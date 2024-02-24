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Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка

Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка

Автор:
24 февраля 2024 06:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   алматы   дети   детский сад   драка   
5839
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В Казахстане произошел кошмарный случай.

Суровые порядки в детском саду «Ясли-сад № 51» в Алматы. Пока воспитательница получала на детей обед, они решили выяснить отношения с особой жестокостью и цинизмом. Повалили мальчика на пол и принялись толпой его запинывать.


Видео с записью избиения быстро облетело местные соцсети и вызвало бурное обсуждение. Родители пострадавшего отмечают, что подобные случаи происходят не в первый раз и руководство сада об этом старается умалчивать.


«Моего ребенка побили жестоко дети. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам. У нас сотрясение головного мозга, легли в больницу на лечение. Я в ужасе от того, какими бывают даже маленькие дети» — рассказала мать пострадавшего малыша.


Многие родители возмущены бездействием администрации дошкольного учреждения, они заявляют, что подобные случаи происходят не в первый раз.

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Метки: Видео   Казахстан   алматы   дети   детский сад   драка   
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51  комментарий
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30k
Aqueronte 13 часов назад
Казахи уроды, тоже себе украинское решение хотят? Там не будет в 404, за пару месяцев построим узкоглазых, обнаглели совсем, до русских жопу камнем вытирали а теперь все, можно толпой их бить?
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7
Юрий 4 часа назад
Дети достаточны жестокие. Мне в детском садике , еще в советское время , доской от паркета , чуть не проломили голову. Драки не хуже чем у взрослых.
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15k
Vital Idol 4 часа назад
девочка в синим платье - ляля ля, ляля ля...
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2k
integral11 6 часов назад
Шакаленыш узкоглазый, к бабке не ходи! Это у русских в семьях о нации почти не говорят, отучили за последние сто лет, а у этих крыс их учат русню резать с двух лет, так что не надо звиздеть про незнание что такое нация этим уродом!
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60k
dima423 6 часов назад
Ну воспиталку точно, а может и директора однозначно увольнять... детей ставить на учет в надзорные органы, еще один залет и лишение родителей родительских прав, раз воспитывать детей не умеют, а растят зверят... А пока что оплата штрафа, желательно побольше, компенсация лечения и морального вреда семье потерпевшего ребенка...
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42k
Notan Blaine 6 часов назад
Если дети в таком возрасте ведут себя, то нужно спрашивать с родителей, почему их детишки вместо игр заняты разборками и избиением.
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827
lashadko 7 часов назад
Тут два варианта:
* либо агрессор смотрит всю жестятину со старшими и повторяет
* либо изначально малец с девиантными отклонениями, что вполне может быть. он выглядит старше остальных(выше на голову почти), и , возможно, остался с мелкими, т.к. в более старшей группе не готов.

Мы по ролику не знаем, какого типа садик, может быть и компенсирующего.
Плясать на голове и туловище одногруппника, это очень нестандартное поведение.
Нехватка кадров в заведении - закрывайте его, раз не можете обеспечить достаточное финансирование бюджетного учреждение.
Законы и административное устройство Республики Казахстан не сильно отличаются от наших, вопрос в желании решить проблему и найти виновных.
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738
Павел 7 часов назад
Етить сколько отбитых комментаторов... Такие мелкие дети не шарят за национальность, ни за то г..вно, которое в ваших отбитых бошках происходит и генерирует желчь, выплескиваемую в комментариях. Не в детях проблема, а в тупых взрослых, что в том числе доказывают абсолютно дегенеративные комментарии здесь.
Дегенераты, по дизлайкам рассчитайсь! Погнали
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402
Murych 8 часов назад
Что-то нас русских нигде не любят! Валить надо из Казахстана!
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379
Александр Мешков 8 часов назад
Хорошо что камеры стоят у нас в саду категорически против камер чтобы не было ответственности за бездействие воспитателей. А тут доказательства и можно понять причину.
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210
Эрик Картман 8 часов назад
Русские бегите оттуда, вы не видите тенденции? Россия огромна, да пока тяжело, падаль всякая нас грызет но вместе с вами выстоим. Россия крутая, приезжайте и гордитесь что русские, там скоро будете за это прощения просить перед дикарями.
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379
Александр Мешков Эрик Картман 8 часов назад
Очень много уехали побросали или продали за копейки и уехали. Только они к нам приезжают и у нас же в стране так же поступают - тоже уезжать куда на марс.
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210
Эрик Картман Александр Мешков 7 часов назад
Ты о чем? Ты про кодлы этнических уродов? Так они будут сидеть, а там политика государства. Сейчас можно за копейки продать квартиру а потом заплатишь что бы оттуда вырваться. И чем больше русских в стране тем спокойнее и лучше, так что если будет в стране много тех кому не стыдно, шакалье будет сидеть молча и пытаться созидать, ведь по сути оно трусливо.
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210
Эрик Картман 8 часов назад
Я так понимаю узкоглазые пинали русского.
А видели иудушку со светлой головенкой который подключился к дикарям, либерал будущий наверно, уже наверное стыдно что русский.
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210
Эрик Картман Павел 7 часов назад
Проблемы у тебя если ты все так серьезно воспринимаешь. Просто вы либералы выглядите так же отвратительно как и этот карапуз подключившийся к забиванию соотечественника что бы басурмане позволили рядом потусить. Это опять же все иносказательно, а так малышу счастья и вырости хорошим человеком, уверен так и будет, я про внешнюю составляющую.
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4k
poбт 8 часов назад
сотрясение это пол дела, там еще с зубами могут быть проблемы по жизни
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379
Александр Мешков 9 часов назад
Что же молчат наши руководители. Если опять начнут помалкивать то будет полный беспредел.
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379
Александр Мешков 8 часов назад
Второй фронт будет обеспечен - из за бездействия нашего руководства. Вон посмотрите на сша впрягаются за каждого своего гражданина и потом другие уже подумают прежде как то действовать или бездействовать.
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379
Александр Мешков 8 часов назад
Кто то на ошибках учится а кто то мучится. Как думаете будем наступать на одни и те же грабли.
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54k
Войнов 9 часов назад
Почему-то не упомянули, что избит был русский мальчик, а также досталось второму русскому мальчику, который пытался заступиться за первого.
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3k
Pioner76 9 часов назад
Даааа... ускоглазые оборзели. Даже дети. Забыли, что недавно в яму ссали и всем, что изменило их жизнь к лучшему, обязанны белому человеку.
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10k
Zhora 10 часов назад
И снова чёрные толпой бьют белого. Их с пелёнок этому учат, что ли?
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4k
Палыч 10 часов назад
в мире животных бл.ять , новое поколение ублюдышей растет. Надеюсь их из сада попрут и в другой не возьмут
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11k
Juli 10 часов назад
Родителей малолеток по одному отловить и отмудохать, что такое г-но в ненависти к русским воспитали.
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63
TDH 11 часов назад
Казахи упорно идут по украинскому пути. Быть войне и истреблению части оскотинившихся казахов.
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7k
klop 11 часов назад
Ну охринеть! Теперь мы что на фишках будем драки детсадовских обсуждать? Мда мля, дожили!
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