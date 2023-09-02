20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная

Китай - огромная и поразительная страна. Поднебесная разнообразна с точки зрения рельефа местности, климата, архитектуры и культуры. Посещая эту удивительную страну, можно без конца восхищаться её впечатляющим урбанизмом, природными жемчужинами и богатой историей, которая сплетается с захватывающими инновациями. В этом посте вы увидите потрясающие кадры невероятных мест, которые можно найти в Китае.
1. Национальный геологический парк Чжанъе Данься
4. Мост, разделяющий Китай и Макао, в Макао вы едете по левой полосе, а в Китае - по правой
5. Харбинский международный фестиваль льда и снега, ежегодное мероприятия в Харбине, провинция Хэйлунцзян
7. Вертикальный лес в Фошане, Китай. Здание окружено пышной растительностью, которая борется с загрязнением воздуха
8. 88-метровая статуя Ян-Аши, Богини красоты, которой поклоняются мяо, местная этническая группа в Гуйчжоу, город Кайли, Китай
10. В Шанхае находится уникальный подземный отель. Его построили на месте заброшенного карьера, а два нижних уровня полностью под водой
11. Храм Ипианвачан на горе Тайму
14. Гроты Лунмэнь в городе Лоян, провинция Хэнань, Китай. Эти огромные пещеры и статуи датируются 400 годом нашей эры и имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО
15. Самая глубокая в мире воронка, Китай
16. Мост Дугэ, также называемый мостом Бэйпаньцзян. В 2021 году, мост был признан самым высоким в мире
19. Шахматный павильон, Хуашань, Китай
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в 90х китайцам продавали "отрезы" сукна для шинелей(((
В середине 90х во Владике у них были запретные для нас территории.
Теперь - вот, ппц((( ((