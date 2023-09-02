Индия готовится запустить исследовательский корабль к Солнцу

Исследовательский корабль «Адитья-L1» 2 сентября должен стартовать с космодрома на индийском острове Шрихарикота.

«Адитья-L1» - это не просто корабль, а целая космическая обсерватория, которая должна будет изучать потоки солнечного ветра, влияние магнитных бурь на Землю, исследовать внешние слои нашей звезды и фиксировать на ней вспышки. Планируется, что ежедневно на Землю будет отправляться более 1 400 фотографий.