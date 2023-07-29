15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь

В жизни бывают роковые моменты, которые в один миг превращают многообещающий день в череду неудачных событий. Кажется, что вселенной доставляет удовольствие дразнить нас и испытывать на стойкость. Взгляните на героев этого поста, им сегодня очень пригодится стрессоустойчивость.