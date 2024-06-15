В Мичигане решили запретить некрофилию

Дело в том, что сами чиновники не были в курсе, что некрофилия — это не преступление по мичиганским законам. А выяснилось это после убийства Мелоди Рорер. Зимой 2021 года 64-летнюю женщину сбил на машине Колби Мартин.

В результате наезда она умерла, труп Колби положил в машину, а после еще и надругался над ним. Ее тело было позже найдено в лесистой местности в округе Сент-Джозеф на юго-западе Мичигана.

Мужика поймали, осудили за убийство, хотели еще за некрофилию осудить, но выяснилось, что закона такого нет, а следовательно, и не преступление это вовсе.