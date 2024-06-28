Мы живем внутри Солнца

Большинство людей думает, что Солнце – звезда, находящая в центре Солнечной системы. Но так нам только кажется ввиду особенностей нашего восприятия. Со стороны это выглядит по-другому.
Вот из каких слоев состоит солнце.
1-й слой. Солнечное ядро. Самый внутренний слой, центр. Именно там происходят ядерные реакции синтеза гелия и генерируется энергия. Эту часть можно представить себе твердой из-за плотности в 150 г/см3.
2-й слой не такой плотный, но все еще сравним по плотности с металлами, находящимися на нашей планете. Эта зона лучистого переноса. Другие способы передачи энергии здесь невозможны. Фотоны, образовавшиеся в ядре, проходят через этот слой десятки тысяч лет.
3-й слой начинается там, где плотность падает настолько, что вещество становится жидким. Теперь оно может перемещаться, перемешиваться. Этот слой называется зоной конвекции. Здесь вещество «кипит». Температура падает от 2 млн К на границе со вторым слоем, до примерно 6000 К.
4-й слой очень тонкий по сравнению со всеми остальными, как ниже-, так и вышележащими. Диаметр Солнца здесь примерно 1 400 000 км, а толщина этого слоя всего около 100 км, но именно здесь фотоны наконец перестают перемешиваться и излучаются. Поэтому слой носит название Фотосферы. Для нас, людей, именно этот слой видимая граница. Мы видим Солнце размером с фотосферу, но это далеко не последний слой.
Далее идут условно «внешние» слои.
5-й и 6-й слои – хромосфера и корона, то, что видно во время затмений, и то, что считается атмосферой Солнца.
7-й слой. Зона солнечного ветра, та, в которой расположены все планеты. Наша в том числе. Она намного разряженнее всех нижележащих слоев, но и вещества и излучения здесь достаточно. Причем очень опасного для нас. Если бы не магнитное поле нашей планеты, которое отводит большую часть солнечного ветра к полюсам, мы бы не смогли здесь жить. Магнитной поле Земли создает небольшой безопасный пузырь в зоне солнечного ветра.
Эта зона заканчивается далеко за Плутоном, где давление этого слоя настолько падает, что уже не может противостоять давлению внешнему, межзвездному. Там возникает абсолютно четко фиксируемая граница - гелиомантия, 8-й по счету и очень тонкий слой по сравнению с диаметром в 100 а.е., где интенсивность солнечного излучения сходит на нет, а межзвездного излучения увеличивается в сотню раз. Где-то там сейчас находятся Вояджеры. Примерно там же находится облако Оорта, состоящее из пыли, астероидов, комет и газа. То есть со стороны, из космоса эту границу должно быть очень четко видно. Но мы пока не можем посмотреть на себя со стороны.
По-научному сейчас все эти слои вместе называются Гелиосферой (Астросферой в общем случае), т.е. Сферой Солнца. По факту это и есть само Солнце. Внутри Гелиосферы находится звездное вещество, излучаемое с «поверхности» Солнца, а за пределами – межзвездное вещество. Мы, находясь внутри астросферы, находясь в зоне солнечного ветра, защищены от губительной для нас межзвездной среды, которая опаснее солнечного ветра.
Звезды двигаются по галактике с огромными скоростями и двигаются сквозь межзвездное вещество, поэтому перед звездой возникает четко различимая ударная волна, которую мы можем наблюдать у других звезд.
Где эта волна формируется? У видимой поверхности звезды? Конечно нет! На границе астросферы (Гелиосферы других звезд). Потому что граница звезды находится именно там.
Все что мы называем Солнечной Системой сформировалось одновременно, как единое целое – единый объект со сложной структурой – звезда по имени Солнце. Мы часть Солнца, часть своей звезды. Оно дает нам и вещество для наших тел и энергию для поддержания в них жизни.
- Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска
- На Солнце обнаружен огромный «архипелаг» солнечных пятен в 15 раз шире Земли
- Учёные нашли подтверждение гипотезы гигантского столкновения
- На Солнце образовалась дыра в пять раз больше Юпитера
- Сильная солнечная вспышка повлияла на мобильную связь в США