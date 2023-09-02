"Езжайте назад и качайте права там!": банковская служащая вышла из себя после общения с украинской беженкой

Уроженка Молдовы, работающая в Канаде, столкнулась со странными требованиями украинской беженки, которая пришла в банк и, не зная английского языка, потребовала обращения на украинской мове.
Далеко не все украинцы хорошо знают английский язык, зато на русском общаться категорически не желают. В итоге случаются казусы, которые выглядят по меньшей мере странными и смешными. Хотя для тех, кто вынужден общаться с такими неадекватными особями, веселья, конечно, мало.
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Приехать в чужую страну и требовать обращения на своём языке - это нормально?
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Больше и сказать нечего.
Проблема не в ней - проблема в дебилизации жителей республик СССР.
Я что, должен некоторых своих земляков считать адекватными?
я уверен что 99% украинцев легко говорят на русском и понимают его, просто кто то решил повыежываться и поскандалить
я работал с украинцами в этом году, они с самого начала со мной общались в переписке и по голосовой связи на чистом русском языке (из Львова чуваки) и я вижу им так наиболее удобно говорить, в противном случае я бы им так же предложил говорить со мной либо на Казахском которого я уверен они не знают, либо на Английском с которым скорей всего тоже были бы трудности и дискомфорт
надо быть адекватными
То, что называют "мовой" - это неразвитый русский язык 16 века с добавлением польских и немецких слов.
Как сказал Виссерман, мне очень понравилось:
Многие говорят на фене, но это не значит, что это отдельный язык.
Такое ощущение что видео ускорено.
Я хорошо знаю английский, но иногда не понимаю англичан (Не американцев) - очень тараторят, глотая звуки в словах.
В Канаде не был.