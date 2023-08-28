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Мать-одиночка разбогатела на разведении улиток

Мать-одиночка разбогатела на разведении улиток

Автор:
28 августа 2023 10:32
Сообщество : Животные
Метки: Германия   ахатина   бизнес   мать   разведение   улитка   
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Крис Бакли владеет улиточной фермой, на которой живут более 5000 особей. Женщина специализируется на разведении ахатин - крупных брюхоногих моллюсков, одна только раковина которых может достигать 23 см. Бизнес Бакли пошел в гору после того, как она стала выкладывать видеоролики о своих улитках в соцсеть.

Жительница Мюнхена, Германия, заинтересовалась ахатинами, когда заболел ее сын. Несколько месяцев мальчик провел в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта. Мать двоих детей была вынуждена уволиться с работы, потому что сыну требовался постоянный уход. Семье не оставалось ничего другого, как жить за счет пособий и продуктовых пожертвований от местной церкви.

Чтобы отвлечься от проблем, немка решила завести неприхотливого питомца. Заплатив 60 евро за африканскую сухопутную улитку и террариум, Крис в конечном итоге изменила свою жизнь.

"Я была матерью-одиночкой с двумя детьми, живущей на пособия, - рассказывает Бакли. - Моя жизнь состояла из заботы о других. У меня не было ничего своего, а идея завести улитку казалась очень привлекательной. Они не требуют особого внимания".

В 2019 году женщина начала выкладывать видеоролики со своими питомцами.

"Теперь люди узнают меня. Это странно, потому что я очень закрытый человек, но тысячи людей ежедневно задают мне вопросы об улитках", - говорит Крис. Старший сын помогает ей в работе с социальными сетями, именно он и предложил ей делать публикации.

В 2021 году женщина стала разводить ахатин, и сейчас у нее целая ферма. Крис продает питомцев по цене до 60 евро (около 6000 рублей) за штуку. Бизнес настолько успешен, что семья отказалась от пособий и теперь живет безбедно. У Бакли есть три сотрудника, а ежемесячная выручка составляет пятизначную цифру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   ахатина   бизнес   мать   разведение   улитка   
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ruslan d 53 минуты назад
Ну молодец
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14k
Kostick 40 минут назад
довольно гаденькое создание, а уж оказавшись на воле. при условии подходящего климата - чистейшее стихийное бедствие. в штатах на 5 годиков могут закрыть за такого питомца.
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