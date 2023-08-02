Корейцы устроили техническую революцию и создали сверхпроводник: он поможет уничтожать раковые опухоли и повысит эффективность двигателей

Якобы группа исследователей трудится над ним с 1999 года и этот чудо-девайс станет настоящим прорывом в науке и технике. Например: повысит эффективность энергетических двигателей, поможет передавать энергию на огромные расстояния, разгонит компьютерную память до каких-то заоблачных высот и позволит спроектировать аппараты МРТ, которые будут ликвидировать раковые опухоли.

Если верить корейцам, то сверхпроводник построит нам такой мир, в котором и умирать-то не захочется.

Всё отлично, но в опубликованной работе нет главного - особенностей синтеза. А значит повторить этот эксперимент не получится. По крайней мере, с точностью до 100%. Но всё равно, учёные по всему миру так возбудились, что побросали все дела и стали варганить LK-99. Американцы уже заявили, что нашли теоретическое подтверждение этой работы. А русский химик из МГУ и вовсе заявила, что сверхпроводник уже создала. Но с доказательствами у девушки не очень - никаких научных статей или видео она не опубликовала. Лишь показала фото с крупинкой парящего камня.