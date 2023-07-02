«Машины обретают самосознание и берут верх»: «железный Арни» заявил, что будущее из «Терминатора» уже наступило

А на этой неделе Арнольд выступал на творческом вечере и затронул тему искусственного интеллекта. По его словам, будущее, которое Кэмерон тогда обозначил в «Терминаторе», становится пвседневностью.

Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет, — сказал Шварценеггер. — И в этом фильме, в «Терминаторе», мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх.

Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас.