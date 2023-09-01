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20 кошмарных моментов, которые легко могли довести до сердечного приступа

20 кошмарных моментов, которые легко могли довести до сердечного приступа

Автор:
01 сентября 2023 21:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: До сердечного приступа   воображение   до мурашек   довели   кошмарные   моменты   
1140
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У всех нас бывали такие случаи, когда мы боялись высунуть ногу из-под одеяла в темноте или задавались вопросом, почему кот смотрит в пространство, как на что-то жуткое. Наш разум иногда подкидывает нам свинью и создаёт воображаемые угрозы, которые на самом деле являются игрой нашего воображения. В этом посте вы увидите кадры, которые при первом взгляде вызывают мурашки по коже.

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Метки: До сердечного приступа   воображение   до мурашек   довели   кошмарные   моменты   
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4  комментария
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5k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот жуткое. А там - действительно, всего лишь отражение.
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1k
kappaneed 21 минуту назад
В подборке нехватает Лукашенко с картами, на которого планировалось наступление в феврале 22-го года)))
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5k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Невероятно пугающее зрелище!
.
Для негра - да.
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6k
yahaomsk 2 часа назад
где то я уже это видел
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