Древний город первых небоскребов, который построили в пустыне

Считается, что первый небоскреб появился в США. Он не сохранился: его снесли в 1931 году для строительства более крупного здания.

Здание высотой 42 метра насчитывало 10 этажей. Однако за много столетий до этого чикагского небоскреба в Йемене появились 7-этажные многоэтажки, которые вполне можно было бы назвать первыми небоскребами.