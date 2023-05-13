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Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье

Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье

Автор:
13 мая 2023 00:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Британия   Китай   Мао Цзэдун   восстание   контрабанда   наркомания   опиумные войны   поднебесная   торговля   
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Чтобы восстановиться, Поднебесной понадобилось больше века.

До середины 19-го века Китай был настоящей сверхдержавой. По примерным подсчётам, он выдавал 35% мирового ВВП. Для сравнения: в 2022 году доля США в мировом ВВП - 15,6%.

Так что Китай был впереди планеты всей и посматривал на остальные государства довольно снисходительно. Тогда Поднебесную называли мастерской всего мира - там производили всё, чего только душе угодно. И активно этим торговали. Но самыми желанными товарами для “западных варваров” были щёлк, фарфор и чай. Правители Китая из династии Цин умело регулировали торговые потоки: отправляли продукцию на экспорт, а вот импортные товары пускали неохотно - только в один порт Кантон, сегодня он называется Гуанчжоу.

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Это очень не нравилось европейцам, особенно англичанам. Они-то активно закупали китайские товары, а вот продавать свои на их рынке не могли. Расплачивались серебром, активно наполняли китайскую казну и получали торговый дисбаланс. Обидно.

Но обижались англичане недолго: быстро придумали как исправить ситуацию и наладили в Китай контрабанду опиума. В Поднебесной он был запрещён, а значит сразу расцвела коррупция и наркомания - ведь запретный плод сладок. В первое время завозили десятки тонн, а через пару лет объём уже вырос до нескольких тысяч тонн. В итоге, опиум стал самым прибыльным товаром Британской империи за весь 19-й век.

Не все китайские чиновники и силовики превратились в хапуг и взяточников - были и те, кто отчаянно боролся с контрабандой и наркоманией. Напряжение росло, китайское общество бурлило, англичане не унимались - всё это закончилось первой Опиумной войной.

Хотя войной-то это назвали с большой натяжкой: в Китае было хорошее производство и торговля, а вот с армией было не очень. В 1840 году английский флот высадил в Китае десант и за два года боёв вынудил императора подписать унизительный мирный договор. Поднебесная выплатила репарации, увеличила объём внешней торговли и отдала англичанам Гонконг.

Но тут как в пословице: палец в рот не клади, откусят всю руку. В 1856 году “западные партнёры” снова пришли к китайскому императору и потребовали ещё больше увеличить внешнюю торговлю и никак не ограничивать действия европейских предпринимателей. Про опиум тоже не забыли и приказали (дошло и до такого) не препятствовать его ввозу в страну. По сути, поставили ультиматум. Кстати, в этом поучаствовали не только англичане, а и Франция с США.

Тогда Китай собрался с силами и начал вторую Опиумную войну. Ничего хорошего из этого не вышло.

В 1858 году страну заставили подписать очередной мирный договор. Согласно документу, иностранцам разрешили свободно перемещаться по империи, открыли им новые порты для торговли и снова выплатили репарации.

Всё это привело к тому, что в начале 20-го века Китай превратился в бедную страну, со стремительно уменьшающимся населением и зашкаливающим количеством наркоманов. Власть уже никого и ничего не контролировала - неудивительно, что государство вскоре потрясли восстания и гражданская война. А потом пришли японцы и Китай действительно погрузился во тьму. Эти граждане уже устроили настоящий геноцид, взять хотя бы Нанкинскую резню, в которой они погубили 300 тысяч китайцев.

Но в итоге Китай всё-таки выжил. Новым лидером страны стал Мао Цзэдун и он же решил проблему наркомании. Как именно? Приказал силовикам на местах выяснять: кто производит, продаёт и принимает наркотики. И всех их ставить к стенке, без суда и следствия.

Через несколько месяцев наркоманов в стране не осталось.

Ну а если взять тот ущерб, который европейцы нанесли Китаю, оценить его очень непросто. Но можно сказать наверняка - их действия отбросили Поднебесную на добрую сотню лет назад, а то и больше. И только сейчас Китай приближается к тем позициям, которые занимал в середине 19-го века.

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Метки: Англия   Британия   Китай   Мао Цзэдун   восстание   контрабанда   наркомания   опиумные войны   поднебесная   торговля   
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Бритва 2 часа назад
про китайскую сверхдержаву XIX века первый раз слышу
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Павел Христенко 4 минуты назад
Смотрели "Джентльменов" ? Помните, как англичанин возмущался, что китайцы "хмурым" торгуют в его любимой стране? Обраточка...
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64k
doker 2 часа назад
А я и думаю, а чего мы так с афганскими талибами задружили?
А оно вон чего... опиум для народа. И вобла.
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