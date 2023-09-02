FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2666 постов • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная

20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная

Автор:
02 сентября 2023 22:15
Сообщество : Путешествия
Метки: Вселенная   Другая   Китай   Поразительная   Удивительные   поднебесная   
1947
21

Китай - огромная и поразительная страна. Поднебесная разнообразна с точки зрения рельефа местности, климата, архитектуры и культуры. Посещая эту удивительную страну, можно без конца восхищаться её впечатляющим урбанизмом, природными жемчужинами и богатой историей, которая сплетается с захватывающими инновациями. В этом посте вы увидите потрясающие кадры невероятных мест, которые можно найти в Китае.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Вселенная   Другая   Китай   Поразительная   Удивительные   поднебесная   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Тоже Китай. Это к слову о другой вселенной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
41k
Бабай 15 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Павел Полчаса назад
ППЦ.
в 90х китайцам продавали "отрезы" сукна для шинелей(((
В середине 90х во Владике у них были запретные для нас территории.
Теперь - вот, ппц((( ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
19 augusti 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин Час назад
Это плохая идея. У меня большой балкон и я там посадил разные овощи в горшках. Урожай был и всё бы не плохо но вот напастие в дом полезли муравьи богомолы гусеницы клопы ещё всякая живность. Так что это не самая лучшая идея жить в таких квартирных джунглях.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Вадим Дёмушкин Час назад
Красивая подборка, но мост всё-таки соединяет, а не разделяет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264713



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь
30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Полвека без Профессора (часть 2)
Полвека без Профессора (часть 2)
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересно#кино#школа#дети#Россия#забавно#криминал
#животные#Прикол#интересное#США#факты#шоу бизнес#мигранты#драка#знаменитости#линейка
#Юмор#в мире#полиция#девушки#фильм#собака#позитив#1 сентября#Китай#Мемы
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Новый тренд: китайцы тратят тысячи долларов, чтобы сделать эльфийские уши Новый тренд: китайцы тратят тысячи долларов, чтобы сделать эльфийские уши Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе 10 фантастических зданий, которые перенесут вас в другую Вселенную 10 фантастических зданий, которые перенесут вас в другую Вселенную 11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной 11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье

На что жалуетесь?

Вернуться