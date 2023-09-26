Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея

Певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в запрещённой сети ролик, на котором она на берегу Енисея поёт свою песню вживую, без музыки и аранжировки. Надо сказать, голос Анны вживую сильно отличается от эстрадного, к тому же на видео у Анны даже началась отдышка.