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30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

Автор:
01 сентября 2023 14:48
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Спасение   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   подборка   спасение животных   фото   
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Животные делают нашу жизнь лучше, и всегда заслуживают безусловной любви. К сожалению, многие из них оказываются на улицах, или их бросают в приютах — но благодаря добрым людям некоторые пушистики обретают любящие дома. Там они понимают, что такое настоящая любовь и забота. Взглянем на животных, которых спасли из приютов или подобрали на улице — и подарили вторую жизнь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Спасение   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   подборка   спасение животных   фото   
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