Мошенница или провидица? Неоднозначная история Джин Диксон

Во время учёбы девушка развивала и экстрасенсорные способности. И спасла двух друзей: одного уговорила сдать билет на самолёт, который потерпел крушение, а вторую отговорила от свидания с парнем, которого через пару недель задержали за изнасилование.

Лидия ощутила, что она в родной стихии, взяла себе псевдоним Джин (Диксон – фамилия мужа, с которым она прожила всю жизнь) и стала вести колонку в солидном издании Parade Magazine, где публиковала прогнозы, гороскопы, отвечала на письма читателей, давала советы.

Случались и ошибки, но в целом в это время Диксон заработала себе определённый авторитет в своей области. Но он стал запредельным, когда астролог предсказала, что на выборах 1960 года одержит победу демократ, который впоследствии будет убит.