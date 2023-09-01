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Жители испанского города Буньоль провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина"

Жители испанского города Буньоль провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина"

Автор:
01 сентября 2023 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Испания   Фестиваль   битва   помидор   томатина   
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Праздник проводится в городе вот уже 78 лет, после специального сигнала всем желающим разрешено бросать друг в друга помидоры.

Большинство участников специально одеваются в белую одежду, чтобы красный цвет был лучше виден на ней. В этом году помидоры для мероприятия обошлись городским властям в два раза дороже, чем в прошлом. Их стоимость составила €30 тыс. В фестивале приняли участие около 20 тыс. человек.

Отметим, что за все годы проведения "Томатины" не произошло ни одного несчастного случая.

Всю неделю драки томатами сопровождают ярмарки, песни, танцы, салюты, конкурсы по приготовлению паэльи.

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Метки: Видео   Испания   Фестиваль   битва   помидор   томатина   
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7  комментариев
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14k
Александр Час назад
Маленький мальчик сидел на окошке
Свесился вниз, неразумная крошка
В брызгах кровавых асфальт и забор
Мальчик в прохожих швырнул помидор
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2k
Инквизитор РФ 21 секунду назад
А где-то голод
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2k
khvatich 20 минут назад
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7k
PARTY_zan Полчаса назад
"А могли бы пенсионерам раздать..."
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9k
Trenzel2003 48 минут назад
После чего всю эту смесь они соберут и направят на производство кетчупа, который будет поставлен в лучшие рестораны еуропы и америки.
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2k
Decapitated Headbanger 53 минуты назад
У евреев "яйцами закидывать и водой поливать", у этих томатами - это типо показать "Мы с жиру бесемся"? Откуда такие абсурдные традиции?
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16k
Мистер Фикс Час назад
А говорят, в европах жрать нечего...
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Anarasius

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