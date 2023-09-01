Жители испанского города Буньоль провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина"

Большинство участников специально одеваются в белую одежду, чтобы красный цвет был лучше виден на ней. В этом году помидоры для мероприятия обошлись городским властям в два раза дороже, чем в прошлом. Их стоимость составила €30 тыс. В фестивале приняли участие около 20 тыс. человек.



Отметим, что за все годы проведения "Томатины" не произошло ни одного несчастного случая.