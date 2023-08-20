Как мошенники обманывают пенсионеров в Германии

Да, за исключением последнего (это шутка на злобу дня, т.к. мошенников в Германии военкоматы не интересуют, а нужны им исключительно евро доверчивых пенсионеров).

И да, в этой стране тоже хватает мошенничества, как и в России.

И вот какими основными способами они пользуются.