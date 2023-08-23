25 увлекательных и остроумных уличных моментов, запечатленных тайским фотографом

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Удивительные совпадения, очаровательные моменты и причудливые детали — кажется, ничто не ускользает от объектива Тавепонга Пратумвонга, отмеченного наградами фотографа из Бангкока, Таиланд. В этом посте вы увидите вдохновляющие и остроумные кадры повседневной жизни, которые превратились в необыкновенные истории. Взгляните!
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