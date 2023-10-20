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13 странных фишек, которые совершенно обычны для Китая

13 странных фишек, которые совершенно обычны для Китая

Автор:
20 октября 2023 21:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   Обычны   Странные   Удивительные   встретить   фишки   
1340
14

Китай - это не только большая страна, но на её территории проживает около 56 национальностей. Поэтому здесь можно встретить совершенно удивительные обычаи и вещи, которые свойственны только Поднебесной. В этом посте вы увидите действительно эксклюзивные, порой шокирующие фишки этой огромной страны.

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Метки: Китай   Обычны   Странные   Удивительные   встретить   фишки   
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2  комментария
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21k
иванов дмитрий 9 минут назад
Судя по посту , в Китае автор не был , но написать очень хотел. (
.
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41k
Бабай 5 минут назад
В Китае не был, увы. Но смотрел нескольких блогеров в ютубе, живущих в Китае и рассказывающих о жизни простых китайцев. И такой херни я у них не видел!
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