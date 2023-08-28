В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов

Рейнджеры из штата Невада показали мастер-класс по противодействию разного рода активистам. Вчера днём группа из примерно десяти защитников экологии решила на свою голову перекрыть дорогу, ведущую к фестивалю Burning Man (Блэк-Рок-Сити), который ежегодно проходит в пустыне в Северной Неваде.





На дороге образовалась огромная пробка из желающих успеть на открытие фестиваля. Люди не стали долго терпеть экоактивистов и позвонили куда следует. И примчавшиеся на вызов рейнджеры довольно агрессивно разогнали незаконный пикет. Даже не пожалели собственных пикапов, которыми протаранили перегородивший дорогу прицеп. А всех активистов под прицелом табельного оружия положили лицом в асфальт и заковали в наручники.