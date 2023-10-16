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Древний город первых небоскребов, который построили в пустыне

Древний город первых небоскребов, который построили в пустыне

Автор:
16 октября 2023 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Манхэттеном   город   интересно   пустыня   факты   фото   
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Этот город называют Манхэттеном пустыни, и в любой момент он может исчезнуть.

Считается, что первый небоскреб появился в США. Он не сохранился: его снесли в 1931 году для строительства более крупного здания.

Здание высотой 42 метра насчитывало 10 этажей. Однако за много столетий до этого чикагского небоскреба в Йемене появились 7-этажные многоэтажки, которые вполне можно было бы назвать первыми небоскребами.

Этот город называется Шибам, и находится он в пустыне Йемена. Сегодня здесь насчитывается около 500 многоэтажек, которые стоят плотно друг к другу. Дома отстроены на небольшой площади, отчего внутри городок напоминает лабиринт. Многие из этих высоток соединены мостиками, так что жители легко могут перейти из одного дома в другой, не спускаясь на землю. За свой необычный вид Шибам называют Манхэттеном пустыни.

Конечно, не всем домам здесь сотни лет: эти здания построены из сырцового кирпича и много раз перестраивались. Но все же древние сооружения тут остались — это мечеть IX-X века. Так что же заставило людей, живущих в Шибаме, строить такие высокие дома, хотя вокруг километры похожих территорий, где можно отстроить просторные одноэтажные здания? Как вообще происходит строительство подобных домов, и почему город может в любой момент исчезнуть?


Обо всем этом рассказывает автор видеоролика.


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Метки: Видео   Манхэттеном   город   интересно   пустыня   факты   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий Час назад
Тем временем римляне: "ну да, ну да, пошли мы нафиг..."

Римские инсулы -- типовые многоэтажные дома для небогатых горожан. Бывали до восьми этажей, но очень легко горели, поэтому высоту их ограничили 4-5 этажами и запретили плотную застройку.
А вы думали, что массовые и дешёвые пятиэтажки Хрущёв изобрёл?
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