Праправнучка британского полицейского установила личность Джека Потрошителя

Записи из различных медучреждений показали, что Хайамс получил травму, из-за которой не мог «сгибать или разгибать» левую руку, такая же особенность была и у Джека-Потрошителя. У него была такая же неровная походка, и он не мог выпрямить колени.

«Джека-Потрошителя впервые в истории можно по отличительным физическим характеристикам идентифицировать как Хайама Хайамса», — заявила Бакс Хортон.

Согласно медицинским записям, периоды психического и физического упадка у Хаймса совпадают с периодом убийств, которые совершил Джек-Потрошитель.

Убийства прекратились в конце 1888 года — к моменту, когда сигародел был задержан полицией как «бродячий сумасшедший». А 1889 году Хайамс попал в психиатрическую лечебницу Колни-Хэтч, где пробыл до своей смерти в 1913 году.