Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея

На своей страничке певица Анна Семенович выложила ролик, где она вживую поёт и танцует. Подписчики не оценили попытку Анны.
Певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в запрещённой сети ролик, на котором она на берегу Енисея поёт свою песню вживую, без музыки и аранжировки. Надо сказать, голос Анны вживую сильно отличается от эстрадного, к тому же на видео у Анны даже началась отдышка.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
Благодарный зритель тут как тут. Подписчики отметили, что петь Анна не умеет, и задались вопросом, как именно она оказалась на эстраде.
В защиту Анны можно сказать, что для 43 лет выглядит она очень неплохо, без ретуши и пластических операций.
Источник:
- "Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене
- "Ничего святого!": трогательная история про анорексию от Алёны Шишковой просто была прогревом перед рекламой
- "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад
- "Смотреть противно!": Тимати купил сеть Domino's Pizza и уже начал терять покупателей
- "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов
И у соседей падал потолок,
Как я хотел без шума и без драки…
Обнять, поднять тебя и обнуть об пенёк!