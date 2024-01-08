Ракета Vulcan вывела в космос корабль с останками американских президентов на борту

Если уж речь зашла об останках - на борт загрузили ДНК и прах создателя сериала «Стар Трек» Джина Родденберри и его жены. А также останки нескольких актёров из того проекта. На этом организаторы миссии не остановились и запихнули в корабль образцы ДНК Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.