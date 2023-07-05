Будущее глазами художников из прошлого

FISHKINET
И где теперь знакомиться? И где теперь знакомиться? Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро 14 непредвиденных ситуаций, которые произошли с отдыхающими в отелях 14 непредвиденных ситуаций, которые произошли с отдыхающими в отелях Очень интересная ситуация на дороге. Кто виноват? Очень интересная ситуация на дороге. Кто виноват? Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном "Сработала генетическая память": белорус напал на реконструктора в немецкой форме "Сработала генетическая память": белорус напал на реконструктора в... Тихоокеанский флот США поздравил американцев открыткой с российскими самолётами и кораблём Тихоокеанский флот США поздравил американцев открыткой с... В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле Тест-солянка, который смогут пройти лишь эрудиты Тест-солянка, который смогут пройти лишь эрудиты С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов... Самые полезные виды насекомых на дачном участке Самые полезные виды насекомых на дачном участке Девушка впервые пробует устрицы Девушка впервые пробует устрицы Странный пост об андрологах, урологах и гинекологах Странный пост об андрологах, урологах и гинекологах Как кормят на борту российских и других авиакомпаний Как кормят на борту российских и других авиакомпаний Сойдёт: удивительные инженерные решения неисправимых пофигистов Сойдёт: удивительные инженерные решения неисправимых пофигистов 20 правдивых фактов, которые звучат как выдумка 20 правдивых фактов, которые звучат как выдумка
Будущее глазами художников из прошлого

Будущее глазами художников из прошлого

Автор:
05 июля 2023 14:20
Метки: Прошлое   будущее   люди   подборка   фантазия   художники   
1578
19

Как художники прошлого века представляли себе мир будущего.

В 21 веке технологический прогресс настолько разогнался, что мы, простые обыватели, едва ли успеваем за всё новыми и новыми изобретениями. И разве могли об этом не то что подумать, но и мечтать люди прошлых лет?! Оказывается, ещё как могли! Не зря ведь до наших дней дошли иллюстрации и концепты художников ХХ века с их представлением о том, каким же будет мир будущего.

Спойлер: по мнению людей тех лет, мы давно должны бороздить космические просторы, а дома и машины наши должны быть просто за гранью самого футуристичного футуризма. Да что там говорить, лучше смотрите сами! 🙂

Так, ну и где наш жилой корабль-самолёт?

×
×

Да здравствует атомная энергия!

Делегат с Венеры

Обложка нарисована Эдвардом Валигурски для журнала Amazing Science Fiction Stories, октябрь, 1958 год.

Концепт автомобиля будущего

Мой дедушка был художником General Motors с 1950-х по 1980-е годы, а это некоторые из его авто-концепций того времени.

Женщина-андроид

Эту иллюстрацию нарисовал художник Эд Эмшвиллер в 1954 году.

Космическая колония Сида Мида

Нью-Йорк в 1990-х годах

Вот так видел Нью-Йорк спустя 40 лет художник Эд Эмш. Рисунок создан в 1952 году.

Реклама компании Motorola в 60-х годах

Концепт мессенджера в 1964 году

Личный транспорт будущего

Вертикальный город будущего из журнала «Judge», 1895 год

Наручный компьютер

Вот так представлял компьютер будущего Роберт Тинни в 1981 году.

Секретарь будущего

Машина на автопилоте, 70-е

Освоение Луны

Как в Советском Союзе в 1949 представлял будущее журнал «Техника Молодежи»

Скайп образца 1910 года

Да, в 1910-м именно так представляли людей из 2000-х и то, как они, то есть мы, могли бы общаться по видеотелеграфу.

Ох уж эти самокатчики!

В 1920 году люди представляли, что будущие поколения будут рассекать на электросамокатах. Как в воду глядели! Но стоит отдать должное, что с точки зрения эстетики модель 20-го года выглядит очень элитарно.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Прошлое   будущее   люди   подборка   фантазия   художники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Copycat 40 минут назад
вот с самокатчиками угадали)
но что то теперь не очень тому рады, недавно читал статью как подростки не справляясь с управлением врезаются в людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
raael13 14 минут назад
Будущее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum Час назад
Судя по первой картинке, наркотики в США в 80-х были уже серьезной проблемой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

955975



Другие посты автора
Популярное
Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию
Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Набирающие популярность
Ну что, новое дно!
Ну что, новое дно!
СССР.Строители БАМа
СССР.Строители БАМа
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересное#ДТП#подборка#кино#шоу бизнес#факты#знаменитости#дети
#автомобили#фото#интересно#авто аварии#Автовсячина#люди#улыбнуло#в мире#Реакция#ПДД
#автомир#Прикол#аварии#животные#история#позитив#США#забавно#маразм#СССР
И где теперь знакомиться? И где теперь знакомиться? В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться