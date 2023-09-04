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30 полезных и креативных идей, которые придумали супермаркеты

30 полезных и креативных идей, которые придумали супермаркеты

Автор:
04 сентября 2023 15:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   идея   интересно   интересное   магазин   магазины   подборка   супермаркет   супермаркеты   фото   
897
31

Большинство магазинов выглядят одинаково. Но некоторые придумывают разные идеи и фишки, чтобы не только привлечь покупателей, но и сделать процесс покупки максимально удобным и интересным. Взглянем на несколько любопытных придумок от супермаркетов по всему миру. Возможно, какие-то из них появятся и у нас!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   идея   интересно   интересное   магазин   магазины   подборка   супермаркет   супермаркеты   фото   
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2  комментария
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Nigilist 40 минут назад
"Если среди яиц в пачке есть несколько разбитых - её не выбрасывают целиком. Сохранившиеся яйца складывают в отдельную пачку, и продают по сниженной цене"
1. Надо быть дебилом, чтобы из-за 1-2 треснувших яиц выбрасывать всю коробку.
2. Надо быть расточительным дебилом, чтобы целые яйца после перекладки из одной коробки в другую - продавать дешевле.
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АнтонПолднев 11 минут назад
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