Валерий Харламов: в чём был секрет успеха лучшего хоккеиста СССР

Дело было в таланте, работоспособности или же удачной генетике?
Валерий родился в 1948 году.
Его отцом был русский, а мамой - Кармен Ориве-Абад. Её вывезли из охваченной огнём Испании в 1937 году. Но испанкой она себя не считала - девушка появилась на свет в городе Бильбао, в баскской провинции.
О происхождении басков до сих пор идут ожесточённые научные дискуссии. Одни исследователи уходят в мифологию и выводят причудливые теории о наследниках атлантов. А другие считают, что язык и обычаи этого народа довольно сильно связаны с Кавказом. А конкретно - с коренным населением Армении. В их языках есть одинаковые обозначение предметов и свойств, похожие звучания в названии городов, рек и сёл. Даже методы обработки металлов у древних басков и урартов были похожи.
Баски - народ боевой и отчаянный. Полностью поработить их не удалось римлянам, кельтам, грекам, финикийцам, маврам, вестготам, норманнам, наполеоновским войскам и франкистам. Так что что мама Валерия была женщиной своенравной, волевой, упрямой и амбициозной. Полная противоположность своему мужу. И всё это она передала сыну - будущей “легенде №17”.
Эти качества, а также талант, выносливость и стремление к победе, и сделали Харламова лучшим хоккеистом СССР. А может и мира.
Источник:
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(шутка)