Режиссёр Светлана Дружинина жёстко указала место актрисе Анастасии Макеевой

Режиссёр Светлана Дружинина сняла сериал "Гардемарины, вперёд!", который вышел в 1987 году. Спустя 36 лет Дружинина повторила своей успех.
На светском мероприятии, которое было посвящено новому фильму Дружининой, режиссёр вышла на красную дорожку. Журналисты и фотографы встречали Дружинину овациями. Следом за ней на красную дорожку вышла актриса Анастасия Макеева, которая сыграла второстепенную роль новой картине.
Однако, Светлана Сергеевна не собиралась разделять свою минуту славы и чётко указала Анастасии оставаться на месте и не лезть в кадр.
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Надо сказать, что у Макеевой в новом фильме проходная роль третьего плана. У её героини даже имени нет. Несмотря на это, актриса вдруг кинулась к режиссёру с объятиями на красной дорожке. Юзеры посмеялись над тем, как Дружинина остановила Макееву.
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Фильм еще не вышел, откуда успех?
Да и чувствую "успех" будет такой же, как и в Кавказской Пленнице 2.
Ну а в действиях актрисы не вижу ничего предосудительного.
На мой взгляд, автор погорячился в его оценке.
Сооооофьяяяя....!!! 2.0