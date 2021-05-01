Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз

Специалисты изучили находившиеся в сумке рядом с «гранатой» вещи. Там оказались смазка, два нераспечатанных презерватива и USB-кабель. Судя по состоянию вещей, в лесу они пролежали долго. А вот как они туда попали - это уже совсем другая история.



Полицию Германии часто вызывают для обезвреживания боеприпасов или оружия, оставленного еще со времен Второй мировой войны. Но уж лучше находить подобные сюрпризы, чем боевые гранаты.