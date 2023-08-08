15 зарубежных звёзд, которые порадовали своим визитом граждан СССР и оставили фото на память

В Советском Союзе было немало знаменитостей национального значения, находились свои поклонники и почитатели на каждого актёра, певца, писателя или спортсмена. Но настоящей сенсацией был приезд зарубежных звёзд, для которых открывались железные двери.
В сети можно найти фотодокументы таких визитов, начиная с 1960-х годов. В нашей подборке вы сможете увидеть знаменитостей, не просто прогуливающихся по улицам столицы (и таких тоже), но ещё и болеющих на футбольном матче, разыгрывающих боксёрский поединок и угощающихся хлебом с солью.
Софи Лорен, 1965
Игги Поп и Дэвид Боуи, 1976
Роберт де Ниро, 1982
Клаудиа Кардинале, 1967
Клаудиа Кардинале на Красной площади во время V Московского международного кинофестиваля.
Роберт де Ниро и Олег Янковский, 1987
Советского и американского актёров связывали дружеские отношения, которые зародились в Италии, где первый снимался в картине А. Тарковского «Ностальгия» (1983), а второй — в картине С. Леоне «Однажды в Америке» (1984).
Элтон Джон, 1979
В Минске на футбольном матче ЦСКА — «Динамо».
Музыкальная группа Boney M., 1978
Мохаммед Али, 1978
Советский боксёр Виктор Агеев и Мохаммед Али дурачатся.
Жерар Депардье и режиссёр Клод Берри, 1987
Участники XV Московского международного кинофестиваля сидят на ступеньках кинотеатра «Пушкинский».
Музыкант Билли Джоэл, 1987
Шон Коннери, 1989
Актёр во время съёмок фильма «Русский дом» (1990) в московском отеле.
Маргарет Тэтчер, 1987
Премьер-министр Великобритании приветствует москвичей во время её официального визита.
Первый официальный визит Микки Мауса в 1980-х
Медведь встречает мышь хлебом и солью.
Арнольд Шварценеггер, 1988
Американский актёр был в Москве всего три дня, там проходили съёмки некоторых сцен для фильма «Красная жара» (1988).
Бонус: модель Джерри Холл, 1975
Съёмка для Vogue 1975 года, организованная креативным директором Грейс Коддингтон.
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