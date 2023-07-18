FISHKINET
Сообщество Криминал 1962 поста • 352 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Праправнучка британского полицейского установила личность Джека Потрошителя

Праправнучка британского полицейского установила личность Джека Потрошителя

Автор:
18 июля 2023 08:50
Сообщество : Криминал
Метки: Англия   Джек-потрошитель   в мире   история   криминал   расследование   убийство   убийца   
1852
5

Женщина, чей прапрадед был полицейским, стоявшим в центре расследования дела Потрошителя считает, что смогла установить личность одного из самых известных серийных убийц XIX века. Она провела анализ медицинских документов того времени и назвала имя Джека Потрошителя.

Установлена возможная личность Джека-Потрошителя. Им мог быть лондонский сигародел.

Серийным убийцей мог быть Хайам Хайамс, который проживал в районе, где происходили убийства. Об этом заявила Сара Бакс Хортон, праправнучка расследовавшего это дело лондонского полицейского, пишет журналист издания RTVI, ссылаясь на газету The Telegraph.

×
×

В ходе собственного расследования Бакс Хортон вышла на след некоего Хайама Хайамса, о котором газета приводит следующие факты:

🔹жил в районе, где происходили убийства;

🔹будучи сигароделом, умел обращаться с ножом;

🔹был эпилептиком и алкоголиком, попадал в психиатрические лечебницы;

🔹получил травму в результате несчастного случая, после чего не мог работать из-за ухудшения физического состояния;

🔹неоднократно нападал на жену, боясь ее измен;

🔹был задержан после того, как однажды напал на жену и мать.

Записи из различных медучреждений показали, что Хайамс получил травму, из-за которой не мог «сгибать или разгибать» левую руку, такая же особенность была и у Джека-Потрошителя. У него была такая же неровная походка, и он не мог выпрямить колени.

«Джека-Потрошителя впервые в истории можно по отличительным физическим характеристикам идентифицировать как Хайама Хайамса», — заявила Бакс Хортон.

Согласно медицинским записям, периоды психического и физического упадка у Хаймса совпадают с периодом убийств, которые совершил Джек-Потрошитель.

Убийства прекратились в конце 1888 года — к моменту, когда сигародел был задержан полицией как «бродячий сумасшедший». А 1889 году Хайамс попал в психиатрическую лечебницу Колни-Хэтч, где пробыл до своей смерти в 1913 году.

«Потребовалось довольно много работы, чтобы определить его правильные биографические данные. [Личность] Хайама Хайамса никогда прежде не исследовали полностью как подозреваемого», — отметила Бакс Хортон.

Джек-Потрошитель орудовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона в конце XIX века. В 1888 году его жертвами стали пять женщин, которые занимались проституцией. Не исключено, что жертв было больше.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Англия   Джек-потрошитель   в мире   история   криминал   расследование   убийство   убийца   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
160
Степан Серёгин 2 часа назад
Это всего лишь одна из версий, если не сказать что просто домыслы какой-то тётеньки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
ДедМаздай 37 минут назад
Ну хоть не из России, уже хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
ruslan d 2 часа назад
Ну вполне может быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Copycat 2 часа назад
ой там если почитать историю давно уже штуки 3-4 кандидатур у них и этот чел, и какой то аристократ и ещё там кто то
но неопровержимых доказательств о том кто это точно был как не было так и нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

773273



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кино#знаменитости#красота#Китай#удивительно#полиция#Еда
#животные#Юмор#история#Россия#факты#ДТП#новости#Ynews#негатив#птицы
#в мире#интересно#интересное#машина#фильм#забавно#шоу бизнес#подборка#дети#сарказм
Дождались на старость лет Дождались на старость лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться