30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее

Эти фотографии способны напугать до смерти! Но не паникуйте раньше времени: все страшилки на них легко объяснимы. Просто наш мозг в первый момент склонен представлять себе угрозы, которые не являются реальными, — и тогда скомканная простыня в темноте может показаться монстром. Может быть, всему виной то, что мы смотрим чересчур много триллеров?