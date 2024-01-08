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Ракета Vulcan вывела в космос корабль с останками американских президентов на борту

Ракета Vulcan вывела в космос корабль с останками американских президентов на борту

Автор:
08 января 2024 20:28
Сообщество : Наука
Метки: Луна   днк   космос   орбита   останки   ракета   
1872
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Вскоре он должен приземлиться на поверхности Луны - впервые в мире это сделает частное судно.

Vulcan Centaur стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Она вывела на орбиту лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. По плану, аппарат должен прилуниться 23 февраля 2024 года. Если всё пройдёт успешно, Peregrine станет первым частным бортом на Луне.

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На корабле пять инструментов НАСА: ретрорефлекторная решётка и спектрометры для определения водорода.

Пристроилась к миссии на Луну и компания космических захоронений Celestis - она отправляет на орбиту кремированные останки клиентов и их ДНК. Таких граждан хватает, они рассчитывают, что их потом найдут и клонируют из генного материала.

Если уж речь зашла об останках - на борт загрузили ДНК и прах создателя сериала «Стар Трек» Джина Родденберри и его жены. А также останки нескольких актёров из того проекта. На этом организаторы миссии не остановились и запихнули в корабль образцы ДНК Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Зачем на Луне ДНК Эйзенхауэра, киношников и других - не объяснили.

Видимо, чтобы их тоже клонировали в будущем.

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Метки: Луна   днк   космос   орбита   останки   ракета   
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17  комментариев
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13k
Denissg Час назад
А нельзя так же с живыми?
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3k
grigorenko vladislav Минуту назад
Куда бы ни отправились американцы, их основная цель - приволочь с собой побольше собственного говна, чтобы гарантированно засрать всё вокруг.
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616
Babun 5 минут назад
И не на Луну, а сразу на Солнце. Можно ночью, чтобы не жарко было.
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88k
Taras Kozalupko 19 минут назад
Старик Джо не успел на этот рейс, споткнулся по дороге
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13k
Владимир 19 минут назад
Понесут своим зловинем демократии по вселенной.
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11k
Billi_Bons 38 минут назад
Из последнего: « На летящем к Луне модуле возникла нештатная ситуация». Не удастся 3,14…сам сделать из Луны свалку.
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2k
Максим Макашев 49 минут назад
меркую, что из Луны хотят сделать звёздновойновскую "Звезду смерти"
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55k
turyst 54 минуты назад
Интересно, а как можно приЗемлиться на Луну? Хм...
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2k
Федор Медведев Час назад
Правильно! Самоходного пока здесь оставьте, он в конце сам доберется.
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6k
Старичок Час назад
пендосня к чему не прикоснется, все превращается либо в помойку, либо в кладбище.
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4k
poбт 2 часа назад
они чё в луну въе*бались?
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32
gengroup 2 часа назад
Бидон - поучавствовал?..
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9k
Владимир 2 часа назад
Долетит - не долетит, какая разница..... Но посадку на Луну покажут в прямом эфире. Опыт уже есть.
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21k
babuby 2 часа назад
Останками Обамы и Байдена?
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August

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