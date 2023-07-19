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11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной

11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной

Автор:
19 июля 2023 22:13
Сообщество : Факты
Метки: Вселенная   Китай   Параллельная   Удивляет   поднебесная   фишки   
2945
11

Китай - жемчужина Востока, страна с тысячелетней историей и невероятной культурой. Казалось бы, можно подумать, что мы уже знаем все об этой нации и ее жителях, но китайцы продолжают нас удивлять. Поднебесная - это точно другая вселенная. Взгляните!

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11. Пунктуальность не самая сильная сторона китайцев

Китайцы часто опаздывают. Причины могут быть разными, но их самих это особо не волнует, более того, они довольно философски относятся ко времени и жизни.
* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Вселенная   Китай   Параллельная   Удивляет   поднебесная   фишки   
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6  комментариев
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28
LostFM Полчаса назад
Про метро бред написан, там даже люди стоят на квадратиках, на которых нарисован вход по диагонали, а на квадратике выход из вагона прямо никого нет. Соответственно люди выходят, потом по краям начинают заходить - все логично.
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6k
Андрей Крылов 12 минут назад
Ни чего удивиально не вижу тут . Есть куда боее удивительгне в Китае. Например то, как они совмешают частнымй бинес с коммунистической идеологией. А чему тут удивляться?
Они попытались сделать сталинское на своей териитории, и не без уаппехов. Такое же было в СССР при Сталине. И пноге похериь не успели вские гады и дуруаки.
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1k
Светлана 20 минут назад
10. Значение слова зависит от того, как оно произносится

В русском тоже самое же
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595
ta3uk_yma 43 минуты назад
Похоже и в московском метрополитене все больше китайцев, или все меньше воспитанных.
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8k
sedoisever 2 часа назад
Насчёт реинкарнации правильно делают. А то начнут, кто ни попадя без спросу реинкарнировать. А их и так миллиард...
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