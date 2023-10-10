Страшный аттракцион: мужчина, утверждавший, что вооружен бомбой, поднялся на колесо обозрения

896
1
2
Сцена разыгралась на пирсе Санта-Моники в Калифорнии.
Парень сказал людям, что у него при себе бомба, а затем полез на аттракцион.
Пассажиров с колеса обозрения спасли с помощью грузовика пожарной службы. Сам "злоумышленник" начал спускаться лишь через час после начала представления. Однако полицейские не обнаружили при нем бомбы.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой
- 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда
- Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей
- Контрабандисты пытались провезти через границу России 250 кг янтаря
- Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки
Новости партнёров