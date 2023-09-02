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"Езжайте назад и качайте права там!": банковская служащая вышла из себя после общения с украинской беженкой

"Езжайте назад и качайте права там!": банковская служащая вышла из себя после общения с украинской беженкой

Автор:
02 сентября 2023 12:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Канада   Украина   банк   беженцы   русский язык   
1711
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Уроженка Молдовы, работающая в Канаде, столкнулась со странными требованиями украинской беженки, которая пришла в банк и, не зная английского языка, потребовала обращения на украинской мове.


Далеко не все украинцы хорошо знают английский язык, зато на русском общаться категорически не желают. В итоге случаются казусы, которые выглядят по меньшей мере странными и смешными. Хотя для тех, кто вынужден общаться с такими неадекватными особями, веселья, конечно, мало.

Приехать в чужую страну и требовать обращения на своём языке - это нормально?

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Метки: Видео   Канада   Украина   банк   беженцы   русский язык   
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32  комментария
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762
Шурман Час назад
Вчерашние новости читаю у меня на районе подстрели украинца много огнестрельных ранений в ноги , видать тоже права качал . Читаю вторые новости беженцы напились у нее 4 детей ей 45 лет она работает здесь медсестрой и просто в порыве опьянения зарезала мужа и дети остались теперь одни . Да и детей у них начали забирать , ребенок приходит в школу и говорит меня мама вчера избила они присылают проверку , еще один случай так ребенка или в интернат отправляют или в приемную семью .
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26k
AzuveR 2 минуты назад
Я бы просто послал на буй огуевшую хохлушку.
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62k
doker 3 минуты назад
Ну, хохлушка - дура.
Проблема не в ней - проблема в дебилизации жителей республик СССР.
Я что, должен некоторых своих земляков считать адекватными?

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2k
SmartCat101 4 минуты назад
эти ошпаренные макаки по всему миру расползлись и уже успели всех достать своей тупостью!!!!
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10k
Михаил 8 минут назад
украина и ее жители похожи на бабу которую все имеют, а замуж не берут)
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37k
Fat boy slim is * in a heaven 14 минут назад
Нужно еще больше хiхлов им прислать, пздц канаде
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4k
просто Дмитрий 48 минут назад
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32k
Slonyash 56 минут назад
Красивая девушка!
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32k
Slonyash 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Vergüenza Ajena 57 минут назад
А ещё быстрее можно???
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17k
Shtoppi Час назад
агрессивные инвазивные виды нужно сразу начинать уничтожать, пока не укоренились и расплодились.
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12k
Copycat Час назад
Есть в каждой стране общепринятый язык обслуживания, ну скажем в Канаде это Английский и на пример Французский, если ты туда приехал то будь любезен их подучить, ни кто ради тебя не будет учить какой то абсолютно левый в этой стране язык, ей вообще повезло что попалась девушка знающая русский

я уверен что 99% украинцев легко говорят на русском и понимают его, просто кто то решил повыежываться и поскандалить

я работал с украинцами в этом году, они с самого начала со мной общались в переписке и по голосовой связи на чистом русском языке (из Львова чуваки) и я вижу им так наиболее удобно говорить, в противном случае я бы им так же предложил говорить со мной либо на Казахском которого я уверен они не знают, либо на Английском с которым скорей всего тоже были бы трудности и дискомфорт

надо быть адекватными
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
У этих недолюдей последние остатки мозга выкорчевали )))) Так прошли под коркой, что там вакуум образовался ))) А они туда уже сами дихлофоса накачали - бо вони же великая раса (ну не силён я в укропи.дарском). Дегенераты, одним словом.
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33k
albedo Час назад
Кстати - нет такого понятия как "украинский язык", поскольку и национальность "украинец" недавно излбретенная и литературы до 1917 года нет на этом языке.
То, что называют "мовой" - это неразвитый русский язык 16 века с добавлением польских и немецких слов.
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20k
Дмитрий К. Час назад
Хохломрази уже достали всех обычных нормальных людей.
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44k
Карандаш Час назад
Тр-тр-тр-тр-тр... Она сама себя то понимает? Если бы не субтитры хрен успеваешь за ней.
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