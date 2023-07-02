«Машины обретают самосознание и берут верх»: «железный Арни» заявил, что будущее из «Терминатора» уже наступило

Но самая «жара» ещё впереди.
В 1984 году на экраны вышел «Терминатор» и прогремел на весь мир.
Шварценеггер стал настоящей звездой, а Джеймс Кэмерон - одним из самых перспективных американских режиссёров. Хотя за пару лет до этого, боссы киностудий не пускали его дальше порога и доверяли снимать только ядрёный треш, вроде продолжения фильма ужасов про пираний.
Так уж получилось, что Кэмерон правильно подобрал актёра на роль киборга-убийцы, а Шварценеггер помог ему найти дополнительное финансирование. В итоге оба стали знаменитостями, заработали сотни миллионов долларов и построили совершенно безумные карьеры.
Началось же всё с идеи про железяку, которая хочет лишить человечество будущего.
А на этой неделе Арнольд выступал на творческом вечере и затронул тему искусственного интеллекта. По его словам, будущее, которое Кэмерон тогда обозначил в «Терминаторе», становится пвседневностью.
Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет, — сказал Шварценеггер. — И в этом фильме, в «Терминаторе», мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх.
Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас.
Так что Арнольд «смотрит в корень». А может и нет: сейчас никто не знает, к чему приведёт развитие нейронных сетей и искусственного интеллекта. Возможно, через несколько десятилетий они спокойно заменят человека в самых разных областях. Или же останутся разрекламированной игрушкой и «страшилкой» для кино и компьютерных игр.
Источник:
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А машина это лишь очень длинное дерево с условием "если"-"ла"-"нет". Чему научат, то и будет делать. Ничему она сама не научится на данном этапе развития.
Вот есть Алиса, к примеру. Но на многие вопросы тупо не отвечает, а почему? Да её не научили этому!!! Даже юмор толком не понимает. Был бы у неё интеллект как у человека, она бы сама научилась бы всему!
Да, человек с рождения тоже глупый, но он обучается лишь базе, а остальное изучает сам!
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Тупой Арни. Причем здесь самосознание? Хотя бы до сознания добрались. Глядишь, тогда и под ним что-нибудь окажется)))