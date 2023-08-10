13 смешных и странных обложек советских детских книг

В эпоху Советского Союза дизайн обложек детских книг был своеобразным и отличался от западных стандартов. Художники, как правило, не делали акцент на яркости и привлекательности — рисунки были простыми, а для их раскрашивания использовались базовые цвета.
Главной задачей иллюстраторов того времени было отразить смысл, заключавшийся в истории, которую преподносил автор (в особенности это касается изданий, выходивших в 20-30-е годы). Можно сказать, что в некотором роде эти обложки были чересчур серьёзными, хотя и предназначались преимущественно для детей школьного возраста. Однако в рамках того времени такой подход в оформлении был более чем актуальным.
Сегодня для нас эти рисунки могут показаться смешными и странными, ведь они больше не отражают заложенные в них смыслы, а являются образцом творчества креативных советских художников. Это любопытное наследие, которое наверняка вам будет интересно изучить.
Советские люди уже знали толк в сленговых словечках
Нежданчиком в этой книге зовут лошадку. Она появляется в жизни главных героев неожиданным образом, за что и получила своё уникальное имя.
Звучит немного обидно
«Козявкин сын» — это настоящий советский детектив о беспризорном мальчике, которому удаётся раскрыть зловещий заговор и спасти всех от обмана.
А вы что подумали? Тут написано «Бука»
Это забавная, детская история о существе, которое появляется по вечерам, когда маленькие дети активно начинают шалить.
Рассказ, посвящённый юным химикам
Доброхим расшифровывается как добровольное общество друзей химической обороны и химической промышленности. Выпуск данной книги преследовал конкретную цель — завлечь детей в химическую промышленность.
Тут уже очевиден главный антагонист
Это история о старом грибе, который держал в страхе всех лесных жителей. Однако, когда его растоптали — внутри оказалась лишь труха и больше ничего. Обиженные жители, увидев смерть недруга, очень обрадовались и стали веселиться. Они решили, что отныне больше никогда не будут бояться шлюпиков. Вот такая добрая советская сказка.
Кстати, шлюпиками в простонародье называют подберёзовики.
Пример детской антирелигиозной литературы 1920-х годов
Как вы понимаете, «колдун», который изображён на обложке — это обыкновенный священник.
Смешное и запоминающееся название
Стихотворное произведение рассказывает о мальчике-хулигане, который нагло обманул зайца и посоветовал ему купить вместо моркови хрен.
Наркомов вызывали?
Любопытное детское пособие, которое в стихотворной форме рассказывает об особенностях каждого народного комиссариата.
Думаете, что перед вами книга об изучении повадок домашних животных? Вы не угадали
Сейчас вы смотрите на издание, которое рассказывает о пользе изучения иностранных языков.
Отменный конь, огненный
Детская книжка «Конь-огонь» выходила отдельным изданием и рассказывала детям о важности различных профессий.
Монтёр — проводник света и знаний
Производственная сказка для детей с фотоиллюстрациями.
Сказки об отечественном автопроме
Примус — это специальный набор для нагревания и приготовления пищи. Вот он и выступает в роли главного героя в этой удивительной истории.
А во лбу звезда горит
В книге «Маляр Сидорка» звери просят у юного маляра-социалиста покрасить их в красный цвет. Чего только не сделаешь ради коммунизма.
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При чём здесь художники? Художники со времён Леонардо имели и использовали весь спектр цветов. Лимитировали полиграфические возможности издательства и соображения экономического характера. Сравните те же "Крокодилы" 20-х, 40-х, 60-х, 80-х.
История отечественного автопрома.
Я слышал другую вариацию.
"Усики - пропуск в трусики."