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15 зарубежных звёзд, которые порадовали своим визитом граждан СССР и оставили фото на память

15 зарубежных звёзд, которые порадовали своим визитом граждан СССР и оставили фото на память

Автор:
08 августа 2023 10:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   СССР   звезды   знаменитости   фото   фото на память   
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В Советском Союзе было немало знаменитостей национального значения, находились свои поклонники и почитатели на каждого актёра, певца, писателя или спортсмена. Но настоящей сенсацией был приезд зарубежных звёзд, для которых открывались железные двери.

В сети можно найти фотодокументы таких визитов, начиная с 1960-х годов. В нашей подборке вы сможете увидеть знаменитостей, не просто прогуливающихся по улицам столицы (и таких тоже), но ещё и болеющих на футбольном матче, разыгрывающих боксёрский поединок и угощающихся хлебом с солью.


Софи Лорен, 1965

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Игги Поп и Дэвид Боуи, 1976


Роберт де Ниро, 1982


Клаудиа Кардинале, 1967

Клаудиа Кардинале на Красной площади во время V Московского международного кинофестиваля.


Роберт де Ниро и Олег Янковский, 1987

Советского и американского актёров связывали дружеские отношения, которые зародились в Италии, где первый снимался в картине А. Тарковского «Ностальгия» (1983), а второй — в картине С. Леоне «Однажды в Америке» (1984).


Элтон Джон, 1979

В Минске на футбольном матче ЦСКА — «Динамо».


Музыкальная группа Boney M., 1978



Мохаммед Али, 1978

Советский боксёр Виктор Агеев и Мохаммед Али дурачатся.


Жерар Депардье и режиссёр Клод Берри, 1987

Участники XV Московского международного кинофестиваля сидят на ступеньках кинотеатра «Пушкинский».


Музыкант Билли Джоэл, 1987

Шон Коннери, 1989

Актёр во время съёмок фильма «Русский дом» (1990) в московском отеле.


Маргарет Тэтчер, 1987

Премьер-министр Великобритании приветствует москвичей во время её официального визита.


Первый официальный визит Микки Мауса в 1980-х

Медведь встречает мышь хлебом и солью.


Арнольд Шварценеггер, 1988

Американский актёр был в Москве всего три дня, там проходили съёмки некоторых сцен для фильма «Красная жара» (1988).


Бонус: модель Джерри Холл, 1975

Съёмка для Vogue 1975 года, организованная креативным директором Грейс Коддингтон.

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Метки: Прошлое   СССР   звезды   знаменитости   фото   фото на память   
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79k
Доктор Джонс Час назад
Лев Лещенко и Дидье Маруани (Space), 1983 год...
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34
Нежмисто Живисто Полчаса назад
,,Вечер ,,Boney М"в концертной студии Останкино " показали в апреле 1979 года по ЦТ. Папа записал на магнитофон ,,Эльфа".
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54k
dima423 Час назад
последняя красивая фотка)
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