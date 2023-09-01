20 кошмарных моментов, которые легко могли довести до сердечного приступа

1140
21
У всех нас бывали такие случаи, когда мы боялись высунуть ногу из-под одеяла в темноте или задавались вопросом, почему кот смотрит в пространство, как на что-то жуткое. Наш разум иногда подкидывает нам свинью и создаёт воображаемые угрозы, которые на самом деле являются игрой нашего воображения. В этом посте вы увидите кадры, которые при первом взгляде вызывают мурашки по коже.
×
×
2. Выглянул в окно, и похолодел от ужаса. А это оказались два дерева и спутниковая тарелка
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 увлекательных фотографий поразительных вещей
- В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях
- 17 дизайнеров, воображение которых пошло вразнос
- 16 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в настоящие шедевры
- 15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь
Новости партнёров
.
Для негра - да.