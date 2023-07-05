Будущее глазами художников из прошлого

В 21 веке технологический прогресс настолько разогнался, что мы, простые обыватели, едва ли успеваем за всё новыми и новыми изобретениями. И разве могли об этом не то что подумать, но и мечтать люди прошлых лет?! Оказывается, ещё как могли! Не зря ведь до наших дней дошли иллюстрации и концепты художников ХХ века с их представлением о том, каким же будет мир будущего.

Спойлер: по мнению людей тех лет, мы давно должны бороздить космические просторы, а дома и машины наши должны быть просто за гранью самого футуристичного футуризма. Да что там говорить, лучше смотрите сами! 🙂

Так, ну и где наш жилой корабль-самолёт?