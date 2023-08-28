В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов

В Америке европейские акции с перекрытием дорог, похоже, не приживутся.
Рейнджеры из штата Невада показали мастер-класс по противодействию разного рода активистам. Вчера днём группа из примерно десяти защитников экологии решила на свою голову перекрыть дорогу, ведущую к фестивалю Burning Man (Блэк-Рок-Сити), который ежегодно проходит в пустыне в Северной Неваде.
На дороге образовалась огромная пробка из желающих успеть на открытие фестиваля. Люди не стали долго терпеть экоактивистов и позвонили куда следует. И примчавшиеся на вызов рейнджеры довольно агрессивно разогнали незаконный пикет. Даже не пожалели собственных пикапов, которыми протаранили перегородивший дорогу прицеп. А всех активистов под прицелом табельного оружия положили лицом в асфальт и заковали в наручники.
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Сообщается, что перекрывшие дорогу активисты требовали запретить фестивалю Burning Man использовать частные самолёты и одноразовую пластиковую посуду.
Всех экоактивистов арестовали. Какое им грозит наказание — неизвестно. Примечательно, что на вопрос журналистов о том, зачем они так жестко обошлись с защитниками природы, один из рейнджеров ответил, что на номер 911 позволил неизвестный и потребовал убрать активистов, иначе он их пристрелит.
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