13 смешных и странных обложек советских детских книг

Главной задачей иллюстраторов того времени было отразить смысл, заключавшийся в истории, которую преподносил автор (в особенности это касается изданий, выходивших в 20-30-е годы). Можно сказать, что в некотором роде эти обложки были чересчур серьёзными, хотя и предназначались преимущественно для детей школьного возраста. Однако в рамках того времени такой подход в оформлении был более чем актуальным.

Сегодня для нас эти рисунки могут показаться смешными и странными, ведь они больше не отражают заложенные в них смыслы, а являются образцом творчества креативных советских художников. Это любопытное наследие, которое наверняка вам будет интересно изучить.

Советские люди уже знали толк в сленговых словечках