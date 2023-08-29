"Можно тратить деньги и ничего не делать": украинская беженка рассказывает о своей жизни в Ирландии

Девушка довольна, что проводит время в праздности. Чего еще желать? Пособия платят, крыша над головой есть. Можно снимать видосы и бездельничать!
Ирландия, как и другие страны Европы, приняла много украинских беженцев. Молодая украинка с удовольствием рассказывает о том, что ей ничего не приходится делать и можно просто наслаждаться жизнью, не тратя молодость на работу. Деньги дают, в магазинах полно товаров, жилье есть. Даже уроки английского бесплатны и организованы на деньги ирландских налогоплательщиков.
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Совершенно не стесняясь, она сама называет себя халявщицей. Собственно, так оно и есть. Похоже, работать и слезать с пособий украинка не собирается. Зачем?
Впрочем, власти Ирландии пытаются постепенно прикрутить кран благотворительности. По данным газеты Sunday World в стране сейчас находятся 85 тыс. украинских беженцев, и они становятся обузой для бюджета. С нынешнего года "понаехавших", проживающих в гостиницах, хостелах и других местах с обслуживанием, обязывают платить за питание: 10 евро за взрослого и 5 евро за ребенка в день.
Это решение властей вызвало возмущения 333 украинских беженцев, проживающих в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара в графстве Майо. Они написали коллективное письмо генеральному директору отеля, в котором не согласились с требованиями, заявив, что почему-то администрация не просит платить за питание беженцев из других стран, а притесняет именно украинцев. Также последние были недовольны качеством пищи.Однако власти страны поддержали администрацию отеля, заявив, что руководство абсолютно право в своих требованиях. Беженцам напомнили, что помимо оплаты еды, они должны соблюдать правила поведения в гостинице: в частности, им не разрешено готовить пищу в номерах, что является грубым нарушением дисциплины. Если эти требования не будут выполнены, беженцев выселят из отеля.
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Очень скоро, краник с денюшками начинают прикручивать, чтобы стимулировать беженца искать работу.
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А вот это удар под дых украинцам (сарказм)
По рассказам крымских отельеров в 2015:
Это русские приезжают, питаются в столовых, кафе и пр.
Украинские отдыхающие приезжают со своими электроплитками, посудой, продуктами, некоторые даже картошку с собой привозят.
Готовят в номерах, хотя электропроводка не приспособлена для этого.
БОРЩ видать готовили)