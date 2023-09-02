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Для тех, кто знает, что такое СА и слышит «Славянку» с особым чувством

Для тех, кто знает, что такое СА и слышит «Славянку» с особым чувством

Автор:
02 сентября 2023 19:48
Сообщество : СССР
Метки: СССР   служба   столовка   
569
1

«Каждый истинный гурман, помнит этот ресторан»

Есть «картинки» из жизни, которые никогда не забудешь. Вот одна из них: служба в рядах советской армии и «точка общепита», в которой кормление солдат могло начаться только после того как я распишусь в журнале приемки завтрака или обеда или ужина. А еще была обитая железом дверь с вырезанной решкой , за которой был хлеборез и маслобой. Периодически в эту решку, как шары для боулинга, с разбега закидывали молодых солдат с целью добычи хлеба с маслом.
Так и звучит в памяти: « Раздатчики пищи встать!!!» Забайкалье 85-87.

 

Александр Мирзоян

А вкууус? Мечта!

 

Воробейчик Александр

Я этот запах забыть не могу.......

 

Андрей Белле

воистину...

 

Владимир Калинин

В летной части за проверку качества пищи отвечал ст. врач части и дежурный по полку. Ну дежурный, сегодня один, завтра другой, а вот врачу приходилось отдуваться (надуваться) каждый день! И скорее всего эта обязанность его тяготила не сильно!

 

Vadim Vorobev

хехе... 87й год, должность "начальник столовой" (та еще радость - поиск продуктов тоже был на мне).. разговор с кладовщиком - "Ахмат, мать твою ты какого хрена выдаешь полутухлую рыбу на готовку если есть свежая ? - Эээ началника - если я свежий рыба ... 

 

Геннадий Арзуманов

Приём пищи окончен))) у нас было как на фото , но запах был нормальный…но сука запах хлорки(((

 

Игорь Рогулин

А я слышу; «Приём пищи закончен».

 

Nikita Goritskov

В столовую по одному. ..

 

Nikita Goritskov

 справа по одному...

 

Maxim Ospovat 

сняв головные уборы...

Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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26  комментариев
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862k
А.Берестенко 6 часов назад
- Товарищ прапорщик, почему лавровый лист не кладете?!
- Не жрут, тащ полковник!
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3k
Великий археолог Громозека 57 минут назад
Бочковая система исчезла за полгода до моего призыва перешли на раздачу.
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8k
soar Час назад
Полутухлая рыба - это как?
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64
Павел 2 часа назад
Вот вам истинная воскресная "птюха"
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255
danieldewitte 3 часа назад
87-89, однажды, будучи дежурным по столовой, получил тушу из морозилке 52-ого года рождения. В принципе, съедобно.
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64
Павел danieldewitte 2 часа назад
В камбузном наряде. Макароны 1942 года, в СПБ меня очень удивили. 1/2 коровы 50х годов - тоже ж))
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22k
babuby 5 часов назад
Да уж.
Треть чашки "чая" без сахара в кружке. Алюминиевые миски. Капуста в трёх состояниях(1- в виде супа. 2- то-же, но без воды. 3- то-же но без воды и не варёное.) Одно варёное яйцо раз в год. Кусок масла чуть толще современной десятирублёвой монеты. И полтора куска хлеба, с коркой которую хрен угрызнёшь, а внутри серая клейкая масса похожая на глину.
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6k
yahaomsk 5 часов назад
генерал : ну что бойцы, пищи хватает !?
солдаты : хватает- даже остаётся !!!
г : а что с остатками делаете?
с : СЪЕДАЕМ, ДАЖЕ НЕ ХВАТАЕТ!!!
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6k
yahaomsk 5 часов назад
генерал: бойцы , как кормят !?
солдаты:...........
г : я спрашиваю как кормят!!!???
с : ................
г : раз молчите, знач выходит хорошо ?
один из с : ВЫХОДИТ зашибись.....
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8k
Дмитрий 5 часов назад
Первые четыре месяца еды тупо не хватало! После домашней пищи голод был всегда и везде. При том, что часть была "особенная". Двойное масло. Мясо в обязательном порядке. "Старики" жарили картошку вечером, после отбоя(Ну как жарили? Кого то посылали "пожарить" на кухню). После 4-х месяцев все "въехали" и еды стала хватать до такой степени, что даже еда стала оставаться. Хабаровск. Волочаевский городок. 282 батальон 14 ОБрСпН.
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19k
Андрей 5 часов назад
В 1992 году, когда дембельнулся, то ли сам прихватил с собой, то ли пацаны подсунули, не помню. Супчик разогреть или в духовке потушить, самое то.
До сих пор пользуюсь (больше 30-и лет), 270гр нержавейки - сносу нет.
Недавно пытался найти в сети, нет таких. А жаль.

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64
Павел Андрей 2 часа назад
Бачок! Класс!!
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15k
Александр 5 часов назад
Тарелки только алюминевые были, И, где чайник с "компотом"? И хлеба многовато, у нас, например (88 год) экономили, не более 2 кусков на брата...
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5k
Горожанин 5 часов назад
Кормили супер, в полковом магазине было всё. Никакого бреда не было, никого не закидывали. ЗаБВО. Улан-Батор. Полк Нагапетяна.
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1k
bigkoss 5 часов назад
Хрена себе, фарфоровые тарелки? Это что за ресторан?
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173
Den Li 5 часов назад
три сантиметра жира над полбой,а в нутри "мясо белого медведя".аж передернуло
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38k
Седой 6 часов назад
Все как на снимке, только тарелки тогда алюминиевые были и ложки тоже...КДВО 74-76
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