FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 367 постов • 143 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР
Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков?

Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков?

Автор:
08 августа 2023 11:17
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   познавательно   стеклоблоки   факты   фото   
3763
7

Наверняка те, кто застал советское время, помнят, что во многих учреждениях тех лет можно было увидеть стены из так называемых стеклоблоков. Это были квадраты из толстого стекла с рифленой поверхностью.

Подобный декор устойчиво ассоциировался с «советской казёнщиной», но на самом деле стеклоблоки, во-первых, не были советским изобретением, а, во-вторых, имели очень продуманную функцию.


Первый стеклоблок придумал американец Джеймс Пенникуик. Он запатентовал свое детище еще во второй половине XIX века. А для того, чтобы начать зарабатывать на этом деньги, Пенникуик создал фирму «Luxfer Prism Company», через которую впоследствии он и стал их реализовывать.

×
×

Несмотря на то, что оспорить первенство американца невозможно, его изобретение все же разительно отличалось от тех блоков-кирпичиков, которые стали использоваться в строительстве во второй половине ХХ века. Изобретение Пенникуика больше напоминало металлическую решетку со стеклянными вставками-призмами. Эта решетка, согласно задумке американца, изначально была предназначена для замены обычных окон в подвальных помещениях.

В 1930-х годах стеклоблоки были несколько модифицированы и приобрели привычный для нас вид. Тогда же их стали применять не только в оборудовании подвалов жилых домов, но и для строительства внутренних и наружных стен и даже окон на лестничных пролетах. Так, постепенно, вслед за расширением сферы применения, стеклоблоки расширили и территорию своего «обитания». В 1960-70-х годах они завоевали огромную популярность во многих европейских странах и в Советском Союзе.

В СССР стеклоблоки производили в 3-х цветовых гаммах: зеленые, синие и желтые, а их поверхность могла быть как гладкой, так рифленой. Причем при строительстве обычных жилых домов стеклоблоки, как правило, использовались не часто. Различные элементы из них включались советскими архитекторами в проекты заводских зданий, городских бассейнов, бань, поликлиник, школ, столовых, санаториев, домов пионеров, административных учреждений.

Наверняка многим советским гражданам казалось, что подобные стеклянные стены или окна были сделаны исключительно для красоты, однако это не совсем так. Несомненно, конструкции из стеклоблоков выполняли роль декоративного элемента, но это была отнюдь не главная их функция.


В первую очередь стеклоблоки (как, между прочим, и задумывал Джеймс Пенникуик) экономили электроэнергию. Пропуская свет ненамного хуже обычного стекла, блоки в то же время скрывали от любопытных глаз то, что находилось за ними: например, кабинет одного из отделов в заводоуправлении. Недаром в тексте ГОСТа 1975 года (9272-75) коэффициент светопропускания блоков упоминается в одном из самых первых, а, значит, и самых важных пунктов.

В этом же ГОСТе также отмечается, что стеклоблоки должны были выдерживать перепады температур до 40 градусов, то есть данный строительный материал был еще и термостойким. Кроме того, стеклоблоки отличались влагостойкостью и прочностью. Как указано в ГОСТе 9272-75, предел прочности блоков при сжатии не должен был быть менее 1,5 МПа (15 кгс/см²). Для примера: согласно ГОСТу 530-80 для кирпичей и камней, некоторые их марки имели аналогичные параметры прочности. В общем, стеклоблоки обладали таким набором полезных качеств, что превосходили по ряду характеристик некоторые традиционные строительные материалы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   интересно   познавательно   стеклоблоки   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
hebpat 2 часа назад
у меня стеклоблоками при союзе балкон был сделан, нижняя часть, верхняя застеклена, зимой в солнечный день так нагревалась, что я открывал дверь и тепло шло в квартиру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Анатолий Соколов 23 минуты назад
автор забыл ещё один немаловажный пункт - "естественное" освещение. из стеклоблоков делали перегородки между помещениями с окнами и "тёмными" коридорами. это сейчас везде ставят аварийные светильники с аккумуляторами, которые минут двадцать после отключеия напряжения продолжают работать. а при СССР делали светопрозрачные стены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 37 минут назад
"В СССР стеклоблоки производили в 3-х цветовых гаммах: зеленые, синие и желтые"

Желтые не видел, видел - бесцветные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 37 минут назад
Шарики от подшипника, если из рогатки пульнуть, отлетали рикошетом, поэтому на это стекло я не охотился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 39 минут назад
В 90-е у нас в автосервисе ночью разбили такие блоки со стороны улицы и залезли воры! Украли где-то на 1млн. теми деньгами еще!:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Guntis 42 минуты назад
Годный материал, но в современных условиях далеко не дешевый. 1 блок 200х200мм стоит от 4 (белый) до 14 евро (декоративный, разноцветный). Один квадратный метр 100 евро минимум только материал. Для сравнения 1 м2 керемзитобетонные перегородки Фибо 14 евро материал, ну там плюс еще отделка, но все равно. Это в Латвий, в Россий не знаю. Так что его используют исключительно в декоративных целях и в не дешевых интерьерах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 50 минут назад
Проблема у них была всего лишь одна. С уличной стороны, они со временем покрывались сеткой почти невидимых микротрещин, в которые начинало заносить грязь или где начинали произрастать что-то типа зелёных водорослей. Из-за этого они покрывались мутным, серо-зеленоватым налётом который было невозможно ни оттереть ни очистить, и при этом они реально начинали терять свою светопроницаемость и начинали выглядеть каждая по разному и в целом очень плохо. А при том что их всегда делали в виде части капитальной конструкции, то о полной или частичной замене их на другие блоки речь могла идти только при полном демонтаже всего участка стены в которую они были вмонтированы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail K 56 минут назад
Мне с детства эта хрень не нравилась. как то неэстетично выглядело, примитивная совковщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Час назад
Причём тут СССР? И нынче такие стеклоблоки широко используются. У меня на работе (а корпус новенький) такими блоками много где стенки сделаны. Симпатичненько и функционально получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 2 часа назад
===Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков?===
Житейски. Ну во-первых, это красиво. Во-вторых - стекло само по себе - неплохой теплоизолятор, а с воздушной прослойкой - тем более. В третьих - стекло - довольно крепкий и стабильный материал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
doker 2 часа назад
Когда-то, в дремучие времена - электроэнергия была производительной силой.
Потом электроэнергия стала товаром, который нужно продать.
Поэтому, бетонные коробки с небольшими окнами - современный энергосберегающий дизайн.
А за свет - платите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
прикольный стройматериал..лучше чем..пенсионеры из бутылок дома выкладывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 2 часа назад
Стеклоблок -отличный материал. До сих пор воспоминание из детства приходит, как красиво освещается помещение из стеклоблоков, когда на него солнечные лучи падают.
Плюсов много, но есть и один существенный минус. Стекло находится под нагрузкой, и нижние ряды находятся в зоне риска, могут сломаться даже от небольшого неудачного удара чем-нибудь твердым. А вот замена сломанного стеклоблока в кладке-это тот еще гемор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
На аукцион выставили компьютер Apple-1
На аукцион выставили компьютер Apple-1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#авто аварии#позитив#история#новости#интересное#Великобритания
#животные#машина#Прикол#Юмор#дети#США#Прошлое#сарказм#Спасение#задержание
#люди#автомобили#ДТП#аварии#забавно#подборка#СССР#Автовсячина#полиция#истории
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться