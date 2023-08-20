Как мошенники обманывают пенсионеров в Германии

«Пенсионер из Эссена лишился всех своих сбережений», «У пожилой женщины из Магдебурга мошенники выманили 19 тысяч евро», «Мошенники вынудили пенсионера поджечь военкомат в Гамбурге» — такие заголовки нередко можно встретить в немецких газетах, почти один в один, как в российских по этому поводу.
Да, за исключением последнего (это шутка на злобу дня, т.к. мошенников в Германии военкоматы не интересуют, а нужны им исключительно евро доверчивых пенсионеров).
И да, в этой стране тоже хватает мошенничества, как и в России.
И вот какими основными способами они пользуются.
Возможно вы удивитесь, но в Германии до сих пор многие люди предпочитают наличные, а не пластиковые карты при ежедневных покупках. Особенно как раз пенсионеры.
И едва получив зарплату или пенсию, они тут же идут к банкомату, чтобы снять наличные и дальше ими платить в магазинах и кафе.
И вот в этом месте на них охотятся мошенники. Они имитируют сбой или поломку в работе банкомата или просто походят к медлительно все делающему пенсионеру с вежливым предложением помощь. И помогают сделать все, что нужно.
Их цель в данном случае подсмотреть пин-код, который часто старики вводят, не пряча от глаз «помощника». А дальше уже работает карманник, воруя банковскую карту, от которой теперь известен пин-код.
Как раз та самая схема, которую уже «опробовали» тысячи российских пенсионеров.
В Германии она работает еще более эффективно, ведь люди здесь гораздо доверчивее и по умолчанию даже мысли не допускает, что в их спокойном и размеренном мире может произойти что-то плохое. Тем более от такого вежливого молодого человека или девушки, искренне желающей помочь спастись от «попытки взлома карты».
Полицейская статистика говорит, что в Германии чудовищно высок процент тех пенсионеров, которые назвали по телефону все данные своей карты или совершили все необходимые действия по переводу денег, которые назвали мошенники.
Единственное, что спасает немецких пенсионеров от тотального обворовывания себя со стороны дельцов, это намного меньшая развитость банковской системы и услуг мобильного банкинга в ЕС. Большинство пенсионеров попросту не имеет банковских приложений или не умеет совершать переводы. Ну и многие банковские пакеты даже не предусматривают такой возможности.
Экзотический для России, но используемый в Германии метод.
Мошенники надевают форму полиции и выдавая себя за правоохранителей стучат в дверь под разным предлогом. И затем, якобы для проверки, «сверяют» данные карты, переговариваясь по рации с коллегами. По сути, злоумышленник просто диктует напарнику номер карты, дату и CVV-код, чтобы тот сразу и совершал какую-нибудь дорогостоящую покупку.
Также известны случаи подобной «проверки» документов и карты у пожилых туристов на улице.
Вы получали эти идиотские письма, о наследстве от бабушки из Африки? Так вот немецкие пенсионеры очень активно им верят и на них отвечают. Попадаясь на удочку мошенников, переходя по нужным ссылкам, оставляя данные банковской карты на сайтах-обманках или в форме для получения «наследства» или «выигрыша».
Здесь снова игра на доверчивости немцев. Которые очень доверяют письмам, ведь Германия — страна бесконечных переписок по любому поводу.
И второй фактор, который срабатывает в пользу мошенников — азартность и почти врожденное желание любого немца обязательно что-то выиграть (вы даже не представляете, как в Германии популярны банальные лотереи с джек-потами).
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