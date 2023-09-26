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Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея

Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея

Автор:
26 сентября 2023 11:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анна Семенович   Видео   зрители   интересное   песня   фото   шоу бизнес   
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На своей страничке певица Анна Семенович выложила ролик, где она вживую поёт и танцует. Подписчики не оценили попытку Анны.

Певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в запрещённой сети ролик, на котором она на берегу Енисея поёт свою песню вживую, без музыки и аранжировки. Надо сказать, голос Анны вживую сильно отличается от эстрадного, к тому же на видео у Анны даже началась отдышка.

Благодарный зритель тут как тут. Подписчики отметили, что петь Анна не умеет, и задались вопросом, как именно она оказалась на эстраде.

В защиту Анны можно сказать, что для 43 лет выглядит она очень неплохо, без ретуши и пластических операций.

Источник:

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Метки: Анна Семенович   Видео   зрители   интересное   песня   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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15k
FatZilla Час назад
Странные комментаторы. Как будто в современные "поющие трусы" берут за вокальные данные. Автотьюн творит чудеса - рот открывать должна какая-нибудь сексуальная деваха, петь уметь ей не обязательно - 80% попсы так работает. Теперь же, когда юность и красота ушли, попытки петь выглядят так как выглядят.
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26k
ПаганецЪ 10 минут назад
Лучше бы просто показала сиськи.
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447
Neftyanoy56 ПаганецЪ 4 минуты назад
А может так быть, что увидел бы и попросил скрыть обратно
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9k
Zhora 11 минут назад
Как говорится, "не пел давно, и спел.... эээ... плохо
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2k
jnkbxybr 15 минут назад
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7k
evenSeven 18 минут назад
Что-то как ее вижу, все время вспоминается старый анекдот про английских синхронистов на суде над русским мафиози: - А точно "отбросить коньки" переводится как "расстаться с фигурным катанием"?
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13k
..: Атеист :.. 19 минут назад
Не удивлен. Почти все звездушки на концертах поют под фонограмму, а запись песен идет с коррекциями голоса. Настоящих талантов очень мало. Так что нифига не открытие
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92k
sapér Vodička 20 минут назад
Верните Олю Бузову !
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16
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Без её основных талантов низачот!
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36k
Опаньки Полчаса назад
адепты секты все равно будут бабки платить чтобы аудиокассету с картинкой послушать на концерте ))
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3k
Артур Котовой Полчаса назад
А говорят Бузова не умеет петь
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13k
кира 36 минут назад
Скакать и петь одновременно не так просто, дыхание сбивается. Недаром на советской эстраде певцы стояли практически без движения, не пользовались фанерой. А петь на открытом возухе в даижении сложно. Еще и вес у нее приличный. Учитывая все это, нормально спела.
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11k
Летучий Мыш 49 минут назад
Ну, я думала, хуже будет
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−37
pks9 50 минут назад
Зачётный комент подстилки вождя про миротворец. Но маман, которой вместо сына привезли котёнка, которая улыбается и благодарит губернатора - переплюнула. Я надеюсь это видео с котёнком переведут на многие языки мира, чтобы все заценили эту гниль
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24k
SolomonA Час назад
Нормально спела. на открытом воздухе, при этом двигалась - вполне достойно, в ноты попадала. Так что не надо гнать.
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23k
ЦСКА Час назад
Ты пела так, что выли все собаки,
И у соседей падал потолок,
Как я хотел без шума и без драки…
Обнять, поднять тебя и обнуть об пенёк!
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13k
кот базилий Час назад
Лучше бы сисяры показала
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12k
Copycat Час назад
Ну она на миротворце есть - а это довольно весомая рекомендация) так что я к ней лояльно настроен
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