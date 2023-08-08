15 зарубежных звёзд, которые порадовали своим визитом граждан СССР и оставили фото на память

В сети можно найти фотодокументы таких визитов, начиная с 1960-х годов. В нашей подборке вы сможете увидеть знаменитостей, не просто прогуливающихся по улицам столицы (и таких тоже), но ещё и болеющих на футбольном матче, разыгрывающих боксёрский поединок и угощающихся хлебом с солью.

Софи Лорен, 1965