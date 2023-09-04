30 полезных и креативных идей, которые придумали супермаркеты

Большинство магазинов выглядят одинаково. Но некоторые придумывают разные идеи и фишки, чтобы не только привлечь покупателей, но и сделать процесс покупки максимально удобным и интересным. Взглянем на несколько любопытных придумок от супермаркетов по всему миру. Возможно, какие-то из них появятся и у нас!
1. Разные поверхности на полу в магазине колясок, чтобы сразу "испытать" выбранные коляски
4. Переспелые бананы бесплатно отдают в пакетах, на которых указан рецепт вкусного бананового хлеба
10. На тележке в шведском супермаркете - карта, показывающая, где расположены те или иные продукты
12. У спортивного магазина установили целый бассейн, где покупатели могут тут же затестить или проверить лодки
19. На этой кассе самообслуживания в японском супермаркете достаточно поставить корзину справа - и система посчитает итоговую сумму покупок
20. В магазине чемоданов поставили модели кресел и багажной полки самолёта. Покупатели могут проверить, помещается ли их новый чемодан на полку/под кресло
21. Небольшая "полоса препятствий" в спортивном магазине - проверить кроссовки для трекинга, например
25. Эти жёлтые штуки на парковке супермаркета - для тележки. Она никуда не укатится, пока вы загружаете продукты в машину
26. Каждый день персонал супермаркета прячет где-то фигурку Снежного человека. Дети должны найти её и сообщить о местоположении сотруднику
27. Если среди яиц в пачке есть несколько разбитых - её не выбрасывают целиком. Сохранившиеся яйца складывают в отдельную пачку, и продают по сниженной цене
28. "Слепое свидание с книгой". В супермаркете можно бесплатно взять книгу - но её название неизвестно, известен только жанр
29. Розовая корзинка сигнализирует о том, что вам нужна помощь консультанта во время покупок. А чёрная - что вы предпочитаете выбирать в одиночестве
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Надо быть дебилом, чтобы из-за 1-2 треснувших яиц выбрасывать всю коробку.
2. Надо быть расточительным дебилом, чтобы целые яйца после перекладки из одной коробки в другую - продавать дешевле.