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В Мичигане решили запретить некрофилию

В Мичигане решили запретить некрофилию

Автор:
15 июня 2024 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Закон Мелоди   США   законы   мичиган   некрофилия   преступление   
674
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Короче, в штате Мичиган запретили вступать в сексуальные связи с трупами, а раньше можно было, оказывается.

Дело в том, что сами чиновники не были в курсе, что некрофилия — это не преступление по мичиганским законам. А выяснилось это после убийства Мелоди Рорер. Зимой 2021 года 64-летнюю женщину сбил на машине Колби Мартин.


В результате наезда она умерла, труп Колби положил в машину, а после еще и надругался над ним. Ее тело было позже найдено в лесистой местности в округе Сент-Джозеф на юго-западе Мичигана.

Мужика поймали, осудили за убийство, хотели еще за некрофилию осудить, но выяснилось, что закона такого нет, а следовательно, и не преступление это вовсе.


Муж покойной, Ричард Рорер, от таких новостей несколько опешил и накатал гневное письмо в соответствующие органы. Там посидели-подумали и решили, что да, не стоит покойников тревожить.


Вот Палата представителей Мичигана в четверг единогласно проголосовала за прямой запрет некрофилии или сексуальной активности с мертвым телом посредством трех законопроектов под названием «Закон Мелоди», в честь погибшей женщины.


Сенатор Вероника Клайнфельт, которая спонсировала законопроекты, считает, что успешное принятие закона было связано с работой семьи Рорер на протяжении почти трех лет. Клайнфельт сказала, что в других штатах, в которых не было закона о некрофилии, были случаи, когда человеку удавалось избежать осуждения, связанного с насилием, на основании серых зон в законах, предназначенных для наказания за нанесение увечий мертвому телу. По ее словам, эти случаи показали необходимость использования недвусмысленных формулировок, запрещающих эту практику.


В законопроектах, которые прошли через Палату представителей в четверг, вводится уголовная за сексуальный контакт с мертвым человеческим телом, в том числе прикосновение к области половых органов, паха, внутренней части бедра, ягодиц или груди мертвого тела, а также прикосновение к одежде, закрывающей эти области. Если вина человека будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет, штраф до 500 долларов или и то, и другое.


Запрещает сексуальное проникновение в мертвое человеческое тело посредством пальца, пениса или языка человека. Если вина человека будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Другой законопроект требует, чтобы лицо, осужденное за некрофилию, было внесено в реестр сексуальных преступников Мичигана.


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Метки: Закон Мелоди   США   законы   мичиган   некрофилия   преступление   
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6  комментариев
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42k
АнтонПолднев Полчаса назад
Для нас прикол. Но, вот в чём фишка. В СШП так называемое "прецедентное право". То есть, если какой-то дебил "остановил гениталиями движущиеся части бензопилы", это придётся отразить в законе и подзаконных актах.
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20k
Роберт Шекли 11 минут назад
Очередь в морг за день до вступления закона в силу
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534
Тордион 12 минут назад
Юристы они такие юристы. Им все нужно кодифицировать! У них вон если не предупредишь, что кошку нельзя сушить в микроволновке, так можно огрести нехилый иск за непредупреждение об опасности для кошек этого девайса! А тут дохляки! Ониж такие милые!)))
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10k
ишты 17 минут назад
Зря они так резко! Ведь они ущемляют права некрофилов, как бы потом на коленях прощения просить не пришлось. А, кстати, куда ЛГБТ-шники смотрят - коллег ущемляют!
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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