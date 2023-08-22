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Япония на днях начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония на днях начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Автор:
22 августа 2023 12:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: АЭС Фукусима-1   МАГАТЭ   Япония   океан   радиация   сброс воды   тритий   
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Противников этой затеи было много, но учёные не видят серьёзной опасности для жителей страны и экосистемы побережья. В общем, двухголовых рыб не будет. Они и так уже есть.

Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнётся 24 августа, на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.


По данным японских властей, перед принятием этого решения была проверена готовность всех профильных ведомств, включая компанию компании-оператора станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO), которая будет осуществлять сброс воды в океан.


Напомним, что о скором сбросе воды с атомной электростанции власти Японии говорят с 2021 года. В специальных цистернах на территории "Фукусимы" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая ранее использовалась для охлаждения реакторов. Её разбавили чистой жидкостью и большую часть радиоактивных частиц удалось удалить, но не изотоп водорода, известный как тритий или сверхтяжёлый водород.

В начале июля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил доклад, в котором утверждалось, что план японских властей по сбросу воду с АЭС — соответствует международным стандартам безопасности и окажет "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду". Сливать воду в океан будут через специально построенный туннель на протяжении 30 лет.


Что касается трития, то перед сбросом его содержание планируют довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения, пишет РИА Новости.

К слову, российские учёные тоже не видят опасности в сбросе воды с АЭС в мировой океан. Главный инженер Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Объединённого института ядерных исследований Александр Виноградов заявил, что японцы научены горьким опытом и контролируют радиационную обстановку, снизив концентрацию радиоактивных веществ в воде до ничтожных значений.


Эта вода прошла глубокую степень очистки, она долго выдерживалась в соответствующих ёмкостях, и слив производится исключительно под тотальным контролем соответствующих служб. Были произведены инструментальные измерения, которые подтверждают, что удельная концентрация радиоактивных веществ, в том числе трития и других, не превышает допустимых значений. Так что не надо беспокоиться, японцы не глупее нас, они прекрасно контролируют радиационную обстановку, научены горьким опытом, всё это под контролем МАГАТЭ проходит, и они не делают непродуманных или неконтролируемых шагов. Ситуация полностью под контролем. Я был четыре раза в Японии в служебных командировках, в том числе на атомных объектах, там значительно больше порядка, чем… ну, не будем сравнивать.

Источник:

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Метки: АЭС Фукусима-1   МАГАТЭ   Япония   океан   радиация   сброс воды   тритий   
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27  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А что это гринписовцы, зелёные, и прочие умственно отсталые(без негатива) Греты молчат?!
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648
Борис Колесниченко 3 минуты назад
покупаем дозиметры, че, проверяем рыбу перед покупкой теперь
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1k
pka2004 Полчаса назад
Пиндосы не добомбили в 1945.
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5k
Трям Полчаса назад
Давно на них атомные бомбы не падали...
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5k
Sanar 36 минут назад
Александр Виноградов заявил....сидя в мск, а может ему искупаться в этих водах?
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241
Александр Шевченко 39 минут назад
Всё нормально говорили они, опасности нет, всё под контролем.
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5k
Sanar 42 минуты назад
Ожидаем "внезапного" цунами, всё вернётся назад.
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29k
Юрьевич 44 минуты назад
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47k
Aleksandr 46 минут назад
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11k
zlopisec 58 минут назад
Япония на днях начнёт сброс руководства страны в воды с АЭС "Фукусима-1". Так было бы правильней....
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39k
Notan Blaine Час назад
Учитывая любовь японцев к всяким монстрам, складывается впечатление, что они на полном серьезе думают, что радиация порождает мутантов, а не убивает живые организмы вызывая у них поражения и рак. В общем, ждем новых аниме по этим событиям от которых будут фанатеть всякие отсталые детишки и взрослые.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
теперь убийцы китов..будут двухголовых гарпунить
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
совсем охххли...как будто планета Земля им только принадлежит с ублюдочными прндосами..это они им разрешили сбросить воду.
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172
unclejohn Час назад
Где Грета?
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1k
Glassy Час назад
Высокотехнологичные японцы со своими супер технологиями, до сих пор никак не решат проблему. СССР был отсталый, да.
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3k
веселый просто Час назад
Пусть все согласные примут ванную в этой воде
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7k
Pravednik84 2 часа назад
====всё это под контролем МАГАТЭ проходит====
Вот теперь я паникую.
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169
Илья 2 часа назад
Эти ускоглазыме мудаки решили отравить тихий океан . Соседи это повод наложить санкции на них.
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33k
albedo 2 часа назад
А потом из глубин океана к Японии выйдет какая нибудь Годзилла (почти шутка)

Вообще то эту воду можно деактивировать.
У нас(России) есть опыт и технологии.
Но японцам жалко денег.
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Второй земли у нас не будет ..
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4k
Lexx 2 часа назад
---Сливать воду в океан будут через специально построенный туннель на протяжении 30 лет. ---
Долбанёт очередное землетрясение и 30 лет превратятся в 20 минут.
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