30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

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Животные делают нашу жизнь лучше, и всегда заслуживают безусловной любви. К сожалению, многие из них оказываются на улицах, или их бросают в приютах — но благодаря добрым людям некоторые пушистики обретают любящие дома. Там они понимают, что такое настоящая любовь и забота. Взглянем на животных, которых спасли из приютов или подобрали на улице — и подарили вторую жизнь!
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8. "Его выкинули возле моей работы, оставив рядом только одну баночку с кормом. Теперь он живёт со мной"
11. "Две недели назад дочь принесла домой котёнка с улицы. Неделю ухаживали за ней, и ставили на лапки. Теперь она - королева дома"
12. "Сначала мы забрали из приюта мальчика - но его сестра так не хотела оставаться одна, что мы взяли и её. Добро пожаловать в семью!"
29. "Принесла домой нового котёнка из приюта. Моя кошка пока не понимает, что с ним делать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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