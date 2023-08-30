Она предсказала убийство: история «ясновидящей» Тилли

Особой красотой Тилли не отличалась. Да и образованием тоже – до конца жизни писала и говорила на английском с дикими ошибками. Но откровенной уродиной не была. Да и, как говорится, с лица воды не пить. И в 19-летнем возрасте Оттилия Гбурек вышла замуж за своего соотечественника Джозефа Миткевича. Пара тихо и мирно прожила почти 20 лет, пока в 1914 году мужчина не скончался от болезни. А накануне смерти женщина поделилась с подругой деталями сна, в котором «милый Юзеф» ушёл из жизни.

Больное сердце. Что ж, так бывает. Но для Тилли жизнь продолжалась. Она была ещё относительно молода, даже не отметила 40-летие. И вскоре вдова снова стала мужней женой. Выбор пал на рабочего Джозефа Русковски. Впрочем, семейной жизнью женщина насладиться не успела – овдовела через пару месяцев. И снова незадолго до ухода в мир иной совершенно здорового мужчины увидела вещий сон.