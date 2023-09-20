"Какой я член?": Анастасия Волочкова рассказала, почему отказалась от места в Госдуме

В интервью News.ru экс-балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в 2011 году ей предложили членство в партии "Единая Россия". Однако Анастасия отказалась тогда от мандата. Известная танцовщица также собиралась баллотироваться в Государственную думу от "Справедливой России" в 2016 году, но снова спешно одумалась.

В интервью Волочкова заявила, что добрые дела можно делать и без депутатского мандата.