30 полезных и креативных идей, которые придумали супермаркеты

Большинство магазинов выглядят одинаково. Но некоторые придумывают разные идеи и фишки, чтобы не только привлечь покупателей, но и сделать процесс покупки максимально удобным и интересным. Взглянем на несколько любопытных придумок от супермаркетов по всему миру. Возможно, какие-то из них появятся и у нас!