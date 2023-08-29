"Можно тратить деньги и ничего не делать": украинская беженка рассказывает о своей жизни в Ирландии

Совершенно не стесняясь, она сама называет себя халявщицей. Собственно, так оно и есть. Похоже, работать и слезать с пособий украинка не собирается. Зачем?

Впрочем, власти Ирландии пытаются постепенно прикрутить кран благотворительности. По данным газеты Sunday World в стране сейчас находятся 85 тыс. украинских беженцев, и они становятся обузой для бюджета. С нынешнего года "понаехавших", проживающих в гостиницах, хостелах и других местах с обслуживанием, обязывают платить за питание: 10 евро за взрослого и 5 евро за ребенка в день.