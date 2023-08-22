Япония на днях начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнётся 24 августа, на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По данным японских властей, перед принятием этого решения была проверена готовность всех профильных ведомств, включая компанию компании-оператора станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO), которая будет осуществлять сброс воды в океан.

Напомним, что о скором сбросе воды с атомной электростанции власти Японии говорят с 2021 года. В специальных цистернах на территории "Фукусимы" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая ранее использовалась для охлаждения реакторов. Её разбавили чистой жидкостью и большую часть радиоактивных частиц удалось удалить, но не изотоп водорода, известный как тритий или сверхтяжёлый водород.