Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье

Не все китайские чиновники и силовики превратились в хапуг и взяточников - были и те, кто отчаянно боролся с контрабандой и наркоманией. Напряжение росло, китайское общество бурлило, англичане не унимались - всё это закончилось первой Опиумной войной.

Хотя войной-то это назвали с большой натяжкой: в Китае было хорошее производство и торговля, а вот с армией было не очень. В 1840 году английский флот высадил в Китае десант и за два года боёв вынудил императора подписать унизительный мирный договор. Поднебесная выплатила репарации, увеличила объём внешней торговли и отдала англичанам Гонконг.

Но тут как в пословице: палец в рот не клади, откусят всю руку. В 1856 году “западные партнёры” снова пришли к китайскому императору и потребовали ещё больше увеличить внешнюю торговлю и никак не ограничивать действия европейских предпринимателей. Про опиум тоже не забыли и приказали (дошло и до такого) не препятствовать его ввозу в страну. По сути, поставили ультиматум. Кстати, в этом поучаствовали не только англичане, а и Франция с США.

Тогда Китай собрался с силами и начал вторую Опиумную войну. Ничего хорошего из этого не вышло.