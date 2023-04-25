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На дне озера Гурон нашли парусник, который отлично сохранился

На дне озера Гурон нашли парусник, который отлично сохранился

Автор:
25 апреля 2023 13:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Гурон   Обломки кораблекрушений   затонувший корабль   кораблекрушение   на дне озера   находка   
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В Национальном морском заповеднике Тандер-Бей на дне озера Гурон (США) нашли останки затонувшего парусного судна 19 века. Оно удивительно хорошо сохранилось благодаря ледяной пресной воде озера. Корабль будто застыл во времени.

Рано утром 26 сентября 1894 года экипаж 58-метровой баржи-шхуны Ironton «Айронтон» был в панике. Из-за сильного штормового ветра команда не смогла правильно поставить паруса и корабль, отклонившись от курса, столкнулся с другим судном (оно называлось «Огайо»). Оба корабля потерпели крушение в районе, известном как «Аллея кораблекрушений». С тех пор останки «Айронтона» находились на дне Гурона, и только недавно было объявлено о том, что их нашли, причём в удивительно хорошем состоянии.


Озеро Гурон — это одно из североамериканских Великих озёр. Великие озера часто удивляют людей, не знакомых с их большими волнами и бескрайними открытыми водами. Озёра имели решающее значение для доставки товаров внутри страны и за границу в 19 веке. К сожалению, огромное количество кораблей, движущихся по определенным маршрутам, иногда приводило к столкновениям, как в случае с «Айронтоном». У корабля оказалась пробита носовая часть и он начал набирать воду, как «Титаник». К сожалению, экипаж не смог отсоединить спасательную шлюпку. Два члена экипажа смогли спастись, уцепившись за плавающие в воде обломки, остальные — капитан и еще четыре члена экипажа — погибли. Что касается «Огайо», все его моряки благополучно добрались до суши.

Со временем точное местонахождение крушения было утеряно. В 2017 году исследователи обнаружили останки «Огайо» и предположили, что его товарищ по несчастью может быть где-то поблизости. В 2019 году благодаря усилиям Ocean Exploration Trust (это те люди, что нашли «Титаник») и Национального морского заповедника Тандер-Бей наконец был обнаружен «Айронтон».

Учёные провели исследование с помощью сонара и дистанционно управляемого аппарата (ROV), и обнаружили три мачты, по-прежнему стоящие вертикально с такелажем, прикрепленным к лонжеронам. Даже спасательная шлюпка все еще привязана к кораблю верёвкой.


В будущем место крушения будет отмечено буем, чтобы дайверы могли безопасно посетить «Айронтон» и другие грузовые баржи, затонувшие в этом районе.

«Айронтон» — особая находка для историков. «Трудно назвать это кораблекрушением, — говорит руководитель морского заповедника Джефф Грей. — Это корабль, стоящий на дне, полностью сохранный, а спасательная шлюпка в буквальном смысле — мгновение, застывшее во времени».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Гурон   Обломки кораблекрушений   затонувший корабль   кораблекрушение   на дне озера   находка   
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3  комментария
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onebibis 2 часа назад
Удивительно, дерево не сгнило за 120 лет! Понятно, что соли нет которая разъедает, но всё равно состояние судна потрясает!
З.Ы. Видео правда нетолерантное. Где негры спрашивается? Разве из них мало учёных?
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