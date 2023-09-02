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Индия готовится запустить исследовательский корабль к Солнцу

Индия готовится запустить исследовательский корабль к Солнцу

Автор:
02 сентября 2023 07:13
Сообщество : Космос
Метки: Aditya L1   Индия   запуск   изучение Солнца   космос   ракета   солнце   
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И так до Шуфутинова дня и до Дня Победы над милитаристской Японией осталось совсем маленько, а мы начинаем это субботнее утро с космических новостей.

В августе Индия стала первой страной в мире, кому удалось посадить свой исследовательский зонд на южный полюс Луны. Но на этом они не намерены останавливаться. Уже буквально сегодня должен состояться запуск уникальной космической миссии по изучению нашего Солнца.


Исследовательский корабль «Адитья-L1» 2 сентября должен стартовать с космодрома на индийском острове Шрихарикота. 


«Адитья-L1» - это не просто корабль, а целая космическая обсерватория, которая должна будет изучать потоки солнечного ветра, влияние магнитных бурь на Землю, исследовать внешние слои нашей звезды и фиксировать на ней вспышки. Планируется, что ежедневно на Землю будет отправляться более 1 400 фотографий.


Самая основная цель - это сбор данных о температуре Солнца и его анализ. В NASA уверяют, что температура составляет 1,1 миллиона градусов по Цельсию. Впрочем, про температуру лунной поверхности они тоже говорили всякое, а оказалось, что данные совсем неверны.


Космической обсерватории предстоит преодолеть 1,5 миллиона километров примерно за четыре месяца. Корабль должен будет остановиться в так называемой точке Лагранжа, там гравитационные силы Земли и звезды нейтрализуют друг друга и создают равновесие.


Всего же за всю историю изучения Солнца, к нему было направлено 22 космических миссии из Америки, Германии, Европейского космического агентства.



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Метки: Aditya L1   Индия   запуск   изучение Солнца   космос   ракета   солнце   
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11  комментариев
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3k
Aristarx 44 минуты назад
Не, ну а чë. Молодцы индусы! Вперëд. По сути, для человечестыв не важно какой нацией или страной сделано будет хоть сколько-нибудь значимое открытие, плоды достанутся всем.
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43k
Валерий Минуту назад
и будут песни, и будут танцы
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3k
Andy Birkin 10 минут назад
Индусы - красавчики! Входят в число немногих стран, которые могут ракеты в космос запускать
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5k
Горожанин 10 минут назад
Индусы, прекратите уже!
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102
Афанасий Борщёв 19 минут назад
Может Роскосмосу прикупить у индусов какой нибудь космический аппарат на рупии которые РФ за нефть впарили? Может и до Луны тогда долетим...
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
вошли в раж..

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26k
Влад Час назад
У Индии одна существенная особенность, их ракеты как правило с очень ядовитыми твердотопливными ускорителями.
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62k
doker Час назад
Так... Полёт длится 4 месяца, значит к новогодним каникулам.
Совпадение? Не думаю...
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76k
Viktor 2 часа назад
Чёта древний анекдот вспомнился:
Решил Брежнев пилотируемую ракету на Солнце послать, вызывает космонавтов - полетите.
- Что вы Леонид Ильич, там же температура миллионы градусов, сгорим?
- В политбюро не дураки сидят, полетите ночью.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Высадились американцы успешно на Луну. На следующий день к Советскому космонавту приходит член политбюро и говорит: "Вот американцы на Луну высадились, а мы им покажем настоящую силу - вы полетите на Солнце!" Космонавт отвечает: "Помилуйте, там же 6 000 градусов Цельсия на поверхности!"
- Вы думаете в политбюро дураки сидят?! Вы ночью полетите!
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