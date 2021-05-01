Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз

1770
3
Работа сапёров очень опасна, но порой бывают и курьёзные ситуации. На прошлой неделе в баварском лесу недалеко от города Пассау на юге Германии девушка во время утренней пробежки, обнаружила странный предмет.
Со стороны предмет очень напоминал неразорвавшуюся ручную гранату времён Второй мировой войны. Решив не рисковать, она обратилась с заявлением в местную полицию. Когда отряд прибыл в лес в Хаузенберге, они довольно быстро определили, что данный предмет опасности не представляет.
В полицейском отчёте об этом происшествии указано, что объект, обнаруженный в баварском лесу, был всего лишь резиновой секс-игрушкой. Поиск в интернете подтвердил подозрение сапёров. Граната оказалась интимным товаром из магазина для взрослых.
Специалисты изучили находившиеся в сумке рядом с «гранатой» вещи. Там оказались смазка, два нераспечатанных презерватива и USB-кабель. Судя по состоянию вещей, в лесу они пролежали долго. А вот как они туда попали - это уже совсем другая история.
Полицию Германии часто вызывают для обезвреживания боеприпасов или оружия, оставленного еще со времен Второй мировой войны. Но уж лучше находить подобные сюрпризы, чем боевые гранаты.
Полицию Германии часто вызывают для обезвреживания боеприпасов или оружия, оставленного еще со времен Второй мировой войны. Но уж лучше находить подобные сюрпризы, чем боевые гранаты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как в СССР создавали леса в форме слов
- Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит
- В Кишиневе обиженный сотрудник швырнул гранату во двор работодателю
- Бразильцы жестоко отомстили насильнику за честь девушки
- Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"
20
Понравилось20
Новости партнёров
я я шляхен , шпилен, шпилен, тюрюк трахтебедойч лопаткэн унд гранатэн