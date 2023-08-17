Валерий Харламов: в чём был секрет успеха лучшего хоккеиста СССР

О происхождении басков до сих пор идут ожесточённые научные дискуссии. Одни исследователи уходят в мифологию и выводят причудливые теории о наследниках атлантов. А другие считают, что язык и обычаи этого народа довольно сильно связаны с Кавказом. А конкретно - с коренным населением Армении. В их языках есть одинаковые обозначение предметов и свойств, похожие звучания в названии городов, рек и сёл. Даже методы обработки металлов у древних басков и урартов были похожи.