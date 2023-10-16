Древний город первых небоскребов, который построили в пустыне

Этот город называют Манхэттеном пустыни, и в любой момент он может исчезнуть.
Считается, что первый небоскреб появился в США. Он не сохранился: его снесли в 1931 году для строительства более крупного здания.
Здание высотой 42 метра насчитывало 10 этажей. Однако за много столетий до этого чикагского небоскреба в Йемене появились 7-этажные многоэтажки, которые вполне можно было бы назвать первыми небоскребами.
Этот город называется Шибам, и находится он в пустыне Йемена. Сегодня здесь насчитывается около 500 многоэтажек, которые стоят плотно друг к другу. Дома отстроены на небольшой площади, отчего внутри городок напоминает лабиринт. Многие из этих высоток соединены мостиками, так что жители легко могут перейти из одного дома в другой, не спускаясь на землю. За свой необычный вид Шибам называют Манхэттеном пустыни.
Конечно, не всем домам здесь сотни лет: эти здания построены из сырцового кирпича и много раз перестраивались. Но все же древние сооружения тут остались — это мечеть IX-X века. Так что же заставило людей, живущих в Шибаме, строить такие высокие дома, хотя вокруг километры похожих территорий, где можно отстроить просторные одноэтажные здания? Как вообще происходит строительство подобных домов, и почему город может в любой момент исчезнуть?
Обо всем этом рассказывает автор видеоролика.
Источник:
Источник:
- Самое опасное место в Африке – корабли, погибшие в пустыне
- Почему козодоя называют козодоем?
- Как в древности делали лёд в жару +50°C
- Французский механический траншеекопатель Первой мировой
- 5 исчезнувших российских городов
Римские инсулы -- типовые многоэтажные дома для небогатых горожан. Бывали до восьми этажей, но очень легко горели, поэтому высоту их ограничили 4-5 этажами и запретили плотную застройку.
А вы думали, что массовые и дешёвые пятиэтажки Хрущёв изобрёл?