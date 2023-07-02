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«Машины обретают самосознание и берут верх»: «железный Арни» заявил, что будущее из «Терминатора» уже наступило

«Машины обретают самосознание и берут верх»: «железный Арни» заявил, что будущее из «Терминатора» уже наступило

Автор:
02 июля 2023 19:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   будущее   джеймс кэмерон   искусственный интелект   киборг-убийца   нейронные сети   терминатор   фильм   
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Но самая «жара» ещё впереди.

В 1984 году на экраны вышел «Терминатор» и прогремел на весь мир.

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Шварценеггер стал настоящей звездой, а Джеймс Кэмерон - одним из самых перспективных американских режиссёров. Хотя за пару лет до этого, боссы киностудий не пускали его дальше порога и доверяли снимать только ядрёный треш, вроде продолжения фильма ужасов про пираний.

Так уж получилось, что Кэмерон правильно подобрал актёра на роль киборга-убийцы, а Шварценеггер помог ему найти дополнительное финансирование. В итоге оба стали знаменитостями, заработали сотни миллионов долларов и построили совершенно безумные карьеры.

Началось же всё с идеи про железяку, которая хочет лишить человечество будущего.

А на этой неделе Арнольд выступал на творческом вечере и затронул тему искусственного интеллекта. По его словам, будущее, которое Кэмерон тогда обозначил в «Терминаторе», становится пвседневностью.

Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет, — сказал Шварценеггер. — И в этом фильме, в «Терминаторе», мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх.

Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас.

Так что Арнольд «смотрит в корень». А может и нет: сейчас никто не знает, к чему приведёт развитие нейронных сетей и искусственного интеллекта. Возможно, через несколько десятилетий они спокойно заменят человека в самых разных областях. Или же останутся разрекламированной игрушкой и «страшилкой» для кино и компьютерных игр.


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Метки: Арнольд Шварценеггер   будущее   джеймс кэмерон   искусственный интелект   киборг-убийца   нейронные сети   терминатор   фильм   
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11  комментариев
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7k
sedoisever Час назад
Арни величайший бодибилдер, средненький актёр и никакой мыслитель.
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10k
au3 6 минут назад
Ну слава богу великий ум шварц явил миру истину ...
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360
Andrei 8 минут назад
Когда такие вещи говорил Стивен Хокинг, это имело вес, потому что человек и его окружение соприкасались с подобными исследованиями. А Арни, без глубокой аналитики, просто сказал популярные мысли, для чего по этому поводу делать пост?
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12k
..: Атеист :.. 41 минуту назад
Ой да.. до разумных машин еще долго и долго! Сейчас все эти ИИ тупо сопоставляют входящие данные с теми, которые им уже ввели. Какая нейронная сеть сейчас может выдать с нуля все что угодно? Да никакая. Насколько её обучили, настолько и "ответит". Мозгов 0.
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360
Andrei ..: Атеист :.. 6 минут назад
А люди иначе развиваются?
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5k
Горожанин Час назад
"Машины обретают самосознание..."
----------

Тупой Арни. Причем здесь самосознание? Хотя бы до сознания добрались. Глядишь, тогда и под ним что-нибудь окажется)))
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19k
Александр Час назад
Они были киборги, они заполонили всю планету, они киборги...
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43k
Валерий Час назад
бред то какой, вот когда нейронные сети смогут создавать какой либо физический продукт тогда и можно будет напрячься
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36k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Арни конечно спец, ведь он в кино снялся
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August

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