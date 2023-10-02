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Режиссёр Светлана Дружинина жёстко указала место актрисе Анастасии Макеевой

Режиссёр Светлана Дружинина жёстко указала место актрисе Анастасии Макеевой

Автор:
02 октября 2023 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   анастасия макеева   интересное   мнение   светлана дружинина   ужас   фото   шоу бизнес   
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Режиссёр Светлана Дружинина сняла сериал "Гардемарины, вперёд!", который вышел в 1987 году. Спустя 36 лет Дружинина повторила своей успех.

На светском мероприятии, которое было посвящено новому фильму Дружининой, режиссёр вышла на красную дорожку. Журналисты и фотографы встречали Дружинину овациями. Следом за ней на красную дорожку вышла актриса Анастасия Макеева, которая сыграла второстепенную роль новой картине.

Однако, Светлана Сергеевна не собиралась разделять свою минуту славы и чётко указала Анастасии оставаться на месте и не лезть в кадр.

Надо сказать, что у Макеевой в новом фильме проходная роль третьего плана. У её героини даже имени нет. Несмотря на это, актриса вдруг кинулась к режиссёру с объятиями на красной дорожке. Юзеры посмеялись над тем, как Дружинина остановила Макееву.

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Метки: Видео   анастасия макеева   интересное   мнение   светлана дружинина   ужас   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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1k
liveevil 21 минуту назад
Спустя 36 лет Дружинина повторила своей успех.
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Фильм еще не вышел, откуда успех?
Да и чувствую "успех" будет такой же, как и в Кавказской Пленнице 2.
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92k
sapér Vodička 38 секунд назад
А ведь могла и укусить !
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1k
Igor Grishaev 9 минут назад
Боролась жаба с гадюкой. Зачем эти бабские склоки пиарить?
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60k
pynh 10 минут назад
Со времен гардемаринов бабка ничего стоящего не сняла. С чего такие почести?
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81
ruslan d 13 минут назад
Бред какой-то ...
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12k
Copycat 36 минут назад
не знал что гордемаринов женщина режиссировала)
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60k
pynh 39 минут назад
бабка зазвездилась
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8k
KarabasBarabas 40 минут назад
Убудет от нее чтоли из-за фото?
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34k
albedo 42 минуты назад
Похоже роль Дружининой в фильме "Дечата" полностью показывает ее жизненный характер.

Ну а в действиях актрисы не вижу ничего предосудительного.
На мой взгляд, автор погорячился в его оценке.
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3k
xbrat 47 минут назад
Алёшкааааа....!!!
Сооооофьяяяя....!!! 2.0
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18k
Shtoppi Час назад
хотела погреться в лучах чужой славы, но не прокатило ))))))
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9k
Бритва Час назад
"юзеры посмеялись".
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