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В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов

В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов

Автор:
28 августа 2023 16:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: burning man   Видео   задержание   невада   перекрытие дороги   рейнджеры   экоактивисты   
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В Америке европейские акции с перекрытием дорог, похоже, не приживутся.

Рейнджеры из штата Невада показали мастер-класс по противодействию разного рода активистам. Вчера днём группа из примерно десяти защитников экологии решила на свою голову перекрыть дорогу, ведущую к фестивалю Burning Man (Блэк-Рок-Сити), который ежегодно проходит в пустыне в Северной Неваде.


На дороге образовалась огромная пробка из желающих успеть на открытие фестиваля. Люди не стали долго терпеть экоактивистов и позвонили куда следует. И примчавшиеся на вызов рейнджеры довольно агрессивно разогнали незаконный пикет. Даже не пожалели собственных пикапов, которыми протаранили перегородивший дорогу прицеп. А всех активистов под прицелом табельного оружия положили лицом в асфальт и заковали в наручники.

Сообщается, что перекрывшие дорогу активисты требовали запретить фестивалю Burning Man использовать частные самолёты и одноразовую пластиковую посуду.


Всех экоактивистов арестовали. Какое им грозит наказание — неизвестно. Примечательно, что на вопрос журналистов о том, зачем они так жестко обошлись с защитниками природы, один из рейнджеров ответил, что на номер 911 позволил неизвестный и потребовал убрать активистов, иначе он их пристрелит.

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Метки: burning man   Видео   задержание   невада   перекрытие дороги   рейнджеры   экоактивисты   
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13  комментариев
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7k
klop 43 минуты назад
Видео не показывает
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5k
BenderRodriguez 8 минут назад
Утюбссылка пашет. А по теме, все правильно сделали! По уху бы ещё зарядили пару раз, для профилактики.
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12k
Сергей 15 минут назад
Вот-бы видео посмотреть!
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55k
dima423 23 минуты назад
заепали с телеграмными видео, они ни у кого не работают
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2k
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
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14k
Kostick 39 минут назад
норм тема, "мы их жестко отмудохали, чтобы сохранить жизни")))
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5k
BenderRodriguez 44 минуты назад
Что-то видео не грузится. Ссылки битые
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330
Алексей Бляйбтрой 45 минут назад
красивое
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