20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная

Китай - огромная и поразительная страна. Поднебесная разнообразна с точки зрения рельефа местности, климата, архитектуры и культуры. Посещая эту удивительную страну, можно без конца восхищаться её впечатляющим урбанизмом, природными жемчужинами и богатой историей, которая сплетается с захватывающими инновациями. В этом посте вы увидите потрясающие кадры невероятных мест, которые можно найти в Китае.