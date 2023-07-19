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Китай - жемчужина Востока, страна с тысячелетней историей и невероятной культурой. Казалось бы, можно подумать, что мы уже знаем все об этой нации и ее жителях, но китайцы продолжают нас удивлять. Поднебесная - это точно другая вселенная. Взгляните!
1. Геймеры проходят принудительную реабилитацию
В Китае запрещены Facebook*, Twitter, Google и игровые приставки. Но число молодых китайцев, зависимых от Интернета, все еще слишком велико. Как следствие, по всей стране были построены лагеря для физической реабилитации игроков. Молодые люди проходят ускоренный курс физического воспитания, носят форму и спят в камерах. Если родители понимают, что не могут помочь своему ребенку самостоятельно преодолеть зависимость от Интернета, то они могут отправить его в тренировочный лагерь. В последние годы в Китае увеличилось количество таких мест. Некоторые из них являются государственными, но подавляющее большинство представлены как частные центры и школы.
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2. Для реинкарнации надо разрешение
Тибетские буддисты верят, что ламы и другие религиозные деятели могут добровольно влиять на то, как они переродятся, и часто проводят это несколько раз, чтобы продолжить свою религиозную деятельность. Эти люди известны как тулку и считаются “живыми буддами”. В 2007 году правительство Китая приняло постановление, согласно которому каждый из людей, планирующих переродиться, должен заполнить заявку и передать ее на утверждение в различные государственные учреждения.
3. Многие китайцы до сих пор живут в пещерах
Яодун или “пещерный дом” - это особая форма жилья-убежища в земле, распространенная на территории Лессового плато на севере Китая. Обычно такие жилища высекают в склоне холма или выкапывают горизонтально. Благодаря особой конструкции зимой в “пещерных домах” тепло, а летом они остаются прохладными. Около 40 миллионов человек в Северном Китае живут в яодунах. Многие “пещерные дома” передаются по наследству.
4. Высокий процент загрязнения по всей стране
Во многих мегаполисах Китая, особенно в Пекине, Урумчи, Ланьчжоу, Чунцине, смог является обычным “атрибутом”. Многие китайцы не выходят на улицы без масок. Вред от прогулки по улицам Пекина без маски приравнивается к выкуриванию пачки сигарет в день.
5. Деньги как божество
В Китае у людей особые отношения с деньгами, они уважают и почитают их как бога. Вот почему на любой вечеринке принято дарить только деньги, при условии, что они обязательно будут доставлены в красном конверте. Если вы дадите кому-нибудь деньги без конверта, он их не примет. Красный цвет в китайской культуре символизирует жизнь и процветание.
6. В Китае не принято сначала выпускать людей из вагона метро
В китайском метро, как и в любом другом, в час пик слишком длинные очереди перед вагонами . Но здесь никто никого не пропускает, если вам нужно выйти на этой станции, вам придется пробираться сквозь огромную толпу людей. В целом китайцы не особенно дружелюбны, и наши правила этикета сильно отличаются от их.
7. Счастливое число в Китае
Число “6” на китайском означает удачу, а комбинация из трёх шестерок ещё более удачна, поэтому эти цифры часто используется в рекламе, на этикетках и в разговорах.
8. Субпродукты в два раза дороже мяса
В супермаркетах есть много необычных продуктов, и мы говорим не только об экзотических фруктах и загадочных сладостях, но и о куриных ножках, головах и других субпродуктах. В некоторых странах эти продукты покупают для кормления домашних животных. Однако китайцы, напротив, употребляют их в пищу. Особенно они любят куриные ножки, считается, что в них много коллагена, но печень и почки они не едят. Вот почему некоторые субпродукты в Китае стоят дороже мяса.
9. Живые жабы в супермаркетах
В каждом регионе Китая есть своя специфическая кухня и блюда. Но многие китайцы не пьют коровье молоко и не употребляют молочные продукты, так как многие страдают непереносимостью лактозы. Однако практически в любом супермаркете китайцы могут купить черепах или жаб.
10. Значение слова зависит от того, как оно произносится
Можно было бы не только написать диссертацию об уникальности и сложности китайского языка, но вот пример, который покажет вам, в чем его главная особенность. Китайский - это тональный язык, то есть одно и то же слово, произнесенное разными тонами, будет иметь совершенно разные значения. Вот например: Shí shì shī shì shī shì, shì shī, shì shí shí shī. Перевод звучит так: В каменном логове жил поэт Ши, который любил есть львов, и он решил съесть десять.
11. Пунктуальность не самая сильная сторона китайцев
Китайцы часто опаздывают. Причины могут быть разными, но их самих это особо не волнует, более того, они довольно философски относятся ко времени и жизни.
* Запрещены в РФ
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Они попытались сделать сталинское на своей териитории, и не без уаппехов. Такое же было в СССР при Сталине. И пноге похериь не успели вские гады и дуруаки.
В русском тоже самое же