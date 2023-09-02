Для тех, кто знает, что такое СА и слышит «Славянку» с особым чувством

Есть «картинки» из жизни, которые никогда не забудешь. Вот одна из них: служба в рядах советской армии и «точка общепита», в которой кормление солдат могло начаться только после того как я распишусь в журнале приемки завтрака или обеда или ужина. А еще была обитая железом дверь с вырезанной решкой , за которой был хлеборез и маслобой. Периодически в эту решку, как шары для боулинга, с разбега закидывали молодых солдат с целью добычи хлеба с маслом.

Так и звучит в памяти: « Раздатчики пищи встать!!!» Забайкалье 85-87.

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Александр Мирзоян

А вкууус? Мечта!

Воробейчик Александр

Я этот запах забыть не могу.......

Андрей Белле

воистину...

Владимир Калинин

В летной части за проверку качества пищи отвечал ст. врач части и дежурный по полку. Ну дежурный, сегодня один, завтра другой, а вот врачу приходилось отдуваться (надуваться) каждый день! И скорее всего эта обязанность его тяготила не сильно!

Vadim Vorobev

хехе... 87й год, должность "начальник столовой" (та еще радость - поиск продуктов тоже был на мне).. разговор с кладовщиком - "Ахмат, мать твою ты какого хрена выдаешь полутухлую рыбу на готовку если есть свежая ? - Эээ началника - если я свежий рыба ...

Геннадий Арзуманов

Приём пищи окончен))) у нас было как на фото , но запах был нормальный…но сука запах хлорки(((

Игорь Рогулин

А я слышу; «Приём пищи закончен».

Nikita Goritskov

В столовую по одному. ..

Nikita Goritskov

справа по одному...

Maxim Ospovat

сняв головные уборы...