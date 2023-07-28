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Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля

Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля

Автор:
28 июля 2023 19:03
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Гомель   Поджог   банк   беларусь   деньги   мошенники   пенсионерка   
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В довесок она потеряла деньги и обрела уголовное преследование.

Очередная доверчивая пенсионерка стала игрушкой в руках беспринципных мошенников. Неделю назад жительнице Гомеля позвонила "сотрудница уголовного розыска Минска" и поведала, что на её имя оформлены 10 кредитов. Преступление, по словам аферистки, совершила недобросовестная сотрудница банка и её начальник. После чего ошарашенную пенсионерку связали с "компетентным сотрудником Нацбанка Беларуси".


Во время общения мошенник убедил жертву принять участие в "спецоперации". В случае отказа, предупредил он, аннулировать взятые на её имя кредиты не получится. Первым шагом нужно было перевести деньги на указанный мошенником счёт. Пенсионерка взяла два кредита в банках на общую сумму 19 тысяч рублей и ещё один кредит на несколько тысяч попросила взять свою дочь.

Примечательно, что мошенник обрабатывал пенсионерку на протяжении недели. Они общались на личные темы по 5-6 часов в день, сообщает Следственный комитет Беларуси. После того как аферисту удалось хорошенько втереться в доверие, он сообщил, что взявшие на её имя кредит сотрудница банка и её начальник собираются сбежать из страны. И чтобы помешать этому необходимо сжечь их машины. По полученной инструкции, пенсионерка в четверг утром приехала на парковку банка на улице Барыкина, облила колесо горючей смесью и подожгла. Затем она отправилась по второму адресу, где стояла вторая машина, и там повторила те же действия.

Впоследствии следователи установили, что уничтоженные машины не принадлежат сотрудникам правоохранительных органов или банков. А "диверсантку", которая до последнего верила, что противодействует проворовавшимся банкирам, задержали и поместили в изолятор. На доверчивую пенсионерку возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ (умышленное уничтожение чужого имущества). Сейчас с её участием проводятся следственные действия. А главных злодеев милиционеры не нашли. И, скорее всего, вряд ли получится.

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Метки: Видео   Гомель   Поджог   банк   беларусь   деньги   мошенники   пенсионерка   
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19  комментариев
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666
Вася 16 часов назад
"задержали и поместили в изолятор"
Вообще крыша поехала? Ей нужна психиатрическая помощь, а искать надо злоумышленников. Ах да, это же работать надо, мозгами шевелить, а тут уже готовое раскрытие...
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6k
heta 4 часа назад
Развести на деньги старого человека много ума не надо, она родилась, выросла и жила в те времена, когда столько говна вокруг, как сейчас, не было. Верили тогда людям, тоже учитывать надо. Но вот согласится по телефону жечь машины - это даже в СССР дуркой попахивало, согласен. Такой наивной ни в какие времена нельзя быть, а уж сейчас и подавно. Удивляюсь, как она 90-е пережила.
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5k
Андрей 12 часов назад
Отобрать срочно у всех пенсионеров Белоруссии и России телефоны, только гадости делают
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9k
Garpia121 12 часов назад
Да, бабульку лечить надо, а не арестовывать. Да и её дочу, похоже, тоже. Как много людей без мозга стало вокруг.
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212
Ариманов Garpia121 4 часа назад
Арест и тюремное заключение - это не мера наказания, это мера защиты общества от такого человека. Бабулька общественно опасна в плане возможности совершения преступлений? Однозначно.
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6k
мемфрид 13 часов назад
Это не пенсионерка. Это- идиотка. И дочурка её в ту же степь пошла, раз кредиты берёт)
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22k
Альберт 14 часов назад
А завтра ей скажут молотком кого-нибудь ударить или ножом пырнуть...
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15k
Женя 14 часов назад
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389k
Алексей 14 часов назад
и ещё один кредит на несколько тысяч попросила взять свою дочь.....

дочь такая же е.б.а.н.у.т.а.я. как и мать оказалась
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9k
alex9845 14 часов назад
Если человек верит что ему звонят из банка и общается так неделю без какого либо интереса сходить в этот самый банк, то уже надо признавать недееспособным и лишать возможности распряжаться имуществом и деньгами.
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169
Patiot alex9845 5 часов назад
Так ведь у жуликов легенда такая, что в банке окопались преступники, поэтому ходить туда не надо.
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5k
Евгений Д 14 часов назад
Да, у старушки явно не все дома.
Да и дочь похоже не далеко от нее ушла раз не вразумила мамашу
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1k
Николай 14 часов назад
Я тут недавно у "сотрудницы полиции среднего фкедерального округа" после минутной беседы спросил: - как ты шлюха разговариваешь с вышестоящим по званию адмиралом полиции!?!??!!? А она трубку бросила.
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75k
Viktor 15 часов назад
Бля, ну должны же быть хоть какие-то мозги у людей! Ладно пенсионерка (хрен знает сколько ей лет), но там же и дочка фигурирует!
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