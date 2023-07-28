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Мошенница или провидица? Неоднозначная история Джин Диксон

Мошенница или провидица? Неоднозначная история Джин Диксон

Автор:
28 июля 2023 10:44
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Джин Диксон   Лидия Эмма Пинкерт   будущее   дар   интересно   мошенничество   предсказание   шарлатанка   экстрасенсорика   
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Эта женщина – Лидия Эмма Пинкерт прославилась как предсказательница и вошла в историю под именем Джин Диксон. Действительно ли ей открывалась завеса над будущим, или она была просто умелой манипуляторшей и шарлатанкой?

Девочка родилась в 1904 году в городе Медфорд (Висконсин) и с юных лет демонстрировала тягу к разным малообъяснимым вещам. Лидия говорила, что встретила в юности цыганку, которая подарила ей магический шар и сообщила, что та станет великой провидицей. Возможно, никакой цыганки не было. А если и была, то её обычная болтовня запустила некий механизм развития особой чувствительности.

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В биографии предсказательницы есть любопытный момент. Будучи  ещё в нежном возрасте трёх лет и задолго до встречи с цыганкой, напророчившей ей великое будущее, девочка постоянно рассказывала матери о конверте с чёрной каймой. Разговоры повторялись неоднократно. И в итоге женщина получила письмо, в котором сообщалось о смерти её отца. У листа действительно была каёмка чёрного цвета.

Совсем маленькой Лидия напророчила и отличное спортивное будущее своему брату, подчёркнув, что он не должен бросать футбол. Тот действительно добился хорошего уровня в спорте.

Во время учёбы девушка развивала и экстрасенсорные способности. И спасла двух друзей: одного уговорила сдать билет на самолёт, который потерпел крушение, а вторую отговорила от свидания с парнем, которого через пару недель задержали за изнасилование.

Лидия ощутила, что она в родной стихии, взяла себе псевдоним Джин (Диксон – фамилия мужа, с которым она прожила всю жизнь) и стала вести колонку в солидном издании Parade Magazine, где публиковала прогнозы, гороскопы, отвечала на письма читателей, давала советы.

Случались и ошибки, но в целом в это время Диксон заработала себе определённый авторитет в своей области. Но он стал запредельным, когда астролог предсказала, что на выборах 1960 года одержит победу демократ, который впоследствии будет убит.

Так и вышло: в 1963 году Джона Кеннеди убили. А Диксон стала делать всё новые и новые предсказания, которые впоследствии сбывались: смерть сенатора Роберта Кеннеди, ранний уход из жизни Мэрилин Монро, гибель Мартина Лютера Кинга.

Услугами Диксон пользовались многие видные политики своего времени. Были в череде предсказаний и серьёзные промахи. Провидица ошиблась, предсказав начало Третьей мировой в 1958 году, высадку на Луне русских и т.д.

На шоу, гостьей которых часто была Джин, она говорила, что источник её силы – один только Бог и никто другой. Умерла женщина в 1997 году в возрасте 93 лет от сердечного приступа.

Имя Диксон снова всплыло уже в нашем веке. В записях предсказательницы обнаружилось упоминание о некой «Войне Армагеддона», которая принесёт человечеству потери и боль. Мнения разделились: одни посчитали предсказание пустышкой, а другие увидели отсылку к пандемии коронавируса, которая действительно серьёзно ударила по планете.

Ещё один любопытный прогноз – война между Россией и Китаем, которая может произойти в промежутке между 2025 и 2037 годом.

Джин Диксон стала заметной фигурой прошедшего века. Но вот кем она была на самом деле – сумасшедшей, шарлатанкой, хорошим аналитиком или действительно обладала даром предвидения? Этот вопрос так и остался без ответа.

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Метки: Джин Диксон   Лидия Эмма Пинкерт   будущее   дар   интересно   мошенничество   предсказание   шарлатанка   экстрасенсорика   
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1  комментарий
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alertol 48 минут назад
- астролог предсказала, что на выборах 1960 года одержит победу демократ, который впоследствии будет убит

А тут и предсказывать не надо, логично что выбрали бы Кенеди, он казался адекватным политиком и логично что все за него будут голосовать, а то что убьют, тоже не сюрприз, посмотрите истории убийств американских знаменитостей и политиков, всегда убивают тех кто предлагает жить мирно, а это невыгодно "элите" которая ставит всяких Байденов в качестве марионеток.
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