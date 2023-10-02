Режиссёр Светлана Дружинина жёстко указала место актрисе Анастасии Макеевой

На светском мероприятии, которое было посвящено новому фильму Дружининой, режиссёр вышла на красную дорожку. Журналисты и фотографы встречали Дружинину овациями. Следом за ней на красную дорожку вышла актриса Анастасия Макеева, которая сыграла второстепенную роль новой картине.

Однако, Светлана Сергеевна не собиралась разделять свою минуту славы и чётко указала Анастасии оставаться на месте и не лезть в кадр.