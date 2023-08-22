Япония на днях начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Противников этой затеи было много, но учёные не видят серьёзной опасности для жителей страны и экосистемы побережья. В общем, двухголовых рыб не будет.
Они и так уже есть.
Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнётся 24 августа, на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
По данным японских властей, перед принятием этого решения была проверена готовность всех профильных ведомств, включая компанию компании-оператора станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO), которая будет осуществлять сброс воды в океан.
Напомним, что о скором сбросе воды с атомной электростанции власти Японии говорят с 2021 года. В специальных цистернах на территории "Фукусимы" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая ранее использовалась для охлаждения реакторов. Её разбавили чистой жидкостью и большую часть радиоактивных частиц удалось удалить, но не изотоп водорода, известный как тритий или сверхтяжёлый водород.
В начале июля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил доклад, в котором утверждалось, что план японских властей по сбросу воду с АЭС — соответствует международным стандартам безопасности и окажет "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду". Сливать воду в океан будут через специально построенный туннель на протяжении 30 лет.
Что касается трития, то перед сбросом его содержание планируют довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения, пишет РИА Новости.
К слову, российские учёные тоже не видят опасности в сбросе воды с АЭС в мировой океан. Главный инженер Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Объединённого института ядерных исследований Александр Виноградов заявил, что японцы научены горьким опытом и контролируют радиационную обстановку, снизив концентрацию радиоактивных веществ в воде до ничтожных значений.
Эта вода прошла глубокую степень очистки, она долго выдерживалась в соответствующих ёмкостях, и слив производится исключительно под тотальным контролем соответствующих служб. Были произведены инструментальные измерения, которые подтверждают, что удельная концентрация радиоактивных веществ, в том числе трития и других, не превышает допустимых значений. Так что не надо беспокоиться, японцы не глупее нас, они прекрасно контролируют радиационную обстановку, научены горьким опытом, всё это под контролем МАГАТЭ проходит, и они не делают непродуманных или неконтролируемых шагов. Ситуация полностью под контролем. Я был четыре раза в Японии в служебных командировках, в том числе на атомных объектах, там значительно больше порядка, чем… ну, не будем сравнивать.
Источник:
- В зоне отчуждения Фукусимы процветает животный мир
- Японцы впервые показали внутреннюю часть реактора АЭС "Фукусима"
- Фотограф пробрался в оставленный людьми город рядом с «Фукусимой»
- 83-летний японец стал старейшим в мире человеком, переплывшим Тихий океан
- Блогер встретил кита, плавая на каяке в океане
Вот теперь я паникую.
Вообще то эту воду можно деактивировать.
У нас(России) есть опыт и технологии.
Но японцам жалко денег.
А вот переживёт ли человечество...
Долбанёт очередное землетрясение и 30 лет превратятся в 20 минут.