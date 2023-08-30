Она предсказала убийство: история «ясновидящей» Тилли

Если руки растут не из того места, человеку не стать художником или музыкантом. Но если очень хочется добиться успеха, то некоторые не чураются самых грязных и жестоких способов на пути достижения своей цели.
«Доброе утро, дорогие соседи! Отличная погода, не так ли? А вы знаете, что не доживёте до вечера?» Примерно по такому плану строились беседы с соседями Оттилии Климек. Женщина слыла предсказательницей, и её откровений окружающие боялись как огня. Эдакая Кассандра польского разлива (девочка попала в Штаты ещё крохой вместе с родителями – польскими эмигрантами).
Особой красотой Тилли не отличалась. Да и образованием тоже – до конца жизни писала и говорила на английском с дикими ошибками. Но откровенной уродиной не была. Да и, как говорится, с лица воды не пить. И в 19-летнем возрасте Оттилия Гбурек вышла замуж за своего соотечественника Джозефа Миткевича. Пара тихо и мирно прожила почти 20 лет, пока в 1914 году мужчина не скончался от болезни. А накануне смерти женщина поделилась с подругой деталями сна, в котором «милый Юзеф» ушёл из жизни.
Больное сердце. Что ж, так бывает. Но для Тилли жизнь продолжалась. Она была ещё относительно молода, даже не отметила 40-летие. И вскоре вдова снова стала мужней женой. Выбор пал на рабочего Джозефа Русковски. Впрочем, семейной жизнью женщина насладиться не успела – овдовела через пару месяцев. И снова незадолго до ухода в мир иной совершенно здорового мужчины увидела вещий сон.
Почему не насторожился следующий избранник Фрэнк Купчик – неизвестно. Но третий муж предсказуемо ушёл из жизни через полгода после свадьбы. И снова накануне новоиспечённая вдова с печалью в голосе сообщила окружению, что мужу осталось недолго.
Незадолго до смерти Фрэнка Тилли раздобыла миленькуя шляпку для траурного наряда (впоследствии дама предстанет в ней на суде). И для пущего антуража упросила квартирную хозяйку поставить в комнате гроб. Сложно представить себе состояние бедняги Фрэнка в таком интерьере. Впрочем, мнения лежачего больного никто не спрашивал. А после его смерти уже все уверовали в дар прорицательницы. И на всякий случай обходили её стороной.
Все кроме Джозефа Климека – четвёртого избранника чёрной вдовы. Поначалу всё шло хорошо. Но через несколько месяцев мужчина стал чахнуть и сильно сдал. Родня Климека переполошилась и обратилась в полицию. В ходе расследования выяснились прелюбопытные детали. Зловещие предсказания коснулись не только невезучих супругов, но и других людей. Так, Тилли предсказала гибель трёх соседских детей, кузин и кузенов, родственников почивших мужей.
Анализ останков после эксгумации показал запредельный уровень содержания мышьяка. Лжепредсказательница попросту травила всех, кто ей по какой-то причине не нравился. В общей сложности за время её карьеры пророчицы-отравительницы Тилли предприняла 20 попыток. Как минимум 14 оказались успешными.
Почему она это делала? За смерть мужей вдова получала солидную страховку. С родителями погибших детей она повздорила. Муж сестры откровенно раздражал. Под раздачу попали даже вечно лающие собаки. Ядом женщину снабжала кузина Нелли Кулик, которую тоже взяли под стражу, но признали невиновной и через год отпустили.
На суде «экстрасенс» предстала в той самой очаровательной шляпке, которая стала визитной карточкой дамы. И хотя Тилли призналась лишь в попытке отравить третьего мужа, а остальные эпизоды доказать не удалось, этого оказалось достаточно для вынесения приговора – пожизненное.
В 1936 году одиозная Тилли скончалась в тюрьме в возрасте 60 лет. А её случай остался в истории в качестве наглядного печального примера того, чем может обернуться слепое доверие. И того, что к блюдам польской кухни стоит относиться с подозрением. Просто на всякий случай. Особенно если их готовит и подаёт весёлая вдова.
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