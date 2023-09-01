20 кошмарных моментов, которые легко могли довести до сердечного приступа

У всех нас бывали такие случаи, когда мы боялись высунуть ногу из-под одеяла в темноте или задавались вопросом, почему кот смотрит в пространство, как на что-то жуткое. Наш разум иногда подкидывает нам свинью и создаёт воображаемые угрозы, которые на самом деле являются игрой нашего воображения. В этом посте вы увидите кадры, которые при первом взгляде вызывают мурашки по коже.