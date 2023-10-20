13 странных фишек, которые совершенно обычны для Китая

1340
14
Китай - это не только большая страна, но на её территории проживает около 56 национальностей. Поэтому здесь можно встретить совершенно удивительные обычаи и вещи, которые свойственны только Поднебесной. В этом посте вы увидите действительно эксклюзивные, порой шокирующие фишки этой огромной страны.
1. Гастрономические странности
Китайцы редко приглашают друзей в гости к себе домой. Это очень сложно, потому что традиционно еда должна состоять из самых разных блюд. Если друзья хотят встретиться, они обычно идут в ресторан. Это дешево, даже несмотря на китайскую традицию, согласно которой “тот, кто приглашает, платит за всех”. Но самым шокирующим гастрономическим фестивалем является Юлин, несмотря на запреты и протесты зоозащитников, его проводят в июне, и длится он десять дней. И в качестве еды здесь готовят собак.
×
×
2. Квартирный вопрос
Помимо многоквартирных домов, в Китае много одноэтажных домов, напоминающих бетонные коробки. Внутри не так много вещей, но два обязательных атрибута - это иероглифы с пожеланиями удачи у входа и портрет Мао Цзэдуна в самой большой комнате. Ванные комнаты в этих домах обычно расположены на улице, и в них нет душа.
3. Зато есть телевизор
Даже в самых современных многоквартирных домах ванная комната может удивить унитазом. Вернее, его отсутствием, поскольку китайский унитаз не имеет обычного сиденья, как у нас, а установлен на полу. Считается, что это гораздо полезнее для правильного освобождения кишечника.
4. Особенности ванных комнат
Ванны можно найти только в дорогих отелях, и в домах богатых китайцев в больших городах. В апартаментах есть только один душ, которым китайцы пользуются днем, а не утром, и он расположен прямо над полом. В ванной вся вода уходит в унитаз, в том числе и из стиральной машины.
5. Путешествие на поезде
В Китае можно купить билет без места на каждый поезд, даже если дорога до конечного пункта займет пару дней. Поэтому пассажиры часто просто лежат на полу в проходе.
6. Новые дома без окон.
Новые дома застройщики строят без окон. Когда квартира продается, новые владельцы сами их устанавливают. Таким образом, пустые оконные проемы могут располагаться прямо рядом с отремонтированными.
7. Проблемы с отоплением
Во многих домах нет центрального отопления. Зимой температура внутри дома может опускаться до 10-12 градусов Цельсия. Местные жители часто не снимают дома верхнюю одежду и используют обогреватели, а в ванных комнатах - водонагреватели.
8. Нехорошее число означает совсем другое
Высшая степень одобрения - это когда вы получаете сообщение с “666”. “Шесть, шесть, шесть” произносится точно так же, как 溜溜溜 - "лю“ лю, лю". И эти 3 символа означают "Круто“ клево, классно!"
9. Решётки на окнах
Независимо от того, на каком этаже находится квартира, на окнах и балконах есть решетки. Китайцы говорят, что ставят их в первую очередь не от воров, а для того, чтобы дети не выпали из окон. И почти всегда есть консьерж или ворота, которые запираются на ночь.
10. Ночные рынки
Ночные рынки очень популярны в Китае. То, что днем кажется обычной улицей с машинами и пешеходами, ночью может превратиться в рынок.
11. Долой правила
В Китае есть официальные правила дорожного движения, но никто их не соблюдает. Студенты, мамы с детьми и пожилые леди — все просто перебегают дороги с 4-6 полосами движения.
12. Дети на поводке
Здесь повсеместно можно увидеть, как родители держат на улице поводок со своим ребенком. Это - мера безопасности, так как в Китае часто пропадают дети.
Источник:
Ссылки по теме:
- В китайских поющих дюнах появились пробки из верблюдов
- 12 странных объектов, которые вас озадачат
- Ребёнок на ходунках остался без присмотра и скатился со склона
- Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки
- Драма: гостья видит, как бывший муж женится на её лучшей подруге
Новости партнёров
реклама
.