15 увлекательных фотографий поразительных вещей

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В мире полным-полно удивительного, и многое может поразить наше воображение. Но как известно нельзя объять необъятное, и мы не так часто открываем для себя что-то новое. В этом посте вы увидите занимательные снимки разных редкостей.
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2. Могила Internet Explorer в Южной Корее. “Это был хороший инструмент для загрузки в другие браузеры"
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8. 9 апреля 1942 года более 300 граждан Мальты укрылись в Ротонде церкви Моста из-за интенсивной бомбардировки немецкой авиацией. 500-килограммовая бомба пробила купол и приземлилась посреди толпы, однако бомба не взорвалась
10. На побережье Австралии находится государственный заповедник Кивварак. Аборигены Бирипи вырубили кустарник, создав поляну в форме акулы, которая является символом их культуры
13. Статуя Ясуке, первого и единственного черного самурая. Он был рабом в Мозамбике, прежде чем стать самураем в Японии
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