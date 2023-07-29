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15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь

15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь

Автор:
29 июля 2023 22:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Злополучные   Не готовила   СТОЙКОСТЬ   моменты   роковые   
1920
16

В жизни бывают роковые моменты, которые в один миг превращают многообещающий день в череду неудачных событий. Кажется, что вселенной доставляет удовольствие дразнить нас и испытывать на стойкость. Взгляните на героев этого поста, им сегодня очень пригодится стрессоустойчивость.

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Метки: Жизнь   Злополучные   Не готовила   СТОЙКОСТЬ   моменты   роковые   
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7  комментариев
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33k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
10-й никуя не оптоволокно!!!
Скорее трубка от системы полива
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10k
JeanLuk 38 минут назад
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Гефилте фиш - нямка же. Он не пробовал, а уже грустит
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207
Уверенный пользователь 39 минут назад
Комментарий к фото
хороший самокат, явно дороже замены стекла
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10k
JeanLuk 39 минут назад
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Это не оптоволокно. ТС хоть раз в жизни оптуху-то видел?
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