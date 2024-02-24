Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка

Суровые порядки в детском саду «Ясли-сад № 51» в Алматы. Пока воспитательница получала на детей обед, они решили выяснить отношения с особой жестокостью и цинизмом. Повалили мальчика на пол и принялись толпой его запинывать.

Видео с записью избиения быстро облетело местные соцсети и вызвало бурное обсуждение. Родители пострадавшего отмечают, что подобные случаи происходят не в первый раз и руководство сада об этом старается умалчивать.