Мы живем внутри Солнца

Вот из каких слоев состоит солнце.

1-й слой. Солнечное ядро. Самый внутренний слой, центр. Именно там происходят ядерные реакции синтеза гелия и генерируется энергия. Эту часть можно представить себе твердой из-за плотности в 150 г/см3.

2-й слой не такой плотный, но все еще сравним по плотности с металлами, находящимися на нашей планете. Эта зона лучистого переноса. Другие способы передачи энергии здесь невозможны. Фотоны, образовавшиеся в ядре, проходят через этот слой десятки тысяч лет.

3-й слой начинается там, где плотность падает настолько, что вещество становится жидким. Теперь оно может перемещаться, перемешиваться. Этот слой называется зоной конвекции. Здесь вещество «кипит». Температура падает от 2 млн К на границе со вторым слоем, до примерно 6000 К.

4-й слой очень тонкий по сравнению со всеми остальными, как ниже-, так и вышележащими. Диаметр Солнца здесь примерно 1 400 000 км, а толщина этого слоя всего около 100 км, но именно здесь фотоны наконец перестают перемешиваться и излучаются. Поэтому слой носит название Фотосферы. Для нас, людей, именно этот слой видимая граница. Мы видим Солнце размером с фотосферу, но это далеко не последний слой.

Далее идут условно «внешние» слои.

5-й и 6-й слои – хромосфера и корона, то, что видно во время затмений, и то, что считается атмосферой Солнца.