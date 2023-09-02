Для тех, кто знает, что такое СА и слышит «Славянку» с особым чувством

«Каждый истинный гурман, помнит этот ресторан»
Есть «картинки» из жизни, которые никогда не забудешь. Вот одна из них: служба в рядах советской армии и «точка общепита», в которой кормление солдат могло начаться только после того как я распишусь в журнале приемки завтрака или обеда или ужина. А еще была обитая железом дверь с вырезанной решкой , за которой был хлеборез и маслобой. Периодически в эту решку, как шары для боулинга, с разбега закидывали молодых солдат с целью добычи хлеба с маслом.
Так и звучит в памяти: « Раздатчики пищи встать!!!» Забайкалье 85-87.
…
Александр Мирзоян
А вкууус? Мечта!
Воробейчик Александр
Я этот запах забыть не могу.......
Андрей Белле
воистину...
Владимир Калинин
В летной части за проверку качества пищи отвечал ст. врач части и дежурный по полку. Ну дежурный, сегодня один, завтра другой, а вот врачу приходилось отдуваться (надуваться) каждый день! И скорее всего эта обязанность его тяготила не сильно!
Vadim Vorobev
хехе... 87й год, должность "начальник столовой" (та еще радость - поиск продуктов тоже был на мне).. разговор с кладовщиком - "Ахмат, мать твою ты какого хрена выдаешь полутухлую рыбу на готовку если есть свежая ? - Эээ началника - если я свежий рыба ...
Геннадий Арзуманов
Приём пищи окончен))) у нас было как на фото , но запах был нормальный…но сука запах хлорки(((
Игорь Рогулин
А я слышу; «Приём пищи закончен».
Nikita Goritskov
В столовую по одному. ..
Nikita Goritskov
справа по одному...
Maxim Ospovat
сняв головные уборы...
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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Треть чашки "чая" без сахара в кружке. Алюминиевые миски. Капуста в трёх состояниях(1- в виде супа. 2- то-же, но без воды. 3- то-же но без воды и не варёное.) Одно варёное яйцо раз в год. Кусок масла чуть толще современной десятирублёвой монеты. И полтора куска хлеба, с коркой которую хрен угрызнёшь, а внутри серая клейкая масса похожая на глину.
солдаты : хватает- даже остаётся !!!
г : а что с остатками делаете?
с : СЪЕДАЕМ, ДАЖЕ НЕ ХВАТАЕТ!!!
солдаты:...........
г : я спрашиваю как кормят!!!???
с : ................
г : раз молчите, знач выходит хорошо ?
один из с : ВЫХОДИТ зашибись.....
До сих пор пользуюсь (больше 30-и лет), 270гр нержавейки - сносу нет.
Недавно пытался найти в сети, нет таких. А жаль.
-Рота садись.
-Раздатчики пищи встать.
-К раздачи пищи приступить.
Обычные команды в столовой.