Будущее глазами художников из прошлого

Как художники прошлого века представляли себе мир будущего.
В 21 веке технологический прогресс настолько разогнался, что мы, простые обыватели, едва ли успеваем за всё новыми и новыми изобретениями. И разве могли об этом не то что подумать, но и мечтать люди прошлых лет?! Оказывается, ещё как могли! Не зря ведь до наших дней дошли иллюстрации и концепты художников ХХ века с их представлением о том, каким же будет мир будущего.
Спойлер: по мнению людей тех лет, мы давно должны бороздить космические просторы, а дома и машины наши должны быть просто за гранью самого футуристичного футуризма. Да что там говорить, лучше смотрите сами! 🙂
Так, ну и где наш жилой корабль-самолёт?
Да здравствует атомная энергия!
Делегат с Венеры
Обложка нарисована Эдвардом Валигурски для журнала Amazing Science Fiction Stories, октябрь, 1958 год.
Концепт автомобиля будущего
Мой дедушка был художником General Motors с 1950-х по 1980-е годы, а это некоторые из его авто-концепций того времени.
Женщина-андроид
Эту иллюстрацию нарисовал художник Эд Эмшвиллер в 1954 году.
Космическая колония Сида Мида
Нью-Йорк в 1990-х годах
Вот так видел Нью-Йорк спустя 40 лет художник Эд Эмш. Рисунок создан в 1952 году.
Реклама компании Motorola в 60-х годах
Концепт мессенджера в 1964 году
Личный транспорт будущего
Вертикальный город будущего из журнала «Judge», 1895 год
Наручный компьютер
Вот так представлял компьютер будущего Роберт Тинни в 1981 году.
Секретарь будущего
Машина на автопилоте, 70-е
Освоение Луны
Как в Советском Союзе в 1949 представлял будущее журнал «Техника Молодежи»
Скайп образца 1910 года
Да, в 1910-м именно так представляли людей из 2000-х и то, как они, то есть мы, могли бы общаться по видеотелеграфу.
Ох уж эти самокатчики!
В 1920 году люди представляли, что будущие поколения будут рассекать на электросамокатах. Как в воду глядели! Но стоит отдать должное, что с точки зрения эстетики модель 20-го года выглядит очень элитарно.
Источник:
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но что то теперь не очень тому рады, недавно читал статью как подростки не справляясь с управлением врезаются в людей