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Страшный аттракцион: мужчина, утверждавший, что вооружен бомбой, поднялся на колесо обозрения

Страшный аттракцион: мужчина, утверждавший, что вооружен бомбой, поднялся на колесо обозрения

Автор:
10 октября 2023 09:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   аттракцион   бомба   в мире   люди   новости   фото   
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Сцена разыгралась на пирсе Санта-Моники в Калифорнии.

Парень сказал людям, что у него при себе бомба, а затем полез на аттракцион.

Пассажиров с колеса обозрения спасли с помощью грузовика пожарной службы. Сам "злоумышленник" начал спускаться лишь через час после начала представления. Однако полицейские не обнаружили при нем бомбы.

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Метки: Видео   аттракцион   бомба   в мире   люди   новости   фото   
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Lexx 2 часа назад
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