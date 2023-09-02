"Езжайте назад и качайте права там!": банковская служащая вышла из себя после общения с украинской беженкой

Далеко не все украинцы хорошо знают английский язык, зато на русском общаться категорически не желают. В итоге случаются казусы, которые выглядят по меньшей мере странными и смешными. Хотя для тех, кто вынужден общаться с такими неадекватными особями, веселья, конечно, мало.