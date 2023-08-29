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"Можно тратить деньги и ничего не делать": украинская беженка рассказывает о своей жизни в Ирландии

"Можно тратить деньги и ничего не делать": украинская беженка рассказывает о своей жизни в Ирландии

Автор:
29 августа 2023 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   беженцы   благотворительность   ирландия   отель   пособия   халява   
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Девушка довольна, что проводит время в праздности. Чего еще желать? Пособия платят, крыша над головой есть. Можно снимать видосы и бездельничать!

Ирландия, как и другие страны Европы, приняла много украинских беженцев. Молодая украинка с удовольствием рассказывает о том, что ей ничего не приходится делать и можно просто наслаждаться жизнью, не тратя молодость на работу. Деньги дают, в магазинах полно товаров, жилье есть. Даже уроки английского бесплатны и организованы на деньги ирландских налогоплательщиков.

Совершенно не стесняясь, она сама называет себя халявщицей. Собственно, так оно и есть. Похоже, работать и слезать с пособий украинка не собирается. Зачем?


Впрочем, власти Ирландии пытаются постепенно прикрутить кран благотворительности. По данным газеты Sunday World в стране сейчас находятся 85 тыс. украинских беженцев, и они становятся обузой для бюджета. С нынешнего года "понаехавших", проживающих в гостиницах, хостелах и других местах с обслуживанием, обязывают платить за питание: 10 евро за взрослого и 5 евро за ребенка в день.


Это решение властей вызвало возмущения 333 украинских беженцев, проживающих в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара в графстве Майо. Они написали коллективное письмо генеральному директору отеля, в котором не согласились с требованиями, заявив, что почему-то администрация не просит платить за питание беженцев из других стран, а притесняет именно украинцев. Также последние были недовольны качеством пищи.Однако власти страны поддержали администрацию отеля, заявив, что руководство абсолютно право в своих требованиях. Беженцам напомнили, что помимо оплаты еды, они должны соблюдать правила поведения в гостинице: в частности, им не разрешено готовить пищу в номерах, что является грубым нарушением дисциплины. Если эти требования не будут выполнены, беженцев выселят из отеля.



Источник:

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Метки: Видео   беженцы   благотворительность   ирландия   отель   пособия   халява   
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17  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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9k
Уретра Брежнева 23 минуты назад
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10k
МихА 23 минуты назад
тьфу плять.. тошнит от этой речи поганых собак
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139
Андрей Граф Полчаса назад
чмошница страшная
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234
Александр Шевченко 40 минут назад
Бесплатный сыр - только в мышеловке.
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2k
SmartCat101 45 минут назад
вот там чудовище и оставайся
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3k
Руслан 52 минуты назад
Ну это до поры до времени. Краник прикроют достаточно скоро. Вернее, уже начали. Блицкриг против нас не удался, европейская экономика уверенно входит в рецессию, так что халява скоро закончится и придётся впахивать. А очень тяжело будет после пары лет раздолбайства и халявы поднимать свою жопу с дивана и каждый день идти на нелюбимую низкооплачиваемую работу (навряд ли эта "беженка" найдёт в чужой стране любимую работу)
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58k
Олег 52 минуты назад
а почему-бы и нет? Там кормят, кров и денег дают. Рай! Но всегда так не будет
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57
Pavel Bass 53 минуты назад
Знаем мы хохлушек как они ни чего не делают , но только забыла рассказать как они при этом передком подрабатывают.
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17k
Марина 2 часа назад
Ну как бы ожидается, что это на первое время, пока беженец адаптируется, выучит язык и потом, вольётся в экономику.
Очень скоро, краник с денюшками начинают прикручивать, чтобы стимулировать беженца искать работу.
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33k
albedo 2 часа назад
им не разрешено готовить пищу в номерах, что является грубым нарушением дисциплины
------------
А вот это удар под дых украинцам (сарказм)
По рассказам крымских отельеров в 2015:
Это русские приезжают, питаются в столовых, кафе и пр.
Украинские отдыхающие приезжают со своими электроплитками, посудой, продуктами, некоторые даже картошку с собой привозят.
Готовят в номерах, хотя электропроводка не приспособлена для этого.
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6k
Smolny 2 часа назад
Прикрутить кран благотворительности представителям инструментария сша?! Если какой чиновник только решится на подобное - резко изнасилует горничную или налоги не заплатит! Низя обижать и без того отбитое щупальце полосатого гегемончика...
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
: в частности, им не разрешено готовить пищу в номерах, что является грубым нарушением дисциплины*.
БОРЩ видать готовили)
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11k
kaboza 2 часа назад
Тверская 2.0 светит) филиал Ирландия
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482
ruslan d 2 часа назад
Ну каждому свое , в принципе пожить на халяву многие были бы не против
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387
Илья 2 часа назад
Ну если под словом сосать [мат] она подразумевает ничего не делать то да .
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