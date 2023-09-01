Жители испанского города Буньоль провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина"

Праздник проводится в городе вот уже 78 лет, после специального сигнала всем желающим разрешено бросать друг в друга помидоры.
Большинство участников специально одеваются в белую одежду, чтобы красный цвет был лучше виден на ней. В этом году помидоры для мероприятия обошлись городским властям в два раза дороже, чем в прошлом. Их стоимость составила €30 тыс. В фестивале приняли участие около 20 тыс. человек.
Отметим, что за все годы проведения "Томатины" не произошло ни одного несчастного случая.
Всю неделю драки томатами сопровождают ярмарки, песни, танцы, салюты, конкурсы по приготовлению паэльи.
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