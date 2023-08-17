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Валерий Харламов: в чём был секрет успеха лучшего хоккеиста СССР

Валерий Харламов: в чём был секрет успеха лучшего хоккеиста СССР

Автор:
17 августа 2023 01:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Испания   СССР   баски   валерий харламов   народ   происхождение   хоккей   
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Дело было в таланте, работоспособности или же удачной генетике?

Валерий родился в 1948 году.

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Его отцом был русский, а мамой - Кармен Ориве-Абад. Её вывезли из охваченной огнём Испании в 1937 году.  Но испанкой она себя не считала - девушка появилась на свет в городе Бильбао, в баскской провинции.

О происхождении басков до сих пор идут ожесточённые научные дискуссии. Одни исследователи уходят в мифологию и выводят причудливые теории о наследниках атлантов. А другие считают, что язык и обычаи этого народа довольно сильно связаны с Кавказом. А конкретно - с коренным населением Армении. В их языках есть одинаковые обозначение предметов и свойств, похожие звучания в названии городов, рек и сёл. Даже методы обработки металлов у древних басков и урартов были похожи.

Баски - народ боевой и отчаянный. Полностью поработить их не удалось римлянам, кельтам, грекам, финикийцам, маврам, вестготам, норманнам, наполеоновским войскам и франкистам. Так что что мама Валерия была женщиной своенравной, волевой, упрямой и амбициозной. Полная противоположность своему мужу. И всё это она передала сыну - будущей “легенде №17”.

Эти качества, а также талант, выносливость и стремление к победе, и сделали Харламова лучшим хоккеистом СССР. А может и мира.

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Метки: Испания   СССР   баски   валерий харламов   народ   происхождение   хоккей   
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2  комментария
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5k
Fishki_surfer Час назад
Да баскам по хоккею вообще нет равных в Испании.

(шутка)
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Maddy8 42 минуты назад
Его воспитала советская школа, вот и всё.
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