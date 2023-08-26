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Шаг за жизнь: сделка обречённого и чиновника

Шаг за жизнь: сделка обречённого и чиновника

Автор:
26 августа 2023 17:40
Сообщество : Истории
Метки: Клаус Штёртебекер   бургомистр   гамбург   история   казнь   капер   легенда   пират   сделка   шаг   
1931
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Клаус Штёртебекер – балтийский пират – личность легендарная. И даже считается одним из прототипов благородного разбойника Робина Гуда. За что предводитель каперского объединения, известного как «виталийские братья», удостоился такой чести?

Первое упоминание о герое, который предположительно был выходцем из  Ротенбурга или Висмара, связано с… пивом. В старину на немецких землях существовал вполне себе правовой запрет – пенное можно было употреблять только аристократам. Простолюдину даже за один глоток грозила смерть. И человеком, дерзнувшим нарушить запрет, как раз и оказался батрак Клаус, служивший в усадьбе на острове Рюген.

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Сначала парня хотели казнить в соответствии с законом. Но потом богачи решили  покуражиться и заставить Клауса выпить гигантскую чашу «чужого напитка». Батрак им такой радости не доставил, вылил содержимое на землю и проломил несколько черепушек, принадлежавших тем, кто хотел посмеяться над Клаусом. После инцидента батрак исчез, зато на море появился грозный, но справедливый пират, которого бедные и обездоленные считали своим защитником и практически боготворили.

Люди прозвали защитника, грабившего богатых и помогавшего бедным, Штёртебекером – опрокидывателем чаш. Народ помогал своему покровителю и его людям уходить от преследования. Но властям надоел беспредел на море. И в 1401 году сенат Гамбурга вооружил целую флотилию во главе с флагманским кораблём  «Пёстрая корова» для захвата пиратов. Сколько людей погибло с обеих сторон – неизвестно. Но в ходе сражения Штёртебекера пленили. Судебное разбирательство шло полгода, о чём свидетельствуют архивные казначейские счета. В итоге всех пойманных пиратов приговорили к смерти.

Легенда гласит, что Клаус попытался договориться с бургомистром Гамбурга и предложил тому дерзкую сделку: его должны казнить первым. Но чиновник помилует столько его матросов, мимо скольки сможет пройти обезглавленное тело капитана.

Бургомистр, оценив абсурдность условий, легко согласился. Но Клаус, которому первому отрубили голову, начал шествие и успел пройти мимо 11 матросов. И пошёл бы дальше, но палач подставил ему подножку. Впрочем, бургомистр не сдержал своего обещания. И все 73 члена команды были казнены. А их головы насадили на колья и выставили на набережной Эльбы на всеобщее обозрение.

Так гласит легенда. Но в любой сказке есть намёк на истину. Те немногие сведения, что сохранились до наших дней, так тесно переплетены с вымыслом, что выяснить правду уже не получится. Но народная память об этом персонаже столь сильна, что в его честь названы несколько объектов – колокольня церкви святой Марии в Мариенхафе, несколько кораблей, спортивный клуб и сорт особого стекла.

В конце XIX века в Гамбурге был обнаружен человеческий череп. Его обладатель, как показал анализ, жил примерно в 1400-х годах. Торчащий из него ржавый гвоздь позволил предположить, что это череп легендарного Клауса. Долгое время он хранился в местном историческом музее. А в 2010 году был похищен неизвестными. Так оборвалась последняя ниточка, ведущая к благородному пирату, который даже после смерти пытался спасти своих друзей.

Источник:

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Метки: Клаус Штёртебекер   бургомистр   гамбург   история   казнь   капер   легенда   пират   сделка   шаг   
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4  комментария
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1k
Миклухо Поклал Час назад
Весь пост= нагромождение нелепиц и откровенного вымысла. Это в какие времена пиво считалось напитком знати? Варили и пили все кому не лень. А уж связать балтийского пирата с английским лесным разбойником, который жил на три столетия раньше (согласно преданиям), так это вообще.... Дальше и разбирать-то лень.
Минус.
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21k
иванов дмитрий 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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70
Павел 42 минуты назад
Вижу в тексте "... вполне себе ..." - сразу шпалю топик.
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1k
Пчёлкин 2 часа назад
Классовая борьба как она есть.
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