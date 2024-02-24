Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка

В Казахстане произошел кошмарный случай.
Суровые порядки в детском саду «Ясли-сад № 51» в Алматы. Пока воспитательница получала на детей обед, они решили выяснить отношения с особой жестокостью и цинизмом. Повалили мальчика на пол и принялись толпой его запинывать.
Видео с записью избиения быстро облетело местные соцсети и вызвало бурное обсуждение. Родители пострадавшего отмечают, что подобные случаи происходят не в первый раз и руководство сада об этом старается умалчивать.
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«Моего ребенка побили жестоко дети. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам. У нас сотрясение головного мозга, легли в больницу на лечение. Я в ужасе от того, какими бывают даже маленькие дети» — рассказала мать пострадавшего малыша.
Многие родители возмущены бездействием администрации дошкольного учреждения, они заявляют, что подобные случаи происходят не в первый раз.
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* либо агрессор смотрит всю жестятину со старшими и повторяет
* либо изначально малец с девиантными отклонениями, что вполне может быть. он выглядит старше остальных(выше на голову почти), и , возможно, остался с мелкими, т.к. в более старшей группе не готов.
Мы по ролику не знаем, какого типа садик, может быть и компенсирующего.
Плясать на голове и туловище одногруппника, это очень нестандартное поведение.
Нехватка кадров в заведении - закрывайте его, раз не можете обеспечить достаточное финансирование бюджетного учреждение.
Законы и административное устройство Республики Казахстан не сильно отличаются от наших, вопрос в желании решить проблему и найти виновных.
Дегенераты, по дизлайкам рассчитайсь! Погнали
А видели иудушку со светлой головенкой который подключился к дикарям, либерал будущий наверно, уже наверное стыдно что русский.