На дне озера Гурон нашли парусник, который отлично сохранился

Рано утром 26 сентября 1894 года экипаж 58-метровой баржи-шхуны Ironton «Айронтон» был в панике. Из-за сильного штормового ветра команда не смогла правильно поставить паруса и корабль, отклонившись от курса, столкнулся с другим судном (оно называлось «Огайо»). Оба корабля потерпели крушение в районе, известном как «Аллея кораблекрушений». С тех пор останки «Айронтона» находились на дне Гурона, и только недавно было объявлено о том, что их нашли, причём в удивительно хорошем состоянии.

Озеро Гурон — это одно из североамериканских Великих озёр. Великие озера часто удивляют людей, не знакомых с их большими волнами и бескрайними открытыми водами. Озёра имели решающее значение для доставки товаров внутри страны и за границу в 19 веке. К сожалению, огромное количество кораблей, движущихся по определенным маршрутам, иногда приводило к столкновениям, как в случае с «Айронтоном». У корабля оказалась пробита носовая часть и он начал набирать воду, как «Титаник». К сожалению, экипаж не смог отсоединить спасательную шлюпку. Два члена экипажа смогли спастись, уцепившись за плавающие в воде обломки, остальные — капитан и еще четыре члена экипажа — погибли. Что касается «Огайо», все его моряки благополучно добрались до суши.