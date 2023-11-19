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Так выглядит забег мигрантов к европейской границе

Так выглядит забег мигрантов к европейской границе

Автор:
19 ноября 2023 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   граница   забег   люди   мигранты   новости   
1598
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Сотни мигрантов из Африки устроили забег из Марокко в испанский анклав Сеута.

Большинство из них остановили правоохранительные органы ещё на марокканской территории, некоторым удалось забраться на забор. Это уже третья за 20 дней попытка мигрантов пересечь границу в Сеуте.


Второе видео, снятое под покровом ночи, особенно потрясает.


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Метки: Видео   в мире   граница   забег   люди   мигранты   новости   
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19  комментариев
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36k
АнтонПолднев Час назад
Такую толпу хрен ты остановишь, разве ковровыми бомбардировками.
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28k
Егор 7 минут назад
Так выглядит забег мигрантов к европейской границеПосмотреть
Так выглядит забег мигрантов к европейской границе
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33k
Юрий 10 минут назад
Напоминает миграцию гну....
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13k
кот базилий 21 минуту назад
Бегут в пыли и орут "жрать давай!". Перебежали и дальше что они делают? На работу идут? или бузить, воровать, грабить?
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31k
Григорий 23 минуты назад
Это люди. Не кормите их даром, не давайте денег, а дайте работу. И суровое внушение - чуть шалишь и назад в Африку! Из плюсов - твои дети будут Европейцы, на них не будут распространяться твои ограничения.
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62k
hpgjzsorqzo4 43 минуты назад
К Борелю бегут , в райский сад .
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306
zu4ara 44 минуты назад
пару раз расстрелять такое стадо из пулемётов и показать по тв... больше не полезут.
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3k
Константин 52 минуты назад
К нам уже полтаджикистана переехало и ни у кого это вопросов не вызывает.
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29k
Alex 54 минуты назад
Паразиты, никчемные твари
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31k
Владимир 56 минут назад
То они прям облизывают мигрантов и учат своих женщин как правильно подмахивать всяким арабам пока их насилуют, что бы те не обиделись, то теперь они их не пускают.
Непонятно.
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19k
С.В. Час назад
стрелять не пробовали ?
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5k
Alex Час назад
Да насрать на европу. Ей все равно пиз**ц наступает.
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