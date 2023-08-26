Шаг за жизнь: сделка обречённого и чиновника

Легенда гласит, что Клаус попытался договориться с бургомистром Гамбурга и предложил тому дерзкую сделку: его должны казнить первым. Но чиновник помилует столько его матросов, мимо скольки сможет пройти обезглавленное тело капитана.

Бургомистр, оценив абсурдность условий, легко согласился. Но Клаус, которому первому отрубили голову, начал шествие и успел пройти мимо 11 матросов. И пошёл бы дальше, но палач подставил ему подножку. Впрочем, бургомистр не сдержал своего обещания. И все 73 члена команды были казнены. А их головы насадили на колья и выставили на набережной Эльбы на всеобщее обозрение.