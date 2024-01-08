Ракета Vulcan вывела в космос корабль с останками американских президентов на борту

Вскоре он должен приземлиться на поверхности Луны - впервые в мире это сделает частное судно.
Vulcan Centaur стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Она вывела на орбиту лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. По плану, аппарат должен прилуниться 23 февраля 2024 года. Если всё пройдёт успешно, Peregrine станет первым частным бортом на Луне.
На корабле пять инструментов НАСА: ретрорефлекторная решётка и спектрометры для определения водорода.
Пристроилась к миссии на Луну и компания космических захоронений Celestis - она отправляет на орбиту кремированные останки клиентов и их ДНК. Таких граждан хватает, они рассчитывают, что их потом найдут и клонируют из генного материала.
Если уж речь зашла об останках - на борт загрузили ДНК и прах создателя сериала «Стар Трек» Джина Родденберри и его жены. А также останки нескольких актёров из того проекта. На этом организаторы миссии не остановились и запихнули в корабль образцы ДНК Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.
Зачем на Луне ДНК Эйзенхауэра, киношников и других - не объяснили.
Видимо, чтобы их тоже клонировали в будущем.
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