Так выглядит забег мигрантов к европейской границе

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Сотни мигрантов из Африки устроили забег из Марокко в испанский анклав Сеута.
Большинство из них остановили правоохранительные органы ещё на марокканской территории, некоторым удалось забраться на забор. Это уже третья за 20 дней попытка мигрантов пересечь границу в Сеуте.
Второе видео, снятое под покровом ночи, особенно потрясает.
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