Праправнучка британского полицейского установила личность Джека Потрошителя

Женщина, чей прапрадед был полицейским, стоявшим в центре расследования дела Потрошителя считает, что смогла установить личность одного из самых известных серийных убийц XIX века. Она провела анализ медицинских документов того времени и назвала имя Джека Потрошителя.
Установлена возможная личность Джека-Потрошителя. Им мог быть лондонский сигародел.
Серийным убийцей мог быть Хайам Хайамс, который проживал в районе, где происходили убийства. Об этом заявила Сара Бакс Хортон, праправнучка расследовавшего это дело лондонского полицейского, пишет журналист издания RTVI, ссылаясь на газету The Telegraph.
В ходе собственного расследования Бакс Хортон вышла на след некоего Хайама Хайамса, о котором газета приводит следующие факты:
🔹жил в районе, где происходили убийства;
🔹будучи сигароделом, умел обращаться с ножом;
🔹был эпилептиком и алкоголиком, попадал в психиатрические лечебницы;
🔹получил травму в результате несчастного случая, после чего не мог работать из-за ухудшения физического состояния;
🔹неоднократно нападал на жену, боясь ее измен;
🔹был задержан после того, как однажды напал на жену и мать.
Записи из различных медучреждений показали, что Хайамс получил травму, из-за которой не мог «сгибать или разгибать» левую руку, такая же особенность была и у Джека-Потрошителя. У него была такая же неровная походка, и он не мог выпрямить колени.
«Джека-Потрошителя впервые в истории можно по отличительным физическим характеристикам идентифицировать как Хайама Хайамса», — заявила Бакс Хортон.
Согласно медицинским записям, периоды психического и физического упадка у Хаймса совпадают с периодом убийств, которые совершил Джек-Потрошитель.
Убийства прекратились в конце 1888 года — к моменту, когда сигародел был задержан полицией как «бродячий сумасшедший». А 1889 году Хайамс попал в психиатрическую лечебницу Колни-Хэтч, где пробыл до своей смерти в 1913 году.
«Потребовалось довольно много работы, чтобы определить его правильные биографические данные. [Личность] Хайама Хайамса никогда прежде не исследовали полностью как подозреваемого», — отметила Бакс Хортон.
Джек-Потрошитель орудовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона в конце XIX века. В 1888 году его жертвами стали пять женщин, которые занимались проституцией. Не исключено, что жертв было больше.
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но неопровержимых доказательств о том кто это точно был как не было так и нет