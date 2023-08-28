Мать-одиночка разбогатела на разведении улиток

В 2019 году женщина начала выкладывать видеоролики со своими питомцами.

"Теперь люди узнают меня. Это странно, потому что я очень закрытый человек, но тысячи людей ежедневно задают мне вопросы об улитках", - говорит Крис. Старший сын помогает ей в работе с социальными сетями, именно он и предложил ей делать публикации.