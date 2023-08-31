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30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее

30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее

Автор:
31 августа 2023 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Жутковатые снимки   Юмор   жутковато   картинки   крипота   обман зрения   показалось   смешные картинки   
879
31

Эти фотографии способны напугать до смерти! Но не паникуйте раньше времени: все страшилки на них легко объяснимы. Просто наш мозг в первый момент склонен представлять себе угрозы, которые не являются реальными, — и тогда скомканная простыня в темноте может показаться монстром. Может быть, всему виной то, что мы смотрим чересчур много триллеров?

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«Оказалось, его буксируют задом наперёд».



«Только через несколько минут понял, что это моя одежда на двери».


«Это скульптура под названием «Агнета и водяной», основанная на одноименной датской сказке и спрятанная в этом канале. Водяные — важный элемент датского фольклора».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жутковатые снимки   Юмор   жутковато   картинки   крипота   обман зрения   показалось   смешные картинки   
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5  комментариев
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12k
Copycat 47 минут назад
Пока читал, устал от заголовков о том как чуть удар не хватил и как чуть сердце не остановилось
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890
Звёздный князь 6 минут назад
Апофения страшная штука. Особенно для тех кто верит в паранормальщину.
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8k
Tamdima Полчаса назад
Очень страшно, прям обосрался

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8k
Дмитрий Полчаса назад
Местами....смешно.
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6k
yahaomsk 40 минут назад
на 6й фоте представляю, если бы водолаз всплывая поднял вытянутую над головой руку с манекеном... деваха mariner4 потопила бы отложенными кирпичами
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