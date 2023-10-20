13 странных фишек, которые совершенно обычны для Китая

Китайцы редко приглашают друзей в гости к себе домой. Это очень сложно, потому что традиционно еда должна состоять из самых разных блюд. Если друзья хотят встретиться, они обычно идут в ресторан. Это дешево, даже несмотря на китайскую традицию, согласно которой “тот, кто приглашает, платит за всех”. Но самым шокирующим гастрономическим фестивалем является Юлин, несмотря на запреты и протесты зоозащитников, его проводят в июне, и длится он десять дней. И в качестве еды здесь готовят собак.