===Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков?===

Подобный декор устойчиво ассоциировался с «советской казёнщиной», но на самом деле стеклоблоки, во-первых, не были советским изобретением, а, во-вторых, имели очень продуманную функцию.

Первый стеклоблок придумал американец Джеймс Пенникуик. Он запатентовал свое детище еще во второй половине XIX века. А для того, чтобы начать зарабатывать на этом деньги, Пенникуик создал фирму «Luxfer Prism Company», через которую впоследствии он и стал их реализовывать.