Индия готовится запустить исследовательский корабль к Солнцу

И так до Шуфутинова дня и до Дня Победы над милитаристской Японией осталось совсем маленько, а мы начинаем это субботнее утро с космических новостей.
В августе Индия стала первой страной в мире, кому удалось посадить свой исследовательский зонд на южный полюс Луны. Но на этом они не намерены останавливаться. Уже буквально сегодня должен состояться запуск уникальной космической миссии по изучению нашего Солнца.
Исследовательский корабль «Адитья-L1» 2 сентября должен стартовать с космодрома на индийском острове Шрихарикота.
«Адитья-L1» - это не просто корабль, а целая космическая обсерватория, которая должна будет изучать потоки солнечного ветра, влияние магнитных бурь на Землю, исследовать внешние слои нашей звезды и фиксировать на ней вспышки. Планируется, что ежедневно на Землю будет отправляться более 1 400 фотографий.
Так шла подготовка к миссии
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Самая основная цель - это сбор данных о температуре Солнца и его анализ. В NASA уверяют, что температура составляет 1,1 миллиона градусов по Цельсию. Впрочем, про температуру лунной поверхности они тоже говорили всякое, а оказалось, что данные совсем неверны.
Космической обсерватории предстоит преодолеть 1,5 миллиона километров примерно за четыре месяца. Корабль должен будет остановиться в так называемой точке Лагранжа, там гравитационные силы Земли и звезды нейтрализуют друг друга и создают равновесие.
Всего же за всю историю изучения Солнца, к нему было направлено 22 космических миссии из Америки, Германии, Европейского космического агентства.
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Совпадение? Не думаю...
Решил Брежнев пилотируемую ракету на Солнце послать, вызывает космонавтов - полетите.
- Что вы Леонид Ильич, там же температура миллионы градусов, сгорим?
- В политбюро не дураки сидят, полетите ночью.
- Вы думаете в политбюро дураки сидят?! Вы ночью полетите!