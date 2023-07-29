15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь

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В жизни бывают роковые моменты, которые в один миг превращают многообещающий день в череду неудачных событий. Кажется, что вселенной доставляет удовольствие дразнить нас и испытывать на стойкость. Взгляните на героев этого поста, им сегодня очень пригодится стрессоустойчивость.
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7. Моя мать прошла парикмахерские курсы. Она уверенно заманила моего брата на стрижку. Вот результат
10. Да, это оптоволоконный кабель около моего дома, и я перерезал его занимаясь садоводством
12. Мой сын дразнил свою сестру, и она запустила игровым контроллером в телевизор моих родителей
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