11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной

В супермаркетах есть много необычных продуктов, и мы говорим не только об экзотических фруктах и загадочных сладостях, но и о куриных ножках, головах и других субпродуктах. В некоторых странах эти продукты покупают для кормления домашних животных. Однако китайцы, напротив, употребляют их в пищу. Особенно они любят куриные ножки, считается, что в них много коллагена, но печень и почки они не едят. Вот почему некоторые субпродукты в Китае стоят дороже мяса.