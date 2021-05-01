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Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз

Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз (3 фото)

Автор:
01 мая 2021 12:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Девушка   граната   лес   саперы   секс-игрушка   
1770
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Работа сапёров очень опасна, но порой бывают и курьёзные ситуации.  На прошлой неделе в баварском лесу недалеко от города Пассау на юге Германии девушка во время утренней пробежки, обнаружила странный предмет.  

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Метки: Германия   Девушка   граната   лес   саперы   секс-игрушка   
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1k
Вадим Час назад
Петров и Баширов путают след
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13k
Yasen_Perec 18 минут назад
Встречается у девок какая то там .....-мания, когда их возбуждает запах сгоревшего пороха. И норовят "свежестрелянный" ствол засунуть себе в причинное место. Х.з. что у них там в голове.
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4k
Иван 21 минуту назад
Эта "граната" повидала некоторое дерьмо.
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1k
Sergiy Rambus 59 минут назад
И ведь кого-то же возбуждает граната в заднице
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6k
sivanov1079 Час назад
Гитлер капут!
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21
Глазастый Пью Час назад
Для интима? Граната для секса??
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3k
Двестиграмм Час назад
а далее шла непереводимая игра слов
я я шляхен , шпилен, шпилен, тюрюк трахтебедойч лопаткэн унд гранатэн
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21k
Юрьевич Час назад
Ну остаётся радоваться, что не произошла обратная ситуация - пользователь этой игрушки не перепутал настоящую гранату с ней
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