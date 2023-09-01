30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

Животные делают нашу жизнь лучше, и всегда заслуживают безусловной любви. К сожалению, многие из них оказываются на улицах, или их бросают в приютах — но благодаря добрым людям некоторые пушистики обретают любящие дома. Там они понимают, что такое настоящая любовь и забота. Взглянем на животных, которых спасли из приютов или подобрали на улице — и подарили вторую жизнь!