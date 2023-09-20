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"Какой я член?": Анастасия Волочкова рассказала, почему отказалась от места в Госдуме

"Какой я член?": Анастасия Волочкова рассказала, почему отказалась от места в Госдуме

Автор:
20 сентября 2023 15:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: *****т   Видео   волочкова   депутат   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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Анастасия Волочкова призналась, что добровольно отказалась от мандата "Единой России" в 2011 году.

В интервью News.ru экс-балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в 2011 году ей предложили членство в партии "Единая Россия". Однако Анастасия отказалась тогда от мандата. Известная танцовщица также собиралась баллотироваться в Государственную думу от "Справедливой России" в 2016 году, но снова спешно одумалась.

В интервью Волочкова заявила, что добрые дела можно делать и без депутатского мандата.

На тот момент мне бы, наверное, пригодилось место в Госдуме: я бы как депутат звонила, организовывала фестивали. Но я была просто членом партии. Посмотрите на меня и тогда, и сейчас: какой я член? Для того чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты. У меня своя политика — она направлена на добро, на объединение детей со всей России во имя музыки, танца и творчества. И у меня это получается. Меня дети знают и без партии,- рассказала Анастасия.

Сейчас Анастасия Волочкова занимается творчеством и самостоятельно продюсирует благотворительные концерты, где демонстрирует таланты одаренных детей.

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Метки: *****т   Видео   волочкова   депутат   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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82
ruslan d 40 минут назад
Ну хоть тут поступила по уму .
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6k
Старичок 45 минут назад
она своей мандатой больше поимеет и не на каких "субботниках" отрабатывать не надо.
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60k
pynh 53 минуты назад
ичо?
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