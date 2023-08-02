Корейцы устроили техническую революцию и создали сверхпроводник: он поможет уничтожать раковые опухоли и повысит эффективность двигателей

Хотя кое-кто в этом открытии серьёзно сомневается.
Корейцы впереди планеты всей. По крайней мере, они так считают и публикуют работу, в которой изложено создание проводника LK-99. При сравнительной низкой температуре (127 °C) он становится сверхпроводящим.
Якобы группа исследователей трудится над ним с 1999 года и этот чудо-девайс станет настоящим прорывом в науке и технике. Например: повысит эффективность энергетических двигателей, поможет передавать энергию на огромные расстояния, разгонит компьютерную память до каких-то заоблачных высот и позволит спроектировать аппараты МРТ, которые будут ликвидировать раковые опухоли.
Если верить корейцам, то сверхпроводник построит нам такой мир, в котором и умирать-то не захочется.
Всё отлично, но в опубликованной работе нет главного - особенностей синтеза. А значит повторить этот эксперимент не получится. По крайней мере, с точностью до 100%. Но всё равно, учёные по всему миру так возбудились, что побросали все дела и стали варганить LK-99. Американцы уже заявили, что нашли теоретическое подтверждение этой работы. А русский химик из МГУ и вовсе заявила, что сверхпроводник уже создала. Но с доказательствами у девушки не очень - никаких научных статей или видео она не опубликовала. Лишь показала фото с крупинкой парящего камня.
Выглядит захватывающе, но похоже на браваду - если нет фактов, то нет и открытия.
Тем временем, таинственный сверхпроводник захватил мысли пользователей соцсетей. Дошло до того, что они стали делать ставки в криптототализоре: создадут LK-99 или это всё миф. Так что люди разошлись не на шутку.
Их пыл спешат охладить учёные из Индии и Китая. Вот что заявили индусы:
Поиск материалов, обладающих сверхпроводимостью при комнатной температуре, занимал мысли ученых с 1911 года, когда эта идея возникла. <...> На прошлой неделе группа корейских исследователей сообщила о создании материала LK-99, который переходит в сверхпроводящее состояние при температуре в 400 градусов Кельвина (126 градусов Цельсия). Мы воспроизвели все шаги опытов наших коллег и получили поликристаллические образцы данного материала. Дальнейшие опыты с LK-99 показали, что данный материал не обладает сверхпроводящими свойствами.
К ним присоединились китайцы:
Проведенные нами замеры показывают, что конечный материал является не сверхпроводником, а полупроводником, который обладает достаточно высоким сопротивлением при комнатной температуре. Более того, данный материал не парит в воздухе, если положить его на неодимовый магнит, как об этом заявляли корейские коллеги. Все это говорит о том, что заявления о сверхпроводящих свойствах LK-99 нуждаются в пересмотре.
Казалось бы - всё. Конец сказке о «дивном, новом мире». Но нет, ещё рано ставить точку в этом вопросе. Впереди череда экспериментов и только после них можно будет сказать точно: супер технологичное будущее наступит уже через несколько лет или придётся подождать.
Источник:
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Т.е. они просто перепутали кельвины с цельсиями
Чем больше мы будем знать о науке, тем меньше дремучих людей будет.