30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее

Эти фотографии способны напугать до смерти! Но не паникуйте раньше времени: все страшилки на них легко объяснимы. Просто наш мозг в первый момент склонен представлять себе угрозы, которые не являются реальными, — и тогда скомканная простыня в темноте может показаться монстром. Может быть, всему виной то, что мы смотрим чересчур много триллеров?
1. «У меня чуть не случился сердечный приступ. Экран телевизора отразился в тёмном окне, а я решила, что на меня оттуда кто-то смотрит»
2. «Этот высокий парень во дворе моего соседа всегда пугает меня до чёртиков... Это два маленьких дерева и спутниковая тарелка»
3. «В квартире, которую мы сняли в отпуске, была полупрозрачная дверь в ванную. Я привыкла к тому, что мой нетерпеливый малыш караулит меня за дверью. Но тут стало не по себе»
5. «Мягкая игрушка моей дочери закатилась под её кроватку. Когда я увидела это на мониторе, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло»
6. «Я нашёл на дне озера манекен (детский), который используют для отработки навыков оказания первой помощи. Чуть не утонул от ужаса»
7. «Я задремала на пассажирском сиденье и чуть не получила сердечный приступ, когда открыла глаза. В первые секунды я была уверена, что мы вот-вот столкнёмся»
«Оказалось, его буксируют задом наперёд».
9. «На Хэллоуин у меня на крыше дома был надувной кот. Вчера вечером было очень ветрено. Вот что встретило меня, когда я открыл дверь сегодня утром. Чуть кони не двинул!»
11. «Каждое утро, часов примерно в 11, появляется Оконный Человек и пугает меня до чёртиков (дымоход соседского дома)»
13. «То, как моя подруга сушит обувь, слегка меня напугало. Я подумал, что это она висит вниз головой из окна своего 11 этажа»
14. «Прошлой ночью я проснулся от страха, когда заметил викторианское привидение, парящее у края моей кровати»
«Только через несколько минут понял, что это моя одежда на двери».
«Это скульптура под названием «Агнета и водяной», основанная на одноименной датской сказке и спрятанная в этом канале. Водяные — важный элемент датского фольклора».
21. «На заднем сиденье в закрытом автомобиле не было ребёнка. Это отражение рекламного щита»
23. «Передвигал мебель в нашем торговом зале и мельком увидел её. Остолбенел от неожиданности. Я думал, это покупательница»
25. «Не знаю, чем вас напугала радионяня... Это то, что появляется у нас на экране каждую ночь»
28. «Когда они спят вот так, я каждый раз пугаюсь. Я сразу начинаю думать, что один умер, а второй его оплакивает»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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