, что мы едим". Никакой продовольственной безопасности нет с 90-х. Как только убрали ГОСТы, ввозят к нам всякую хрень с ГМО, с канцерогенами и нитратами. Да и как минимум половина наших сельхоз угодий принадлежит иностранным компаниям.
Такого количества генетических болезней в СССР не было.
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2k
Интернет Бродилкин 7 часов назад
Ядерные испытания там производились во времена СССР. Вот они сейчас и аукаются. Так что мёд башкирский обхожу стороной.
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44k
SinigamiRuuk 8 часов назад
И так [мат] не с кем, а тут ещё ребусы придумывают(ц).
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6k
hhwost 8 часов назад
уровень потребления алкоголя на душу в Башкирии в полтора-два раза ниже, чем в целом по России.
я чего-то не знаю о статистике, или чего-то не знаю о Башкортостане?
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1k
Olufsen 8 часов назад
на Руси были повитухи, обязанность которых, помимо помощи с родами, была помнить всю родословную не только своего села или деревни, но и всех населенных пунктов вокруг до 7го колена, чтобы избежать кровосмешания
Россия правда всегда была многочисленной
у национальностей, с относительно малым количеством населения, выбор очень маленький
либо, как у малых народностей Севера - предлагать свою жену проходящим мимо геологам или редким путешественникам
либо, пытаться это отследить научными методами
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1k
Владимир Теленков 8 часов назад
Как обычно люди не понимают что такое фашизм, просто словами раскидываются
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1k
Alex Zx 9 часов назад
а зачатие под алкашкой с генетическими дефектами никак не связано?
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3k
Вячеслав 9 часов назад
А может просто детей надо зачинать в трезвом состояние? Давайте будем честны перед собой. Основная масса детей УО это у пьющих родителей. Бывает патологии и у не пьющих но в разы меньше. Мне так кажется.
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137k
parallax 9 часов назад
Кстати, такое давно практикуется в Израиле. У евреев повышенный процент наследственных психических заболеваний. Послетсвия многовекового инцеста.
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2k
s59469 9 часов назад
За качеством продуктов следите и будет вам счастье.
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7k
klop 9 часов назад
Пора уже и на взрослых обратить внимание, особенно на этого пациента.
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6k
Трям 10 часов назад
А почему эту тему игнорирует один из первых с отклонениями? У него еще аватарка с перечеркнутым знаком )))
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−13
9k
Maximvs 10 часов назад
Евгеника - штука хорошая,если речь не о принудительной кастрации и уморении в газовых камерах "неправильных" носителей. А если на этапе профилактики рождения потенциальных паразитов - очень даже благое дело. Ну вот у тебя с Машей высокий риск родить больного ребенка, но у Маши с Витей - всё хорошо, и у тебя с Наташей - тоже все хорошо. Так может на этом этапе нае..аться и разбежаться к своим суженым?

П.С. Если в бюджете есть деньги - можно этот тест сделать бесплатным для желающих. В конце концов сэкономят гораздо больше денег государству, чем стоит тест.
Если вопреки тесту все таки родили ребенка и он оказался инвалидом, то тут не знаю, что делать, может отказать в госфинансировании ребенка или снизить его?
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1k
Татьяна Баженова 10 часов назад
Сейчас ведь делают внутриутробное обследование плода на предмет наличия у него генетических заболеваний, этого мало, что ли?
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29k
Alex 10 часов назад
Инцест дело семейное, чурки, что с них взять
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5k
Феликс Дзержинский 10 часов назад
Меня больше всего беспокоит, это большое количество парламентариев и членов правительства с явными отклонениями. Предлагаю, парламентариям и членам правительства пройти тест чесночной десятилитровой клизмой, процедуру нужно проводить каждый час в течении всего рабочего дня. Тест чесночной клизмой, конечно не выявит каких-либо отклонений, но на протяжении всего рабочего дня, депутаты и члены правительства будут менее сконцентрированы на принятии дебильных законов.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 11 часов назад
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296
ApolloOne 11 часов назад
О, евгенику решили возродить? Молодцы, чё. В прошлый раз это плохо закончилось.
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August

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